https://ukraina.ru/20221014/1039735426.html

Геннадий Алехин: ВСУ и польские наемники будут атаковать Белгород, если Россия не лишит их света и мостов

Геннадий Алехин: ВСУ и польские наемники будут атаковать Белгород, если Россия не лишит их света и мостов - 14.10.2022 Украина.ру

Геннадий Алехин: ВСУ и польские наемники будут атаковать Белгород, если Россия не лишит их света и мостов

Если мы окончательно уничтожим энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов,... Украина.ру, 14.10.2022

2022-10-14T13:03

2022-10-14T13:03

2022-10-14T13:03

интервью

всу

белгород

харьков

обстрелы

польша

иностранные наемники

россия

мосты

энергетика

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Если мы окончательно уничтожим энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки. Более того, мы будем наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам. Если мы их уничтожим, то полностью нарушим логистику украинских войск, которым поставляется натовское вооружение, считает живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.На протяжении нескольких дней ВСУ наносили ракетные удары по территории Белгородской области. В поселке Октябрьский загорелись склад боеприпасов и сахарный завод, в очередной раз обстрелян таможенный пункт в городе Щебекина, в самом Белгороде ракетой поврежден многоэтажный дом.- Геннадий Тимофеевич, за счет чего противнику удалось нанести столь массированный удар?- Столь мощные удары по Белгороду были нанесены впервые за полгода. При обстрелах населенных пунктов ВСУ использовали ствольную артиллерию и минометы с дальностью стрельбы до 10 километров. Наши войска отошли из северной части Харьковской области, поэтому у врага появилась возможность вплотную подойти к границе.Что касается Белгорода, они используют дальнобойные орудия ("три топора" натовского производства), ракеты "Точки-У" (бьет на 100 километров) и РСЗО. Причем "Точка-У" может стрелять как осколочно-фугасными, так и кассетными ракетами. Боевая часть может разрываться как на расстоянии 20 метров от земли, так и на расстоянии 2 километров, в зависимости от типа боезаряда.При этом хочу подчеркнуть, что наше ПВО работает четко и слажено. Мы используем системы "Панцирь", "Тор", М-3 "Бук" и С-300. На нас утром, днем и вечером летит 100 ракет и практически все цели были уничтожены. Просто когда уничтожается ракета "Точки-У", ее кассетный боезапас может рассыпать фрагменты на территории 500 метров, не говоря уже о падении хвостовой части и болванок, что и произошло во время обстрела спального района "Харьковская гора", когда пострадал высотный дом (технический этаж и последний этаж, где живут люди).Теперь насчет склада в Октябрьском. Скорее всего, туда попала РСЗО. Этот объект охраняют бойцы Росгвардии. К сожалению, среди них есть погибшие и раненые. Видимо, это дело рук засланных казачков, которые передавали Украине координаты. Так же они работали несколько дней назад в Грайворонском районе, когда в результате ударов пострадали пограничники и мирные жители.Подстанция в Шебекино и нефтехранилища в Нижнем Ольшанце (пригород Белгорода) тоже обстреливались из РСЗО и ствольной артиллерии, потому что расстояние позволяет им достать. Разнесли в пух и прах таможенный пост на границе с Украиной. Дело в том, что некоторые участки границы в этом районе напоминают курский выступ. Слева и справа - территория Украины, наша территория чуть углубляется, и получается, что они обстреливают нас с двух сторон.Повторюсь, ПВО работает четко. Но угроза дальнейших обстрелов приграничных территорий сохраняется, пока мы не отгоним украинские войска и не установим зону безопасности.- Есть ли паника в городе?- Паники среди белгородцев нет. Никто в магазинах не скупает соль и спички. Но есть озабоченность и тревога. Вузы и школы перешли на дистанционное обучение, а ребят из детских домов отправляют в другие места. Это правильное решение со стороны Белгородских властей. Они четко откликаются на обстрелы и ЧП, принимают меры. Круглосуточно работают МЧС. Как раз сегодня утром был обстрел Новооскольского района. ПВО сработало, но осколки ракет повредили ЛЭП. Было повреждено железнодорожное полотно и поезда там сейчас не ходят.