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Киев готовится к полномасштабной наступательной операции на юге страны - Рогов

Киев готовится к полномасштабной наступательной операции на юге страны - Рогов - 17.10.2022 Украина.ру

Киев готовится к полномасштабной наступательной операции на юге страны - Рогов

Киевские власти перебрасывают на юг Украины войска и военную технику с западных областей для проведения наступательной операции. Об этом заявил 17 октября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости

2022-10-17T10:37

2022-10-17T10:37

2022-10-17T10:37

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"Сейчас мы получаем информацию, что к линии боевого соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях режим [Владимира] Зеленского перебрасывает боевиков ВСУ, прошедших спецподготовку в Польше и Британии, которые изначально должны были укомплектовать резервные корпуса, формируемые под Львовом", - сказал Рогов.Кроме того, по его словам, замечена активность по подготовке и переброске военной техники, прежде всего танков и артиллерии, в подразделения украинских войск, расположенных в Николаевской и Днепропетровской областях, а также находящейся под частичным контролем Киева северной части Запорожской и Херсонской областей.Как считает Рогов, киевские власти готовятся к полномасштабной наступательной операции, так как на сегодня украинская группировка "Юг" является наиболее боеспособной, опытной и укомплектованной и в военно-техническом плане, и по численности личного состава.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин выступил по итогам референдумов и подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

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новости, наступление, рогов, киев, запорожская область, спецоперация