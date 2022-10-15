"До середины или до конца зимы будет стабильный фронт": Ратибор ГБР рассказал, когда Россия победит в СВО
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области
На Украине активных боевых действий не будет в связи с погодными условиями и местным климатом, поэтому до середины или до конца зимы там будет стабильный фронт, а к лету Россия победит, заявил командир 20-го БАРСа "Гром" Союза добровольцев Донбасса Ратибор ГБР в интервью Украина.ру
Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября частичную мобилизацию. Призыву подлежат около 300 тысяч человек, в первую очередь имеющих боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.
Триста тысяч – я объясню, что это. Триста тысяч – это люди, которые сейчас пройдут ускоренные курсы обучения и прибудут на фронт. Он будет стабильным по техническим причинам. Просто сейчас там активной войны не будет в связи с погодными условиями и местным климатом. Где-то до середины или до конца зимы там будет стабильный фронт.
По его словам, мобилизованные приобретут боевой опыт, а в конце зимы, начале весны начнутся активные боевые действия, которые закончатся победой РФ к лету.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.