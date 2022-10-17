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Мэр Киева сообщил о взрывах в центре города

Мэр Киева сообщил о взрывах в центре города - 17.10.2022 Украина.ру

Мэр Киева сообщил о взрывах в центре города

Мэр Киева Виталий Кличко 17 октября в своем телеграм-канале сообщил о двух взрывах в Шевченковском районе города

2022-10-17T08:50

2022-10-17T08:50

2022-10-17T08:50

взрыв

киев

кличко

новости

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"Взрыв в Шевченковском районе - в центре столицы. Все [экстренные] службы следуют на место. Детали позже", - написал Кличко.Чуть позже мэр сообщил еще об одном взрыве в этом районе города.В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал в своем телеграм-канале, что "Киев атаковали дроны-камикадзе".Украинское агентство ТСН со ссылкой на очевидцев сообщило о клубах дыма над зданием национальной энергетической компании "Укрэнерго". Издание "Страна" отметило, что после одного из попаданий наблюдается сильный пожар.Ранее в понедельник сообщалось об объявлении воздушной тревоги в Киеве и нескольких областях Украины.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

взрыв, киев, кличко, новости