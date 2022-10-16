https://ukraina.ru/20221016/1039776160.html

Ракета-носитель "Ангара" вывела на орбиту военный спутник

Ракета-носитель "Ангара" вывела на орбиту военный спутник - 16.10.2022 Украина.ру

Ракета-носитель "Ангара" вывела на орбиту военный спутник

Легкая ракета-носитель "Ангара-1.2" вывела на орбиту спутник "Космос-2560" в интересах военных, сообщили в Минобороны

2022-10-16T09:38

2022-10-16T09:38

2022-10-16T09:38

ракета

минобороны

новости

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Ракета стартовала с космодрома Плесецк в субботу в 22.55 по московскому времени.Со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют нормально.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

ракета, минобороны, новости