"Паники среди белгородцев нет": Алехин рассказал, какая сейчас ситуация в Белгородской области - 15.10.2022 Украина.ру
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"Паники среди белгородцев нет": Алехин рассказал, какая сейчас ситуация в Белгородской области
"Паники среди белгородцев нет": Алехин рассказал, какая сейчас ситуация в Белгородской области - 15.10.2022 Украина.ру
"Паники среди белгородцев нет": Алехин рассказал, какая сейчас ситуация в Белгородской области
После обстрелов ВСУ по Белгородской области паники у местного населения нет, но есть озабоченность и тревога, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-10-15T06:15
2022-10-15T06:15
новости
белгородская область
всу
россия
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Ранее стало известно, что на протяжении последних нескольких дней ВСУ наносили ракетные удары по территории Белгородской области. В поселке Октябрьский загорелись склад боеприпасов и сахарный завод, в очередной раз обстрелян таможенный пункт в городе Щебекина, в самом Белгороде ракетой поврежден многоэтажный дом.Он подчеркнул, что ВСУ обстреливают не только российскую военную инфраструктуру, но и гражданские объекты.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221014/1039749921.html
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новости, белгородская область, всу, россия
Новости, Белгородская область, ВСУ, Россия

"Паники среди белгородцев нет": Алехин рассказал, какая сейчас ситуация в Белгородской области

06:15 15.10.2022
 
© Фото : Настоящий Гладков / TelegramБелгород обстрел
Белгород обстрел - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
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После обстрелов ВСУ по Белгородской области паники у местного населения нет, но есть озабоченность и тревога, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Ранее стало известно, что на протяжении последних нескольких дней ВСУ наносили ракетные удары по территории Белгородской области. В поселке Октябрьский загорелись склад боеприпасов и сахарный завод, в очередной раз обстрелян таможенный пункт в городе Щебекина, в самом Белгороде ракетой поврежден многоэтажный дом.
Паники среди белгородцев нет. Никто в магазинах не скупает соль и спички. Но есть озабоченность и тревога. Вузы и школы перешли на дистанционное обучение, а ребят из детских домов отправляют в другие места. Это правильное решение со стороны Белгородских властей. Они четко откликаются на обстрелы и ЧП, принимают меры. Круглосуточно работают МЧС.
Геннадий Алехин интервью
Геннадий Алехин
военный обозреватель, полковник запаса
Он подчеркнул, что ВСУ обстреливают не только российскую военную инфраструктуру, но и гражданские объекты.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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