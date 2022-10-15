https://ukraina.ru/20221015/1039748140.html
"Кто принесет больше закона – тот и люб": Ратибор ГБР о местном населении в Донбассе
"Кто принесет больше закона – тот и люб": Ратибор ГБР о местном населении в Донбассе - 15.10.2022 Украина.ру
"Кто принесет больше закона – тот и люб": Ратибор ГБР о местном населении в Донбассе
Большинству местного населения в Донбассе без разницы, кто имеет власть, им главное, чтобы не было хаоса и военный конфликт завершился, заявил командир 20-го БАРСа "Гром" Союза добровольцев Донбасса Ратибор ГБР в интервью Украина.ру
2022-10-15T05:30
2022-10-15T05:30
2022-10-15T05:30
новости
население
россия
украина
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039237747_0:113:3072:1840_1920x0_80_0_0_d700a981000d4c3cb0602b60165431b7.jpg
Он также добавил, что есть "ярые свидомые", есть патриоты России, но большинство людей нормальные люди, "идеологически не зараженные, главное для них, чтобы война побыстрее закончилась".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221014/1039720764.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039237747_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_54950583efc1f100ec61d9056b8b034c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, население, россия, украина, донбасс
Новости, население, Россия, Украина, Донбасс
"Кто принесет больше закона – тот и люб": Ратибор ГБР о местном населении в Донбассе
Большинству местного населения в Донбассе без разницы, кто имеет власть, им главное, чтобы не было хаоса и военный конфликт завершился, заявил командир 20-го БАРСа "Гром" Союза добровольцев Донбасса Ратибор ГБР в интервью Украина.ру