Хочу подчеркнуть, что ВСУ обстреливают не только нашу военную инфраструктуру, как в Шебекинском районе и в Октябрьском, но и чисто гражданские объекты. В самом Белгороде военных объектов как таковых нет. Они бьют по жилым домам, чтобы вызвать панику среди мирного населения, и чтобы осколки от ракет наносили большой ущерб.- Наши войска вообще ушли из Харьковской области? Или какие-то участки мы еще держим?- Севернее Харькова мы полностью ушли с линии Казачья Лопань-Липцы. Наши войска полностью находятся в Белгородской области. На юго-востоке после ухода из Балаклеи, Изюма и Купянска какие-то населенные пункты на границе Харьковской и Луганской областей мы держим. Так что после сентябрьских боев ВСУ на 90% контролируют Харьковскую область.- Противнику сейчас что-то мешает организовать полномасштабное вторжение на территорию Белгородской области?- Полномасштабного вторжения в сторону Белгорода не будет. Сейчас у них на это нет сил и средств. Буквально вчера-позавчера они сняли свои подразделения с Волчанска (севернее Харькова почти на границе с Белгородской областью) и перебросили их в район Сватово, где они планируют собрать крепкий кулак и вести наступательные действия.На территории Белгородской области граница не открыта. Там стоят наши подразделения, прибывшие на переформирование и доукомплектование, которые раньше контролировали район севернее Харькова. Идет частичная мобилизация. Прибывают люди из запаса после обучения. Более опытными бойцами доукомплектовывают подразделения и устанавливают оборонительные рубежи.Да, это направление серьезное. Да, обстрелы и провокации будут. Будут бои местного значения, потому что они пускают на границу разведывательно-диверсионных групп. На харьковском направлении у них есть целые подразделения, состоящие из наемников, особенно из Польши.Причем они действуют не только в составе этих летучих отрядов, но и вместе с нациками из "Кракена" участвуют в карательных акциях, в том числе в расстреле мирных жителей. Люди, которым удалось сбежать, рассказывали, как полякам передают списки сочувствующих России, а они без всякого разбора выкашивают целые семьи. Это не единичные случаи. Такие преступления носят массовый характер.- Сможем ли мы не допустить масштабного наступления ВСУ в районе Сватово и в районе Кременной?- Сможем. Мы туда подтянули резервы и устанавливаем опорные пункты. А когда нам удастся сдержать противника, в начале ноября туда подойдут новые подготовленные силы из числа мобилизованных, русская армия сможет перейти в контрнаступление и вести наступательные действия. Но не раньше. Пока надо держаться.- Мы уже неделю ждем наступления ВСУ на запорожском направлении. При каких условиях оно начнется?- Противник тоже не может вести наступление в таком темпе. Они выдохлись и потеряли много сил. Скорее всего, они будут прощупывать нашу оборону в районе Полог и Гуляйполя. В Генштабе ВСУ тоже не идиоты сидят. Они понимают, что мы тоже можем нанести удар с запорожского направления и рассечь их группировку. Это напрашивается по всем правилам военного искусства. Поэтому широкомасштабного наступления противника там не будет.- Действительно ли мы сможем парализовать военную машину Украины, нанося удары по ее энергетической инфраструктуре?- Энергетическая инфраструктура Украины сейчас в большей степени заточена на военные нужды. Это и логистика, и транспортные развязки, и железнодорожные перевозки. Если мы окончательно выбьем их энергетику, у них наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки.Но я считаю, что мы будем наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам. Если мы их уничтожим, мы полностью нарушим логистику украинских войск. Потому что им опять будет поступать натовское вооружение.Удары, которые мы наносили эти два дня, продолжатся. Я не знаю, где, когда и как. Но в Генштабе и в штабе Объединенной группировки об знают. Такие удары будут наноситься.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20221014/1039716212.html

https://ukraina.ru/20221014/1039717516.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, белгород, харьков, обстрелы, польша, иностранные наемники, россия, мосты, энергетика