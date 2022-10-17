https://ukraina.ru/20221017/1039782488.html

Главное на 17 октября: в России и в мире

Главное на 17 октября: в России и в мире

Главное на 17 октября: в России и в мире

В России обсуждают вопросы обеспечения призванных на военную службу граждан, в ЕС ожидается принятие решения о миссии по подготовке украинских военнослужащих, а пилоты немецкой авиакомпании Eurowings продолжают бастовать против неприемлемых условий труда. О других событиях дня читайте в подборке Украина.ру

2022-10-17T07:36

2022-10-17T07:36

2022-10-17T08:42

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РоссияВ Москве состоится закрытое заседание Комитета Госдумы по оборонеУчастники встречи заслушают доклады заместителей министра обороны РФ Михаила Мизинцева и Алексея Криворучко по вопросу обеспечения призванных на военную службу граждан в рамках частичной мобилизации.Ближнее зарубежьеВ Таджикистане начинаются учения Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона «Рубеж-2022» Активная фаза учений состоится на полигоне «Харбмайдон» с 17 по 21 октября. В учениях будут участвовать войска Центрально-Азиатского региона ОДКБ, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ.МирСтартуют учения НАТО по ядерному сдерживанию в странах Северо-Западной ЕвропыПлановые учения НАТО «Стойкий полдень» (Steadfast Noon) пройдут в Европе с 17 по 30 октября. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс может применить ядерное оружие лишь в «чрезвычайно отдаленных» обстоятельствах, подчеркнув, что альянс будет внимательно следить за ядерными учениями России.В Республике Корея начнутся ежегодные военные учения «Хогук»Военные Республики Корея с 17 по 28 октября проведут ежегодные масштабные полевые учения «Хогук» («Защита отечества»). Во время учений будут отработаны навыки противодействия ядерной и ракетной угрозам со стороны КНДР. К учениям присоединится американская сторона в целях поднятия уровня взаимодействия между союзниками.В Турции пройдут международные военные учения Eternity 2022Вооруженные силы Грузии, Турции и Азербайджана проведут совместные военные учения Eternity-2022. С 17 по 28 октября военнослужащие трех стран отработают координацию и взаимодействие, а также систему реагирования на вызовы в регионе.В Финляндии с 17 по 21 октября пройдут международные артиллерийские ученияВ Боснии и Герцеговине с 17 октября по 20 ноября пройдут международные учения Quick Response 2022В ЮАР суд рассмотрит дело в отношении бывшего президента страны Джейкоба ЗумыБывший президент ЮАР 80-летний Джейкоб Зума, осужденный летом 2020 года на 15 месяцев тюремного заключения, был 5 сентября условно-досрочно освобожден по состоянию здоровья. Сейчас Зума находится в своем поместье в провинции Квазулу-Наталь, где регулярно проводит встречи с политическими союзниками.В Люксембурге состоится заседание Совета ЕС по иностранным деламНа заседании ожидается принятие решения о миссии Евросоюза по подготовке украинских военнослужащих, заявил журналистам высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности.По его словам, ЕС готовит миссию, которая должна начать функционировать в середине ноября. «Мы подготовим 12 тыс. человек и еще 2,8 тыс. получат специализированное обучение», — сообщил чиновник.В Турции состоится внеочередная встреча МИД стран — членов Организации тюркских государств (ОТГ)В МИД Турции отметили, что в ходе заседания будут обсуждаться приоритетные пункты повестки дня и подготовка к саммиту ОТГ, намеченного на 11 ноября 2022 года в Самарканде (Узбекистан).Парламент Швеции проголосует по кандидатуре на пост премьер-министра страныГолосование состоится по кандидатуре лидера Умеренной коалиционной партии (УКП) Ульфа Кристерссона, он намерен сформировать правительство, состоящее из представителей УКП, христианских демократов и либералов.В Германии запланирована забастовка пилотов авиакомпании EurowingsПилоты лоукостера Eurowings не могут договориться с владельцами о максимально допустимом рабочем времени и периодах отдыха.

https://ukraina.ru/20210325/1030951154.html

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эксклюзив, анонс, главное, россия, владимир путин, ес, военная, служба, германия, пилоты, забастовка