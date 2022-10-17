Главное на 17 октября: в России и в мире
07:36 17.10.2022 (обновлено: 08:42 17.10.2022)
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© rawpixel.com
В России обсуждают вопросы обеспечения призванных на военную службу граждан, в ЕС ожидается принятие решения о миссии по подготовке украинских военнослужащих, а пилоты немецкой авиакомпании Eurowings продолжают бастовать против неприемлемых условий труда. О других событиях дня читайте в подборке Украина.ру
Россия
В Москве состоится закрытое заседание Комитета Госдумы по обороне
Участники встречи заслушают доклады заместителей министра обороны РФ Михаила Мизинцева и Алексея Криворучко по вопросу обеспечения призванных на военную службу граждан в рамках частичной мобилизации.
Ближнее зарубежье
В Таджикистане начинаются учения Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона «Рубеж-2022»
Активная фаза учений состоится на полигоне «Харбмайдон» с 17 по 21 октября.
«Планируется, что общая численность участников учений в Таджикистане составит около 1000 человек и свыше 300 единиц военной и специальной техники, в т. ч. самолетов, вертолетов и БПЛА», — сообщил пресс-секретарь Объединенного штаба Владислав Щегрикович.
В учениях будут участвовать войска Центрально-Азиатского региона ОДКБ, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ.
Мир
Стартуют учения НАТО по ядерному сдерживанию в странах Северо-Западной Европы
Плановые учения НАТО «Стойкий полдень» (Steadfast Noon) пройдут в Европе с 17 по 30 октября.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс может применить ядерное оружие лишь в «чрезвычайно отдаленных» обстоятельствах, подчеркнув, что альянс будет внимательно следить за ядерными учениями России.
В Республике Корея начнутся ежегодные военные учения «Хогук»
Военные Республики Корея с 17 по 28 октября проведут ежегодные масштабные полевые учения «Хогук» («Защита отечества»).
Во время учений будут отработаны навыки противодействия ядерной и ракетной угрозам со стороны КНДР. К учениям присоединится американская сторона в целях поднятия уровня взаимодействия между союзниками.
В Турции пройдут международные военные учения Eternity 2022
Вооруженные силы Грузии, Турции и Азербайджана проведут совместные военные учения Eternity-2022. С 17 по 28 октября военнослужащие трех стран отработают координацию и взаимодействие, а также систему реагирования на вызовы в регионе.
В Финляндии с 17 по 21 октября пройдут международные артиллерийские учения
В Боснии и Герцеговине с 17 октября по 20 ноября пройдут международные учения Quick Response 2022
В ЮАР суд рассмотрит дело в отношении бывшего президента страны Джейкоба Зумы
Бывший президент ЮАР 80-летний Джейкоб Зума, осужденный летом 2020 года на 15 месяцев тюремного заключения, был 5 сентября условно-досрочно освобожден по состоянию здоровья.
Сейчас Зума находится в своем поместье в провинции Квазулу-Наталь, где регулярно проводит встречи с политическими союзниками.
В Люксембурге состоится заседание Совета ЕС по иностранным делам
На заседании ожидается принятие решения о миссии Евросоюза по подготовке украинских военнослужащих, заявил журналистам высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности.
«Мы надеемся, что решение будет утверждено. Речь о военной помощи в виде миссии, которую мы учредим на основе официальной просьбы Украины. Высокому представителю была адресована просьба осуществить такую подготовку до уровня бригады», — сообщил собеседник.
По его словам, ЕС готовит миссию, которая должна начать функционировать в середине ноября. «Мы подготовим 12 тыс. человек и еще 2,8 тыс. получат специализированное обучение», — сообщил чиновник.
В Турции состоится внеочередная встреча МИД стран — членов Организации тюркских государств (ОТГ)
В МИД Турции отметили, что в ходе заседания будут обсуждаться приоритетные пункты повестки дня и подготовка к саммиту ОТГ, намеченного на 11 ноября 2022 года в Самарканде (Узбекистан).
Парламент Швеции проголосует по кандидатуре на пост премьер-министра страны
Голосование состоится по кандидатуре лидера Умеренной коалиционной партии (УКП) Ульфа Кристерссона, он намерен сформировать правительство, состоящее из представителей УКП, христианских демократов и либералов.
В Германии запланирована забастовка пилотов авиакомпании Eurowings
Пилоты лоукостера Eurowings не могут договориться с владельцами о максимально допустимом рабочем времени и периодах отдыха.
25 марта 2021, 16:58«Укрзализныця» пошла на уступки под угрозой забастовкиПо итогам переговоров с профсоюзами руководство Укрзализныци решило вернуть для железнодорожников пятидневную рабочую неделю и выполнить свои финансовые обязательства перед ними. Об этом 25 марта написал в Fаcebook и.о. председателя правления компании Иван Юрик