https://ukraina.ru/20221015/1039768642.html

Украину могут отключить за неуплату. Эксперты о демарше Илона Маска

Украину могут отключить за неуплату. Эксперты о демарше Илона Маска - 15.10.2022 Украина.ру

Украину могут отключить за неуплату. Эксперты о демарше Илона Маска

Украина.ру, 15.10.2022

2022-10-15T11:56

2022-10-15T11:56

2022-10-15T11:56

эксклюзив

украина

илон маск

эксперты

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Илон Маск продолжает жечь напалмом в информационной поле. Объясняя, свое решение больше не поставлять и не обслуживать даром для Украины Starlink, он в соцсетях написал, что лишь следует рекомендациям украинского дипломата. Напомним, скандально известный экс-посол Украины в Германии Мельник нецензурно послал миллиардера в ответ на его предложение по мирному урегулированию. Шум в украинских пабликах поднялся невиданный.Политический эксперт Василий Апасов порекомендовал отечественным дипломатам, следить за языком: "Маск решил следовать рекомендациям экс-посла Мельника…. То есть перестать оплачивать использование Starlink в Украине и предложил это сделать Пентагону. Если кого-то раньше забавляло, как Мельник позволял себе слать нахер Маска и обзывать Шольца сосиской, то теперь Маск следует его рекомендациям.Может нашей дипломатии, даже в статусе "экс", нужно лучше подбирать выражения?"Бывший политик Инна Богословская объяснила роль Маска и для Украины, и для США:"Маск. Считаю необходимым немного осветить ситуацию вокруг него, поскольку вокруг него может сильно навредить и нам, и миру в целом. О главном: 1. В первые же дни войны, когда рашисты уничтожили связь нашей армии, Маск немедленно откликнулся на обращение украинского министерства информации и направил нам системы Starlink, благодаря которым мы смогли защитить страну. Позднее и главком Залужный отправил запрос на массовую поставку этих систем связи. Эта помощь просто неоценима - она жизненно важна. И только частная компания смогла так молниеносно ответить на вызов, без бюрократических маразмов и затяжек. 2. Приблизительно такую же жизненно важную задачу сейчас Маск решает для восставшего народа Ирана, которому власть полностью отключила интернет и глушит мобильную связь. Маск подключает интернет над Ираном, чтобы люди обрели свободу информации и коммуникации. Это тоже переоценить невозможно - это тоже жизненно важно. 3. Маск оказался втянутым в беспрецедентно грязную войну между демократами и республиканцами. При президенте Трампе Маск входил в национальный экспертный совет, из которого вышел в знак протеста против выхода Трампа из соглашений по климату. А Байден, когда стал президентом, демонстративно не пригласил компанию Тесла на совещание в Белом доме по вопросу развития производства электромобилей. Маск вывел свои компании из "левацкой" Калифорнии в "правый" Техас в знак протеста против "большевистских" налогов. 4. Выборы в Конгресс и Сенат США 8 ноября довели до истерии ситуацию в США. Маск очень сильно влияет на мнение избирателей в США и он республиканец. Демократы через свои СМИ развернули прямую травлю Маска, имея цель снизить поддержку избирателями республиканцев. Позиция, высказанная Маском по поводу Крыма и ядерной угрозы, является позицией половины республиканцев и почти половины демократов в США, он только честно высказал ее. Это политическая реальность и с нею нужно работать, переубеждать, а не предавать анафеме. 5. Сейчас "избиение" Маска проводится CNN, которая является главным пропагандистским рупором демократов. Письмо компании Маска, направленное правительству США с предложением рассмотреть финансирование поставок в Украину систем Starlink, подается чуть ли не как предательство со стороны Маска. В то же время, речь идет о сотнях миллионов долларов, и частная компания имеет все основания на оплату этих поставок из программы ленд-лиз. Эта травля - низость и подлость предвыборной гонки. Будем надеяться, после выборов она утихнет. Наша задача - не позволить втянуть нас в травлю Маска. И помнить о той неоценимой помощи, благодаря которой мы сейчас идем к победе".Нардеп Борислав Береза стал в защиту щедрого друга Украины: "И ещё немного про Маска. Читаю, как язвительно пишут многие украинские телеграм-каналы и комментаторы про историю со старлинками. В основном Маску припоминают, что он самый богатый человек мира и пишут "ему что сложно оплачивать?".Во-первых, надо научиться не считать чужие деньги. Это было бы хорошим тоном, но это для многих сложно. Надо своими деньгами научиться распоряжаться. Но о чем я пишу, если в Украине из года в год большинство голосует за олигархические партии, а потом не может понять, почему в бюджете денег нет, а у олигархов есть. Похоже, что многим легче считать чужие деньги, чем контролировать свои. А бюджет - это не деньги государства, а деньги налогоплательщиков - наши с вами деньги. Но проще считать деньги Маска.Во-вторых, нужно чуток откатиться во времени и вспомнить, как без старлинков мы были слепые и глухие. А старлинки нас не просто выручали, а спасали нам жизни. Но это не понять всем, кто не испытал это на себе. Иначе бы были благодарными. Но это сложно для многих. Так же, как не считать чужие деньги.