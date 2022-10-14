Геннадий Алехин: ВСУ и польские наемники будут атаковать Белгород, если Россия не лишит их света и мостов - 14.10.2022 Украина.ру
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Геннадий Алехин: ВСУ и польские наемники будут атаковать Белгород, если Россия не лишит их света и мостов
Геннадий Алехин: ВСУ и польские наемники будут атаковать Белгород, если Россия не лишит их света и мостов - 14.10.2022 Украина.ру
Геннадий Алехин: ВСУ и польские наемники будут атаковать Белгород, если Россия не лишит их света и мостов
Если мы окончательно уничтожим энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов,... Украина.ру, 14.10.2022
2022-10-14T13:03
2022-10-14T13:03
интервью
всу
белгород
харьков
обстрелы
польша
иностранные наемники
россия
мосты
энергетика
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Если мы окончательно уничтожим энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки. Более того, мы будем наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам. Если мы их уничтожим, то полностью нарушим логистику украинских войск, которым поставляется натовское вооружение, считает живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.На протяжении нескольких дней ВСУ наносили ракетные удары по территории Белгородской области. В поселке Октябрьский загорелись склад боеприпасов и сахарный завод, в очередной раз обстрелян таможенный пункт в городе Щебекина, в самом Белгороде ракетой поврежден многоэтажный дом.- Геннадий Тимофеевич, за счет чего противнику удалось нанести столь массированный удар?- Столь мощные удары по Белгороду были нанесены впервые за полгода. При обстрелах населенных пунктов ВСУ использовали ствольную артиллерию и минометы с дальностью стрельбы до 10 километров. Наши войска отошли из северной части Харьковской области, поэтому у врага появилась возможность вплотную подойти к границе.Что касается Белгорода, они используют дальнобойные орудия ("три топора" натовского производства), ракеты "Точки-У" (бьет на 100 километров) и РСЗО. Причем "Точка-У" может стрелять как осколочно-фугасными, так и кассетными ракетами. Боевая часть может разрываться как на расстоянии 20 метров от земли, так и на расстоянии 2 километров, в зависимости от типа боезаряда.При этом хочу подчеркнуть, что наше ПВО работает четко и слажено. Мы используем системы "Панцирь", "Тор", М-3 "Бук" и С-300. На нас утром, днем и вечером летит 100 ракет и практически все цели были уничтожены. Просто когда уничтожается ракета "Точки-У", ее кассетный боезапас может рассыпать фрагменты на территории 500 метров, не говоря уже о падении хвостовой части и болванок, что и произошло во время обстрела спального района "Харьковская гора", когда пострадал высотный дом (технический этаж и последний этаж, где живут люди).Теперь насчет склада в Октябрьском. Скорее всего, туда попала РСЗО. Этот объект охраняют бойцы Росгвардии. К сожалению, среди них есть погибшие и раненые. Видимо, это дело рук засланных казачков, которые передавали Украине координаты. Так же они работали несколько дней назад в Грайворонском районе, когда в результате ударов пострадали пограничники и мирные жители.Подстанция в Шебекино и нефтехранилища в Нижнем Ольшанце (пригород Белгорода) тоже обстреливались из РСЗО и ствольной артиллерии, потому что расстояние позволяет им достать. Разнесли в пух и прах таможенный пост на границе с Украиной. Дело в том, что некоторые участки границы в этом районе напоминают курский выступ. Слева и справа - территория Украины, наша территория чуть углубляется, и получается, что они обстреливают нас с двух сторон.Повторюсь, ПВО работает четко. Но угроза дальнейших обстрелов приграничных территорий сохраняется, пока мы не отгоним украинские войска и не установим зону безопасности.- Есть ли паника в городе?- Паники среди белгородцев нет. Никто в магазинах не скупает соль и спички. Но есть озабоченность и тревога. Вузы и школы перешли на дистанционное обучение, а ребят из детских домов отправляют в другие места. Это правильное решение со стороны Белгородских властей. Они четко откликаются на обстрелы и ЧП, принимают меры. Круглосуточно работают МЧС. Как раз сегодня утром был обстрел Новооскольского района. ПВО сработало, но осколки ракет повредили ЛЭП. Было повреждено железнодорожное полотно и поезда там сейчас не ходят.Хочу подчеркнуть, что ВСУ обстреливают не только нашу военную инфраструктуру, как в Шебекинском районе и в Октябрьском, но и чисто гражданские объекты. В самом Белгороде военных объектов как таковых нет. Они бьют по жилым домам, чтобы вызвать панику среди мирного населения, и чтобы осколки от ракет наносили большой ущерб.