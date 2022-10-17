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Российские военные усилили оборону левого берега Днепра
Российские военные усилили оборону левого берега Днепра - 17.10.2022 Украина.ру
Российские военные усилили оборону левого берега Днепра
Российские военные и бойцы Росгвардии усилили оборону левого берега Днепра на всей линии соприкосновения с вооруженными формированиями Украины. Об этом рассказал командир одного из подразделений Росгвардии, передает 17 октября РИА Новости
2022-10-17T07:21
2022-10-17T07:21
2022-10-17T07:21
новости
военные
днепр
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Особое внимание в обороне уделено наиболее уязвимым местам.По словам бойцов, одним из таких участков является берег яхт-клуба "Волна" у Энергодара, так как это самое узкое место перешейка Каховского водохранилища: противник находится всего в четырех километрах на противоположном берегу Днепра.Именно здесь в начале осени была отражена массированная высадка украинского десанта с целью захвата Запорожской АЭС.По его словам, противник регулярно обстреливает береговую линию из американских артиллерийских систем, не считаясь с тем, что под удар попадают мирные прибрежные дачные поселки.В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне. По данным региональных властей, продвижение противника было остановлено. Украинские солдаты, попав в огневые мешки, несут значительные потери.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, военные, днепр
Российские военные усилили оборону левого берега Днепра
Российские военные и бойцы Росгвардии усилили оборону левого берега Днепра на всей линии соприкосновения с вооруженными формированиями Украины. Об этом рассказал командир одного из подразделений Росгвардии, передает 17 октября РИА Новости
Особое внимание в обороне уделено наиболее уязвимым местам.
По словам бойцов, одним из таких участков является берег яхт-клуба "Волна" у Энергодара, так как это самое узкое место перешейка Каховского водохранилища: противник находится всего в четырех километрах на противоположном берегу Днепра.
Именно здесь в начале осени была отражена массированная высадка украинского десанта с целью захвата Запорожской АЭС.
"По всему левому берегу Каховского водохранилища до Николаево-Криворожского направления выстроена мощная линия глубоко эшелонированной обороны, инженерно-саперными подразделениями подготовлены позиции первой и второй очереди, а также имеется поддержка артиллерии, развернуты системы РЭБ и ПВО", - рассказал командир одного из подразделений Росгвардии.
По его словам, противник регулярно обстреливает береговую линию из американских артиллерийских систем, не считаясь с тем, что под удар попадают мирные прибрежные дачные поселки.
В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне. По данным региональных властей, продвижение противника было остановлено. Украинские солдаты, попав в огневые мешки, несут значительные потери.