Российские военные усилили оборону левого берега Днепра - 17.10.2022 Украина.ру
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Российские военные усилили оборону левого берега Днепра
Российские военные усилили оборону левого берега Днепра - 17.10.2022 Украина.ру
Российские военные усилили оборону левого берега Днепра
Российские военные и бойцы Росгвардии усилили оборону левого берега Днепра на всей линии соприкосновения с вооруженными формированиями Украины. Об этом рассказал командир одного из подразделений Росгвардии, передает 17 октября РИА Новости
2022-10-17T07:21
2022-10-17T07:21
новости
военные
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Особое внимание в обороне уделено наиболее уязвимым местам.По словам бойцов, одним из таких участков является берег яхт-клуба "Волна" у Энергодара, так как это самое узкое место перешейка Каховского водохранилища: противник находится всего в четырех километрах на противоположном берегу Днепра.Именно здесь в начале осени была отражена массированная высадка украинского десанта с целью захвата Запорожской АЭС.По его словам, противник регулярно обстреливает береговую линию из американских артиллерийских систем, не считаясь с тем, что под удар попадают мирные прибрежные дачные поселки.В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне. По данным региональных властей, продвижение противника было остановлено. Украинские солдаты, попав в огневые мешки, несут значительные потери.
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новости, военные, днепр
Новости, военные, Днепр

Российские военные усилили оборону левого берега Днепра

07:21 17.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
С Азовстали вывозят раненых украинских военных - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Российские военные и бойцы Росгвардии усилили оборону левого берега Днепра на всей линии соприкосновения с вооруженными формированиями Украины. Об этом рассказал командир одного из подразделений Росгвардии, передает 17 октября РИА Новости
Особое внимание в обороне уделено наиболее уязвимым местам.
По словам бойцов, одним из таких участков является берег яхт-клуба "Волна" у Энергодара, так как это самое узкое место перешейка Каховского водохранилища: противник находится всего в четырех километрах на противоположном берегу Днепра.
Именно здесь в начале осени была отражена массированная высадка украинского десанта с целью захвата Запорожской АЭС.

"По всему левому берегу Каховского водохранилища до Николаево-Криворожского направления выстроена мощная линия глубоко эшелонированной обороны, инженерно-саперными подразделениями подготовлены позиции первой и второй очереди, а также имеется поддержка артиллерии, развернуты системы РЭБ и ПВО", - рассказал командир одного из подразделений Росгвардии.

По его словам, противник регулярно обстреливает береговую линию из американских артиллерийских систем, не считаясь с тем, что под удар попадают мирные прибрежные дачные поселки.
В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне. По данным региональных властей, продвижение противника было остановлено. Украинские солдаты, попав в огневые мешки, несут значительные потери.
 
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