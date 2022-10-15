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Стремоусов: линия фронта в Херсонской области не изменилась
Стремоусов: линия фронта в Херсонской области не изменилась - 15.10.2022 Украина.ру
Стремоусов: линия фронта в Херсонской области не изменилась
Наступление сил киевского режима в Херсонской области из Дудчан на Берислав на данный момент сводится к артобстрелам. Об этом заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов 15 октября в своём Telegram-канале
2022-10-15T13:26
2022-10-15T13:26
2022-10-15T13:26
новости
спецоперация
кирилл стремоусов
херсонская область
наступление
всу
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Линия фронта, по его словам, не изменилась.Ранее в этот же день Стремоусов рекомендовал жителям правобережной части Херсонской области эвакуироваться в связи с началом наступления ВСУ и усилившимися обстрелами.
https://ukraina.ru/20221006/1039463328.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, спецоперация, кирилл стремоусов, херсонская область, наступление, всу
Новости, Спецоперация, Кирилл Стремоусов, Херсонская область, наступление, ВСУ
Стремоусов: линия фронта в Херсонской области не изменилась
Наступление сил киевского режима в Херсонской области из Дудчан на Берислав на данный момент сводится к артобстрелам. Об этом заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов 15 октября в своём Telegram-канале
Линия фронта, по его словам, не изменилась.
Несмотря на попытки ВСУ начать наступление в Херсонской области в районе Дудчан и обстрелы Берислава, всё стоит на своих местах без изменений. Линия обороны работает, ситуация находится под полным контролем армии России
Кирилл Стремоусов
Замглавы администрации Херсонской области
Ранее в этот же день Стремоусов рекомендовал жителям правобережной части Херсонской области эвакуироваться в связи с началом наступления ВСУ и усилившимися обстрелами.