Стремоусов: линия фронта в Херсонской области не изменилась - 15.10.2022 Украина.ру
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Стремоусов: линия фронта в Херсонской области не изменилась
Стремоусов: линия фронта в Херсонской области не изменилась - 15.10.2022 Украина.ру
Стремоусов: линия фронта в Херсонской области не изменилась
Наступление сил киевского режима в Херсонской области из Дудчан на Берислав на данный момент сводится к артобстрелам. Об этом заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов 15 октября в своём Telegram-канале
2022-10-15T13:26
2022-10-15T13:26
новости
спецоперация
кирилл стремоусов
херсонская область
наступление
всу
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Линия фронта, по его словам, не изменилась.Ранее в этот же день Стремоусов рекомендовал жителям правобережной части Херсонской области эвакуироваться в связи с началом наступления ВСУ и усилившимися обстрелами.
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новости, спецоперация, кирилл стремоусов, херсонская область, наступление, всу
Новости, Спецоперация, Кирилл Стремоусов, Херсонская область, наступление, ВСУ

Стремоусов: линия фронта в Херсонской области не изменилась

13:26 15.10.2022
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
Наступление сил киевского режима в Херсонской области из Дудчан на Берислав на данный момент сводится к артобстрелам. Об этом заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов 15 октября в своём Telegram-канале
Линия фронта, по его словам, не изменилась.

Несмотря на попытки ВСУ начать наступление в Херсонской области в районе Дудчан и обстрелы Берислава, всё стоит на своих местах без изменений. Линия обороны работает, ситуация находится под полным контролем армии России

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в ГД РФ
Кирилл Стремоусов
Замглавы администрации Херсонской области
Ранее в этот же день Стремоусов рекомендовал жителям правобережной части Херсонской области эвакуироваться в связи с началом наступления ВСУ и усилившимися обстрелами.
Владимир Евсеев - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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НовостиСпецоперацияКирилл СтремоусовХерсонская областьнаступлениеВСУ
 
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