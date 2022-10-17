https://ukraina.ru/20221017/1039789050.html
Эксперт рассказала, почему России не нужен доллар
Эксперт рассказала, почему России не нужен доллар - 17.10.2022 Украина.ру
Эксперт рассказала, почему России не нужен доллар
Необходимость России в американском долларе снижается в условиях западных санкций. Об этом рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова, передает 17 октября агентство "Прайм"
2022-10-17T09:19
2022-10-17T09:19
2022-10-17T09:20
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По ее словам, текущее укрепление рубля связано с рекордными показателями во внешней торговле и платежном балансе. Вместе с тем девалютизация финансовой системы продолжает нарастать, и до конца года может произойти новый виток роста российской валюты.При этом монетарные власти пытаются вернуть рубль на выгодный для бюджета уровень в 66-70 за доллар, подчеркнула эксперт.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, валюта, доллар, рубль
Новости, валюта, доллар, рубль
Эксперт рассказала, почему России не нужен доллар
09:19 17.10.2022 (обновлено: 09:20 17.10.2022)
Необходимость России в американском долларе снижается в условиях западных санкций. Об этом рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова, передает 17 октября агентство "Прайм"
По ее словам
, текущее укрепление рубля связано с рекордными показателями во внешней торговле и платежном балансе.
Вместе с тем девалютизация финансовой системы продолжает нарастать, и до конца года может произойти новый виток роста российской валюты.
При этом монетарные власти пытаются вернуть рубль на выгодный для бюджета уровень в 66-70 за доллар, подчеркнула эксперт.