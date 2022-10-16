https://ukraina.ru/20221016/1039776266.html

Четверть стран ЕС восстановили торговлю с РФ

Четверть стран ЕС восстановили торговлю с РФ - 16.10.2022 Украина.ру

Четверть стран ЕС восстановили торговлю с РФ

Шесть стран Евросоюза в июне одновременно восстановили экспорт и импорт с Россией как минимум до уровня февраля. Это следует из анализа данных национальных статистических служб, проведенного РИА Новости

2022-10-16T09:49

2022-10-16T09:49

2022-10-16T09:49

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Согласно данным ведомств, экспорт семи стран Евросоюза в Россию в начале лета превысил февральские значения: это Латвия (на 67%), Словения (37%), Хорватия (28%), Болгария (25%), Эстония (19%), Кипр (12%) и Люксембург (7%).Одновременно товарный импорт из России оказался выше уровней конца зимы в десяти государствах. Это Словения (в 4,4 раза), Хорватия (в 2,7 раза), Чехия (в 2 раза), Мальта (88%), Испания (46%), Бельгия (39%), Люксембург (22%), Кипр (13%), Эстония (11%) и Болгария (10%).Таким образом, Болгария, Кипр, Люксембург, Словения, Хорватия и Эстония одновременно нарастили импорт и экспорт к зимним значениям.В 18 государствах Евросоюза наибольшее снижение поставок в Россию в стоимостном выражении год к году пришлось на апрель, в то же время Греция, Дания, Ирландия и Швеция зафиксировали минимум в мае. Сейчас европейские страны наращивают экспорт в Россию, максимально сократили разрыв в июне по сравнению с февралем Австрия и Греция.Девять стран ЕС показали наибольшее снижение импорта из России в годовом выражении в мае или июне. При этом 13 стран в первом полугодии ни разу не сокращали ввоз российских товаров в денежном выражении.В целом за первое полугодие экспорт товаров из ЕС в Россию сократился на 31% - до 28,4 миллиарда евро с 41,1 миллиарда годом ранее. Импорт же вырос на 83% - до 121,7 миллиарда евро с 66,4 миллиарда.ЕС после начала специальной операции России на Украине начал вводить санкции против Москвы, в том числе ограничив экспорт различных товаров. Основные экспортные ограничения были приняты весной, когда был запрещен вывоз в Россию многих видов оборудования, технологической продукции и потребительских товаров стоимостью более 300 евро.В то же время санкции были введены против импорта некоторых видов российского сырья и продукции, включая прямые запреты и заградительные пошлины. При этом некоторые европейские страны отказались переходить на оплату российского газа в рублях, в результате чего "Газпром" прекратил им поставки.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

санкции, новости, экономика, ес, импорт, экспорт