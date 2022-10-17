https://ukraina.ru/20221017/1039782288.html

Эксперт рассказал, почему возможны диверсии на "СП"

Эксперт рассказал, почему возможны диверсии на "СП" - 17.10.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, почему возможны диверсии на "СП"

Подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области разведывательно-диверсионной деятельности на объектах транспорта Сергей Храпач в интервью изданию Украина.ру рассказал, как диверсантам удалось устроить аварии на "Северных потоках"

2022-10-17T07:30

2022-10-17T07:30

2022-10-17T07:30

северный поток

новости

эксперт

диверсии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103329/15/1033291537_432:0:7920:4212_1920x0_80_0_0_066597bc8ba20d53289664be5f3a0616.jpg

"Конечно его (газопровод) охраняют, но трубопровод проходит многие тысячи километров по разной местности: море, горы, песок – промониторить все это пространство и выставить охрану невозможно. Технические средства защиты могут проинформировать операторов о происшествии, но вряд ли смогут остановить диверсанта на подводной лодке с торпедами. Такие акты, как правило, пресекают в момент подготовки, когда у кого-то рождается замысел о диверсии", - объяснил эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

северный поток, новости, эксперт, диверсии