- Наши войска вообще ушли из Харьковской области? Или какие-то участки мы еще держим?- Севернее Харькова мы полностью ушли с линии Казачья Лопань-Липцы. Наши войска полностью находятся в Белгородской области. На юго-востоке после ухода из Балаклеи, Изюма и Купянска какие-то населенные пункты на границе Харьковской и Луганской областей мы держим. Так что после сентябрьских боев ВСУ на 90% контролируют Харьковскую область.- Противнику сейчас что-то мешает организовать полномасштабное вторжение на территорию Белгородской области?- Полномасштабного вторжения в сторону Белгорода не будет. Сейчас у них на это нет сил и средств. Буквально вчера-позавчера они сняли свои подразделения с Волчанска (севернее Харькова почти на границе с Белгородской областью) и перебросили их в район Сватово, где они планируют собрать крепкий кулак и вести наступательные действия.На территории Белгородской области граница не открыта. Там стоят наши подразделения, прибывшие на переформирование и доукомплектование, которые раньше контролировали район севернее Харькова. Идет частичная мобилизация. Прибывают люди из запаса после обучения. Более опытными бойцами доукомплектовывают подразделения и устанавливают оборонительные рубежи.Да, это направление серьезное. Да, обстрелы и провокации будут. Будут бои местного значения, потому что они пускают на границу разведывательно-диверсионных групп. На харьковском направлении у них есть целые подразделения, состоящие из наемников, особенно из Польши.Причем они действуют не только в составе этих летучих отрядов, но и вместе с нациками из "Кракена" участвуют в карательных акциях, в том числе в расстреле мирных жителей. Люди, которым удалось сбежать, рассказывали, как полякам передают списки сочувствующих России, а они без всякого разбора выкашивают целые семьи. Это не единичные случаи. Такие преступления носят массовый характер.- Сможем ли мы не допустить масштабного наступления ВСУ в районе Сватово и в районе Кременной?- Сможем. Мы туда подтянули резервы и устанавливаем опорные пункты. А когда нам удастся сдержать противника, в начале ноября туда подойдут новые подготовленные силы из числа мобилизованных, русская армия сможет перейти в контрнаступление и вести наступательные действия. Но не раньше. Пока надо держаться.- Мы уже неделю ждем наступления ВСУ на запорожском направлении. При каких условиях оно начнется?- Противник тоже не может вести наступление в таком темпе. Они выдохлись и потеряли много сил. Скорее всего, они будут прощупывать нашу оборону в районе Полог и Гуляйполя. В Генштабе ВСУ тоже не идиоты сидят. Они понимают, что мы тоже можем нанести удар с запорожского направления и рассечь их группировку. Это напрашивается по всем правилам военного искусства. Поэтому широкомасштабного наступления противника там не будет.- Действительно ли мы сможем парализовать военную машину Украины, нанося удары по ее энергетической инфраструктуре?- Энергетическая инфраструктура Украины сейчас в большей степени заточена на военные нужды. Это и логистика, и транспортные развязки, и железнодорожные перевозки. Если мы окончательно выбьем их энергетику, у них наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки.Но я считаю, что мы будем наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам. Если мы их уничтожим, мы полностью нарушим логистику украинских войск. Потому что им опять будет поступать натовское вооружение.Удары, которые мы наносили эти два дня, продолжатся. Я не знаю, где, когда и как. Но в Генштабе и в штабе Объединенной группировки об знают. Такие удары будут наноситься.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20221014/1039716212.html
https://ukraina.ru/20221014/1039717516.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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интервью, всу, белгород, харьков, обстрелы, польша, иностранные наемники, россия, мосты, энергетика
Интервью, ВСУ, Белгород, Харьков, обстрелы, Польша, иностранные наемники, Россия, мосты, энергетика

Геннадий Алехин: ВСУ и польские наемники будут атаковать Белгород, если Россия не лишит их света и мостов

13:03 14.10.2022
 
© ok.ru/gennady.alekhinГеннадий Алехин интервью
Геннадий Алехин интервью
© ok.ru/gennady.alekhin
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Кирилл Курбатов
автор Украина.ру
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Если мы окончательно уничтожим энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки.
