"Паники среди белгородцев нет": Алехин рассказал, какая сейчас ситуация в Белгородской области
После обстрелов ВСУ по Белгородской области паники у местного населения нет, но есть озабоченность и тревога, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Ранее стало известно, что на протяжении последних нескольких дней ВСУ наносили ракетные удары по территории Белгородской области. В поселке Октябрьский загорелись склад боеприпасов и сахарный завод, в очередной раз обстрелян таможенный пункт в городе Щебекина, в самом Белгороде ракетой поврежден многоэтажный дом.
Паники среди белгородцев нет. Никто в магазинах не скупает соль и спички. Но есть озабоченность и тревога. Вузы и школы перешли на дистанционное обучение, а ребят из детских домов отправляют в другие места. Это правильное решение со стороны Белгородских властей. Они четко откликаются на обстрелы и ЧП, принимают меры. Круглосуточно работают МЧС.
Он подчеркнул, что ВСУ обстреливают не только российскую военную инфраструктуру, но и гражданские объекты.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.