"Кто принесет больше закона – тот и люб": Ратибор ГБР о местном населении в Донбассе - 15.10.2022 Украина.ру
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"Кто принесет больше закона – тот и люб": Ратибор ГБР о местном населении в Донбассе
"Кто принесет больше закона – тот и люб": Ратибор ГБР о местном населении в Донбассе - 15.10.2022 Украина.ру
"Кто принесет больше закона – тот и люб": Ратибор ГБР о местном населении в Донбассе
Большинству местного населения в Донбассе без разницы, кто имеет власть, им главное, чтобы не было хаоса и военный конфликт завершился, заявил командир 20-го БАРСа "Гром" Союза добровольцев Донбасса Ратибор ГБР в интервью Украина.ру
2022-10-15T05:30
2022-10-15T05:30
новости
население
россия
украина
донбасс
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Он также добавил, что есть "ярые свидомые", есть патриоты России, но большинство людей нормальные люди, "идеологически не зараженные, главное для них, чтобы война побыстрее закончилась".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221014/1039720764.html
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новости, население, россия, украина, донбасс
Новости, население, Россия, Украина, Донбасс

"Кто принесет больше закона – тот и люб": Ратибор ГБР о местном населении в Донбассе

05:30 15.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПатриотические акции в городах России
Патриотические акции в городах России - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Большинству местного населения в Донбассе без разницы, кто имеет власть, им главное, чтобы не было хаоса и военный конфликт завершился, заявил командир 20-го БАРСа "Гром" Союза добровольцев Донбасса Ратибор ГБР в интервью Украина.ру
Большинству местного населения абсолютно без разницы, кто там будет хозяин, главное, чтобы там был хозяин. Хозяин – имею в виду власть. Власть – это закон. Главное, чтобы не было хаоса. Кто принесет больше закона – тот и люб.
Ратибор ГБР интервью
Ратибор ГБР
командир 20-го БАРСа "Гром" Союза добровольцев Донбасса
Он также добавил, что есть "ярые свидомые", есть патриоты России, но большинство людей нормальные люди, "идеологически не зараженные, главное для них, чтобы война побыстрее закончилась".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 09:20
Харьков каждый день. Пустая картошка и "Защита" от мэра ТереховаКак местная власть наживается на войне, когда простые люди не могут свести концы с концами
 
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