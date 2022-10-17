Мэр Киева сообщил о взрывах в центре города
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій Кличко
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко 17 октября в своем телеграм-канале сообщил о двух взрывах в Шевченковском районе города
"Взрыв в Шевченковском районе - в центре столицы. Все [экстренные] службы следуют на место. Детали позже", - написал Кличко.
Чуть позже мэр сообщил еще об одном взрыве в этом районе города.
В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал в своем телеграм-канале, что "Киев атаковали дроны-камикадзе".
Чуть позже мэр сообщил еще об одном взрыве в этом районе города.
В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал в своем телеграм-канале, что "Киев атаковали дроны-камикадзе".
Украинское агентство ТСН со ссылкой на очевидцев сообщило о клубах дыма над зданием национальной энергетической компании "Укрэнерго". Издание "Страна" отметило, что после одного из попаданий наблюдается сильный пожар.
Ранее в понедельник сообщалось об объявлении воздушной тревоги в Киеве и нескольких областях Украины.
Ранее в понедельник сообщалось об объявлении воздушной тревоги в Киеве и нескольких областях Украины.