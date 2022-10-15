https://ukraina.ru/20221015/1039759062.html

"Паники среди белгородцев нет": Алехин рассказал, какая сейчас ситуация в Белгородской области

"Паники среди белгородцев нет": Алехин рассказал, какая сейчас ситуация в Белгородской области - 15.10.2022 Украина.ру

"Паники среди белгородцев нет": Алехин рассказал, какая сейчас ситуация в Белгородской области

После обстрелов ВСУ по Белгородской области паники у местного населения нет, но есть озабоченность и тревога, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру

2022-10-15T06:15

2022-10-15T06:15

2022-10-15T06:15

новости

белгородская область

всу

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103428/28/1034282881_0:190:1280:910_1920x0_80_0_0_890ecd6a78f78918edf6c39e8441a5e4.jpg

Ранее стало известно, что на протяжении последних нескольких дней ВСУ наносили ракетные удары по территории Белгородской области. В поселке Октябрьский загорелись склад боеприпасов и сахарный завод, в очередной раз обстрелян таможенный пункт в городе Щебекина, в самом Белгороде ракетой поврежден многоэтажный дом.Он подчеркнул, что ВСУ обстреливают не только российскую военную инфраструктуру, но и гражданские объекты.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221014/1039749921.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белгородская область, всу, россия