https://ukraina.ru/20221015/1039752681.html

"До середины или до конца зимы будет стабильный фронт": Ратибор ГБР рассказал, когда Россия победит в СВО

"До середины или до конца зимы будет стабильный фронт": Ратибор ГБР рассказал, когда Россия победит в СВО - 15.10.2022 Украина.ру

"До середины или до конца зимы будет стабильный фронт": Ратибор ГБР рассказал, когда Россия победит в СВО

На Украине активных боевых действий не будет в связи с погодными условиями и местным климатом, поэтому до середины или до конца зимы там будет стабильный фронт, а к лету Россия победит, заявил командир 20-го БАРСа "Гром" Союза добровольцев Донбасса Ратибор ГБР в интервью Украина.ру

2022-10-15T06:00

2022-10-15T06:00

2022-10-15T06:00

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Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября частичную мобилизацию. Призыву подлежат около 300 тысяч человек, в первую очередь имеющих боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.По его словам, мобилизованные приобретут боевой опыт, а в конце зимы, начале весны начнутся активные боевые действия, которые закончатся победой РФ к лету.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221014/1039733288.html

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новости, сво, россия, украина