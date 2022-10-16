https://ukraina.ru/20221016/1039776160.html
Ракета-носитель "Ангара" вывела на орбиту военный спутник
Ракета-носитель "Ангара" вывела на орбиту военный спутник - 16.10.2022 Украина.ру
Ракета-носитель "Ангара" вывела на орбиту военный спутник
Легкая ракета-носитель "Ангара-1.2" вывела на орбиту спутник "Космос-2560" в интересах военных, сообщили в Минобороны
2022-10-16T09:38
2022-10-16T09:38
2022-10-16T09:38
ракета
минобороны
новости
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Ракета стартовала с космодрома Плесецк в субботу в 22.55 по московскому времени.Со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют нормально.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ракета, минобороны, новости
Ракета, Минобороны, Новости
Ракета-носитель "Ангара" вывела на орбиту военный спутник
Легкая ракета-носитель "Ангара-1.2" вывела на орбиту спутник "Космос-2560" в интересах военных, сообщили в Минобороны
Ракета стартовала с космодрома Плесецк в субботу в 22.55 по московскому времени.
"Космический аппарат "Космос-2560", запущенный боевыми расчетами космических войск ВКС с Государственного испытательного космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на сопровождение наземными средствами Минобороны России", - сказали в ведомстве.
Со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют нормально.