Более того, мы будем наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам. Если мы их уничтожим, то полностью нарушим логистику украинских войск, которым поставляется натовское вооружение, считает живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
На протяжении нескольких дней ВСУ наносили ракетные удары по территории Белгородской области. В поселке Октябрьский загорелись склад боеприпасов и сахарный завод, в очередной раз обстрелян таможенный пункт в городе Щебекина, в самом Белгороде ракетой поврежден многоэтажный дом.
- Геннадий Тимофеевич, за счет чего противнику удалось нанести столь массированный удар?
- Столь мощные удары по Белгороду были нанесены впервые за полгода. При обстрелах населенных пунктов ВСУ использовали ствольную артиллерию и минометы с дальностью стрельбы до 10 километров. Наши войска отошли из северной части Харьковской области, поэтому у врага появилась возможность вплотную подойти к границе.
Геннадий Алехин
13 мая, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Что касается Белгорода, они используют дальнобойные орудия ("три топора" натовского производства), ракеты "Точки-У" (бьет на 100 километров) и РСЗО. Причем "Точка-У" может стрелять как осколочно-фугасными, так и кассетными ракетами. Боевая часть может разрываться как на расстоянии 20 метров от земли, так и на расстоянии 2 километров, в зависимости от типа боезаряда.
При этом хочу подчеркнуть, что наше ПВО работает четко и слажено. Мы используем системы "Панцирь", "Тор", М-3 "Бук" и С-300. На нас утром, днем и вечером летит 100 ракет и практически все цели были уничтожены.
Просто когда уничтожается ракета "Точки-У", ее кассетный боезапас может рассыпать фрагменты на территории 500 метров, не говоря уже о падении хвостовой части и болванок, что и произошло во время обстрела спального района "Харьковская гора", когда пострадал высотный дом (технический этаж и последний этаж, где живут люди).
Теперь насчет склада в Октябрьском. Скорее всего, туда попала РСЗО. Этот объект охраняют бойцы Росгвардии. К сожалению, среди них есть погибшие и раненые. Видимо, это дело рук засланных казачков, которые передавали Украине координаты.
Так же они работали несколько дней назад в Грайворонском районе, когда в результате ударов пострадали пограничники и мирные жители.
Подстанция в Шебекино и нефтехранилища в Нижнем Ольшанце (пригород Белгорода) тоже обстреливались из РСЗО и ствольной артиллерии, потому что расстояние позволяет им достать. Разнесли в пух и прах таможенный пост на границе с Украиной.
Дело в том, что некоторые участки границы в этом районе напоминают курский выступ. Слева и справа - территория Украины, наша территория чуть углубляется, и получается, что они обстреливают нас с двух сторон.
Повторюсь, ПВО работает четко. Но угроза дальнейших обстрелов приграничных территорий сохраняется, пока мы не отгоним украинские войска и не установим зону безопасности.
- Есть ли паника в городе?
- Паники среди белгородцев нет. Никто в магазинах не скупает соль и спички. Но есть озабоченность и тревога.
Вузы и школы перешли на дистанционное обучение, а ребят из детских домов отправляют в другие места. Это правильное решение со стороны Белгородских властей. Они четко откликаются на обстрелы и ЧП, принимают меры. Круглосуточно работают МЧС.
Как раз сегодня утром был обстрел Новооскольского района. ПВО сработало, но осколки ракет повредили ЛЭП. Было повреждено железнодорожное полотно и поезда там сейчас не ходят.
