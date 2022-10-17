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Российские военные усилили оборону левого берега Днепра

Российские военные усилили оборону левого берега Днепра - 17.10.2022 Украина.ру

Российские военные усилили оборону левого берега Днепра

Российские военные и бойцы Росгвардии усилили оборону левого берега Днепра на всей линии соприкосновения с вооруженными формированиями Украины. Об этом рассказал командир одного из подразделений Росгвардии, передает 17 октября РИА Новости

2022-10-17T07:21

2022-10-17T07:21

2022-10-17T07:21

новости

военные

днепр

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Особое внимание в обороне уделено наиболее уязвимым местам.По словам бойцов, одним из таких участков является берег яхт-клуба "Волна" у Энергодара, так как это самое узкое место перешейка Каховского водохранилища: противник находится всего в четырех километрах на противоположном берегу Днепра.Именно здесь в начале осени была отражена массированная высадка украинского десанта с целью захвата Запорожской АЭС.По его словам, противник регулярно обстреливает береговую линию из американских артиллерийских систем, не считаясь с тем, что под удар попадают мирные прибрежные дачные поселки.В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне. По данным региональных властей, продвижение противника было остановлено. Украинские солдаты, попав в огневые мешки, несут значительные потери.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, военные, днепр