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Стремоусов: линия фронта в Херсонской области не изменилась

Стремоусов: линия фронта в Херсонской области не изменилась - 15.10.2022 Украина.ру

Стремоусов: линия фронта в Херсонской области не изменилась

Наступление сил киевского режима в Херсонской области из Дудчан на Берислав на данный момент сводится к артобстрелам. Об этом заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов 15 октября в своём Telegram-канале

2022-10-15T13:26

2022-10-15T13:26

2022-10-15T13:26

новости

спецоперация

кирилл стремоусов

херсонская область

наступление

всу

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Линия фронта, по его словам, не изменилась.Ранее в этот же день Стремоусов рекомендовал жителям правобережной части Херсонской области эвакуироваться в связи с началом наступления ВСУ и усилившимися обстрелами.

https://ukraina.ru/20221006/1039463328.html

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новости, спецоперация, кирилл стремоусов, херсонская область, наступление, всу