Алексей Анпилогов интервью
06:53
Алексей Анпилогов: Россия готовится нанести главные удары, которые отправят ВСУ в нокаут
Хочу подчеркнуть, что ВСУ обстреливают не только нашу военную инфраструктуру, как в Шебекинском районе и в Октябрьском, но и чисто гражданские объекты. В самом Белгороде военных объектов как таковых нет. Они бьют по жилым домам, чтобы вызвать панику среди мирного населения, и чтобы осколки от ракет наносили большой ущерб.
- Наши войска вообще ушли из Харьковской области? Или какие-то участки мы еще держим?
- Севернее Харькова мы полностью ушли с линии Казачья Лопань-Липцы. Наши войска полностью находятся в Белгородской области. На юго-востоке после ухода из Балаклеи, Изюма и Купянска какие-то населенные пункты на границе Харьковской и Луганской областей мы держим. Так что после сентябрьских боев ВСУ на 90% контролируют Харьковскую область.
- Противнику сейчас что-то мешает организовать полномасштабное вторжение на территорию Белгородской области?
- Полномасштабного вторжения в сторону Белгорода не будет. Сейчас у них на это нет сил и средств. Буквально вчера-позавчера они сняли свои подразделения с Волчанска (севернее Харькова почти на границе с Белгородской областью) и перебросили их в район Сватово, где они планируют собрать крепкий кулак и вести наступательные действия.
На территории Белгородской области граница не открыта. Там стоят наши подразделения, прибывшие на переформирование и доукомплектование, которые раньше контролировали район севернее Харькова.
Идет частичная мобилизация. Прибывают люди из запаса после обучения. Более опытными бойцами доукомплектовывают подразделения и устанавливают оборонительные рубежи.
Да, это направление серьезное. Да, обстрелы и провокации будут. Будут бои местного значения, потому что они пускают на границу разведывательно-диверсионных групп. На харьковском направлении у них есть целые подразделения, состоящие из наемников, особенно из Польши.
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Причем они действуют не только в составе этих летучих отрядов, но и вместе с нациками из "Кракена" участвуют в карательных акциях, в том числе в расстреле мирных жителей. Люди, которым удалось сбежать, рассказывали, как полякам передают списки сочувствующих России, а они без всякого разбора выкашивают целые семьи. Это не единичные случаи. Такие преступления носят массовый характер.
- Сможем ли мы не допустить масштабного наступления ВСУ в районе Сватово и в районе Кременной?
- Сможем. Мы туда подтянули резервы и устанавливаем опорные пункты. А когда нам удастся сдержать противника, в начале ноября туда подойдут новые подготовленные силы из числа мобилизованных, русская армия сможет перейти в контрнаступление и вести наступательные действия. Но не раньше. Пока надо держаться.
- Мы уже неделю ждем наступления ВСУ на запорожском направлении. При каких условиях оно начнется?
- Противник тоже не может вести наступление в таком темпе. Они выдохлись и потеряли много сил. Скорее всего, они будут прощупывать нашу оборону в районе Полог и Гуляйполя.
В Генштабе ВСУ тоже не идиоты сидят. Они понимают, что мы тоже можем нанести удар с запорожского направления и рассечь их группировку. Это напрашивается по всем правилам военного искусства. Поэтому широкомасштабного наступления противника там не будет.
- Действительно ли мы сможем парализовать военную машину Украины, нанося удары по ее энергетической инфраструктуре?
- Энергетическая инфраструктура Украины сейчас в большей степени заточена на военные нужды. Это и логистика, и транспортные развязки, и железнодорожные перевозки. Если мы окончательно выбьем их энергетику, у них наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки.
Но я считаю, что мы будем наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам. Если мы их уничтожим, мы полностью нарушим логистику украинских войск. Потому что им опять будет поступать натовское вооружение.
Удары, которые мы наносили эти два дня, продолжатся. Я не знаю, где, когда и как. Но в Генштабе и в штабе Объединенной группировки об знают. Такие удары будут наноситься.
 
ИнтервьюВСУБелгородХарьковобстрелыПольшаиностранные наемникиРоссиямостыэнергетика
 
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