Военный эксперт рассказал о боях за Белгородскую область, которые начнутся в ближайшее время - 16.10.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал о боях за Белгородскую область, которые начнутся в ближайшее время
Военный эксперт рассказал о боях за Белгородскую область, которые начнутся в ближайшее время - 16.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал о боях за Белгородскую область, которые начнутся в ближайшее время
Полномасштабного вторжения ВСУ в сторону Белгорода не будет. Сейчас у них на это нет сил и средств. Но обстрелы и провокации будут, а также будут бои местного значения. Об этом рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2022-10-16T08:00
2022-10-16T08:00
новости
всу
белгород
харьков
польша
иностранные наемники
россия
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На протяжении нескольких дней ВСУ наносили ракетные удары по территории Белгородской области. В поселке Октябрьский загорелись склад боеприпасов и сахарный завод, в очередной раз обстрелян таможенный пункт в городе Щебекина, в самом Белгороде ракетой поврежден многоэтажный дом.Эксперт уточнил, что на харьковском направлении у ВСУ есть целые подразделения, состоящие из наемников, особенно из Польши, которые участвуют не только в диверсионно-разведывательных группах, но и в карательных операциях против мирного населения.При этом, по его словам, ВСУ сняли свои подразделения с Волчанска (севернее Харькова почти на границе с Белгородской областью) и перебросили их в район Сватово, где они планируют собрать крепкий кулак и вести наступательные действия.Собеседник издания добавил, что когда русским войскам удастся сдержать противника на Луганщине, в начале ноября туда подойдут новые подготовленные силы из числа мобилизованных, русская армия сможет перейти в контрнаступление и вести наступательные действия.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, всу, белгород, харьков, польша, иностранные наемники, россия
Новости, ВСУ, Белгород, Харьков, Польша, иностранные наемники, Россия

Военный эксперт рассказал о боях за Белгородскую область, которые начнутся в ближайшее время

08:00 16.10.2022
 
© РИА НовостиБелгород нефтебаза
Белгород нефтебаза - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости
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Полномасштабного вторжения ВСУ в сторону Белгорода не будет. Сейчас у них на это нет сил и средств. Но обстрелы и провокации будут, а также будут бои местного значения. Об этом рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
На протяжении нескольких дней ВСУ наносили ракетные удары по территории Белгородской области. В поселке Октябрьский загорелись склад боеприпасов и сахарный завод, в очередной раз обстрелян таможенный пункт в городе Щебекина, в самом Белгороде ракетой поврежден многоэтажный дом.
Эксперт уточнил, что на харьковском направлении у ВСУ есть целые подразделения, состоящие из наемников, особенно из Польши, которые участвуют не только в диверсионно-разведывательных группах, но и в карательных операциях против мирного населения.
При этом, по его словам, ВСУ сняли свои подразделения с Волчанска (севернее Харькова почти на границе с Белгородской областью) и перебросили их в район Сватово, где они планируют собрать крепкий кулак и вести наступательные действия.
"На территории Белгородской области граница не открыта. Там стоят наши подразделения, прибывшие на переформирование и доукомплектование, которые раньше контролировали район севернее Харькова. Идет частичная мобилизация. Прибывают люди из запаса после обучения. Более опытными бойцами доукомплектовывают подразделения и устанавливают оборонительные рубежи", - отметил Алехин.
Собеседник издания добавил, что когда русским войскам удастся сдержать противника на Луганщине, в начале ноября туда подойдут новые подготовленные силы из числа мобилизованных, русская армия сможет перейти в контрнаступление и вести наступательные действия.
 
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