Мэр Киева сообщил о взрывах в центре города - 17.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221017/1039787809.html
Мэр Киева сообщил о взрывах в центре города
Мэр Киева сообщил о взрывах в центре города - 17.10.2022 Украина.ру
Мэр Киева сообщил о взрывах в центре города
Мэр Киева Виталий Кличко 17 октября в своем телеграм-канале сообщил о двух взрывах в Шевченковском районе города
2022-10-17T08:50
2022-10-17T08:50
взрыв
киев
кличко
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103213/37/1032133720_0:0:1050:591_1920x0_80_0_0_1eea67aee67f7daa11223988321c9f2a.jpg.webp
"Взрыв в Шевченковском районе - в центре столицы. Все [экстренные] службы следуют на место. Детали позже", - написал Кличко.Чуть позже мэр сообщил еще об одном взрыве в этом районе города.В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал в своем телеграм-канале, что "Киев атаковали дроны-камикадзе".Украинское агентство ТСН со ссылкой на очевидцев сообщило о клубах дыма над зданием национальной энергетической компании "Укрэнерго". Издание "Страна" отметило, что после одного из попаданий наблюдается сильный пожар.Ранее в понедельник сообщалось об объявлении воздушной тревоги в Киеве и нескольких областях Украины.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103213/37/1032133720_96:0:1029:700_1920x0_80_0_0_73c08d57d506379ce1abef5680932098.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
взрыв, киев, кличко, новости
взрыв, Киев, Кличко, Новости

Мэр Киева сообщил о взрывах в центре города

08:50 17.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій Кличко
- РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій Кличко
Читать в
Мэр Киева Виталий Кличко 17 октября в своем телеграм-канале сообщил о двух взрывах в Шевченковском районе города
"Взрыв в Шевченковском районе - в центре столицы. Все [экстренные] службы следуют на место. Детали позже", - написал Кличко.

Чуть позже мэр сообщил еще об одном взрыве в этом районе города.

В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал в своем телеграм-канале, что "Киев атаковали дроны-камикадзе".
Украинское агентство ТСН со ссылкой на очевидцев сообщило о клубах дыма над зданием национальной энергетической компании "Укрэнерго". Издание "Страна" отметило, что после одного из попаданий наблюдается сильный пожар.

Ранее в понедельник сообщалось об объявлении воздушной тревоги в Киеве и нескольких областях Украины.
 
взрывКиевКличкоНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:02Киев использовал фотографии с польского спутника перед терактом на Крымском мосту
10:49СМИ утверждают, что Зеленского нет в Киеве уже неделю
10:47В Харькове не работает метро
10:37Киев готовится к полномасштабной наступательной операции на юге страны - Рогов
10:29Дроны-камикадзе атаковали офис "Укрэнерго" в Киеве – СМИ
10:22В центре Киева перекрыли движение после прилетов "Герани"
10:09Воздушную тревогу объявили по всей Украине
09:53К вопросу о готовящемся российском наступлении
09:46Радева призвали объявить нейтралитет Болгарии и организовать переговоры Москвы с Киевом
09:43Взрывы в Киеве, обстановка у ЗАЭС. Главное на Украине на утро 17 октября
09:19Эксперт рассказала, почему России не нужен доллар
09:18"Следствие вели". Полиция ДНР против ВСУ и их приспешников
08:51Миру — мир и содействие совместному развитию. В Китае работает ХХ съезд КПК
08:50Мэр Киева сообщил о взрывах в центре города
08:41Гончаренко сообщил о взрывах в Одессе
08:37Мы знаем, чем и как ответить Западу. Российская энергетическая неделя
08:34Зеленский рассказал о крайне тяжелых боях в районах Соледара и Бахмута
08:19Зеленский заявил об ограничении поставок электричества на Украине
08:11"Пример бескомпромиссного отстаивания веры": РПЦ похвалила Кадырова
08:00Эксперт объяснил, почему не удалось предотвратить диверсию на "СП"
Лента новостейМолния