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Военный эксперт рассказал о боях за Белгородскую область, которые начнутся в ближайшее время

Военный эксперт рассказал о боях за Белгородскую область, которые начнутся в ближайшее время - 16.10.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал о боях за Белгородскую область, которые начнутся в ближайшее время

Полномасштабного вторжения ВСУ в сторону Белгорода не будет. Сейчас у них на это нет сил и средств. Но обстрелы и провокации будут, а также будут бои местного значения. Об этом рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру

2022-10-16T08:00

2022-10-16T08:00

2022-10-16T08:00

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На протяжении нескольких дней ВСУ наносили ракетные удары по территории Белгородской области. В поселке Октябрьский загорелись склад боеприпасов и сахарный завод, в очередной раз обстрелян таможенный пункт в городе Щебекина, в самом Белгороде ракетой поврежден многоэтажный дом.Эксперт уточнил, что на харьковском направлении у ВСУ есть целые подразделения, состоящие из наемников, особенно из Польши, которые участвуют не только в диверсионно-разведывательных группах, но и в карательных операциях против мирного населения.При этом, по его словам, ВСУ сняли свои подразделения с Волчанска (севернее Харькова почти на границе с Белгородской областью) и перебросили их в район Сватово, где они планируют собрать крепкий кулак и вести наступательные действия.Собеседник издания добавил, что когда русским войскам удастся сдержать противника на Луганщине, в начале ноября туда подойдут новые подготовленные силы из числа мобилизованных, русская армия сможет перейти в контрнаступление и вести наступательные действия.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, белгород, харьков, польша, иностранные наемники, россия