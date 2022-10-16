Ракета-носитель "Ангара" вывела на орбиту военный спутник - 16.10.2022 Украина.ру
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Ракета-носитель "Ангара" вывела на орбиту военный спутник
Ракета-носитель "Ангара" вывела на орбиту военный спутник - 16.10.2022 Украина.ру
Ракета-носитель "Ангара" вывела на орбиту военный спутник
Легкая ракета-носитель "Ангара-1.2" вывела на орбиту спутник "Космос-2560" в интересах военных, сообщили в Минобороны
2022-10-16T09:38
2022-10-16T09:38
ракета
минобороны
новости
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Ракета стартовала с космодрома Плесецк в субботу в 22.55 по московскому времени.Со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют нормально.
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ракета, минобороны, новости
Ракета, Минобороны, Новости

Ракета-носитель "Ангара" вывела на орбиту военный спутник

09:38 16.10.2022
 
© Роскосмос / Перейти в фотобанкС космодрома Плесецк запущена ракета "Ангара-1.2" со спутником Минобороны РФ
С космодрома Плесецк запущена ракета Ангара-1.2 со спутником Минобороны РФ
© Роскосмос
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Легкая ракета-носитель "Ангара-1.2" вывела на орбиту спутник "Космос-2560" в интересах военных, сообщили в Минобороны
Ракета стартовала с космодрома Плесецк в субботу в 22.55 по московскому времени.

"Космический аппарат "Космос-2560", запущенный боевыми расчетами космических войск ВКС с Государственного испытательного космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на сопровождение наземными средствами Минобороны России", - сказали в ведомстве.

Со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют нормально.
 
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