В третьих, Маск спорол дичайшую чушь своими твитами. Но это не значит, что каждый Вася должен ему напихать. Нет, самооценка у Васи от этого конечно же поднимется, а вот эффективность будет нулевая. А отрицательный эффект будет когда хамит Вася из обслуги ОП. Потому что он хоть из обслуги, но элемент власти. Нахамить проще чем что-то сделать. И это хамство называется "политическая близорукость". Хотя о чем я пишу, если такой стиль для многих - это обычная норма общения. Мне тоже хамят в соцсетях. Я блокирую этих людей. Мне, а у кого-то радость "нахамил Березе". И ещё большая радость у того же хамовитого провинциала от того, что он нахамил Маску. А Маску. На хамовитых провинциалов. Как и мне.Я не знаю, что для Маска стало основной причиной принятия решения о том, что он не будет дальше оплачивать связь старлинков для Украины. Не знаю. Может ему стало жалко денег, а может у него не все хорошо с финансами. Может он обиделся, а может есть ещё что-то. Но я вижу цепочку событий. Он написал письмо в Пентагон. Не сейчас. Месяц назад. Начались переговоры с ним, чтобы убедить его передумать. Бюджет Пентагона тоже не резиновый. А сейчас письмо опубликовали. Это значит, что уговорить Маска не удалось. Какая причина? У меня нет точного ответа и это может быть совокупность нескольких причин.И в конце я хочу сказать, что каждый, кто написал "да плевать на Маска" пускай сам, из своего кармана, оплатит тарифы старлинков. Не Маск, а пишущий. Уже готов? Нет? А что случилось? И ведь от наличия связи зависят жизни воинов. Это не образ речи, а факт. Поэтому не надо так относиться к помощи. К любой помощи. Потому что нам очень многие помогают. По разным причинам. И надо говорить за это спасибо. И помнить о хорошем. За факапы ругать. А про хорошее не забывать. Это модель поведения зрелого цивилизованного общества. Пора взрослеть. А пост получился не про Маска, а про нас. Но и это не все смогут понять. Бывает..."Экономист Алексей Кущ написал про истинную подоплеку действий Илона Маска:"Возможная причина - контроль месторождений лития в Боливии и Украине. Литий - ключевой ресурс для бизнес-империи Маска, к тому же очень ограниченный в запасах.Но ситуация со старлинками для меня имеет другой контекст. Тут мы имеем несколько хороших уроков.1. Никто нам ничего не должен и любая помощь может так же внезапно прекратиться, как и началась.2. Технологическая зависимость - самая худшая в мире: тебя могут просто отключить "за неуплату".Данное утверждение вовсе не означает, что все технологии нужно создавать самим. Здесь важна диверсификация рисков и надежность контрагентов.3. Нужно срочно пересмотреть методологию внешней политики.КПД дипломатов, посылающих и раздающих прозвища лидерам европейских стран, сравнивая их с колбасой, равно нулю, если не хуже. Здесь нужно разделение труда: блогеры пусть посылают, а дипломаты - договариваются. А послов, которые ради хайпа и личной политической карьеры тратят попусту рабочее время, нужно отправлять на вольные хлеба. Кстати, давно не видел руководителей НБУ и наших дипломатов в костюме и галстуке...4. Где участие наших олигархов в проектах уровня старлинка?Жеваго, Пинчук, Коломойский, Ахметов и многие другие?Не в гуманитарке и не в финансировании отдельных подразделений (которые, при случае и офис могут "защитить") а именно в больших военных проектах: покупка самолетов, беспилотников, ракет, средств связи. Так чтоб на пару ярдов. На мировом рынке при желании можно купить что угодно. Или чего-то ждут? Тогда почему они до сих пор владеют теми же ГОК-ами и другими природными ресурсами страны?5. Свою правоту нужно уметь отстаивать аргументами, диалогом, посольствами, культурными мероприятиями, гражданскими акциями, но не посыланием всего мира.Даже если сильно хочется".Журналист Дмитрий Василец отметил растущий раскол в американской элите: "Илон Маск предложил Пентагону самостоятельно обслуживать и оплачивать использование Starlink на Украине. Раскол в американской элите усиливается и чем ближе к выборам, тем жестче это будет проявляться. Но для "наивных людей" все будет выглядеть как "обида Илона Маска" на оскорбления некоторыми персонажами политического придворного быдла пана Зеленского. На фоне подобных процессов у войск НАТО вполне может пропасть связь на поле боя".Российский политолог Сергей Марков оценил поведение влиятельного предпринимателя:"Илон Маск ведет себя как мужик. В ответ на хамство киевских обнаглевших от безнаказанности политиков, он прямо заявил, что накажет их. И больше не будет финансировать Старлинк для интернета на Украине. Все. Теперь только после полной оплаты или правительством Украины или Пентагоном. Это пока наверное единственное правильное заявление от западных лидеров на хамство киевских террористов. Все остальные западные политики униженно сносят все хамские оскорбления. Лидер самоунижения и пресмыкания перед террористами это канцлер Германии Шольц. А Маск молодец".

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эксклюзив, украина, илон маск, эксперты