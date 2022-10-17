https://ukraina.ru/20221017/1039782288.html
Эксперт рассказал, почему возможны диверсии на "СП"
Эксперт рассказал, почему возможны диверсии на "СП" - 17.10.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, почему возможны диверсии на "СП"
Подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области разведывательно-диверсионной деятельности на объектах транспорта Сергей Храпач в интервью изданию Украина.ру рассказал, как диверсантам удалось устроить аварии на "Северных потоках"
2022-10-17T07:30
2022-10-17T07:30
2022-10-17T07:30
северный поток
новости
эксперт
диверсии
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103329/15/1033291537_432:0:7920:4212_1920x0_80_0_0_066597bc8ba20d53289664be5f3a0616.jpg
"Конечно его (газопровод) охраняют, но трубопровод проходит многие тысячи километров по разной местности: море, горы, песок – промониторить все это пространство и выставить охрану невозможно. Технические средства защиты могут проинформировать операторов о происшествии, но вряд ли смогут остановить диверсанта на подводной лодке с торпедами. Такие акты, как правило, пресекают в момент подготовки, когда у кого-то рождается замысел о диверсии", - объяснил эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103329/15/1033291537_1368:0:6984:4212_1920x0_80_0_0_d4c40309ba191893f8301fa206b37f54.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
северный поток, новости, эксперт, диверсии
Северный поток, Новости, эксперт, диверсии
Эксперт рассказал, почему возможны диверсии на "СП"
Подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области разведывательно-диверсионной деятельности на объектах транспорта Сергей Храпач в интервью изданию Украина.ру рассказал, как диверсантам удалось устроить аварии на "Северных потоках"
"Конечно его (газопровод) охраняют, но трубопровод проходит многие тысячи километров по разной местности: море, горы, песок – промониторить все это пространство и выставить охрану невозможно. Технические средства защиты могут проинформировать операторов о происшествии, но вряд ли смогут остановить диверсанта на подводной лодке с торпедами. Такие акты, как правило, пресекают в момент подготовки, когда у кого-то рождается замысел о диверсии", - объяснил эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.