https://ukraina.ru/20221015/1039748140.html

"Кто принесет больше закона – тот и люб": Ратибор ГБР о местном населении в Донбассе

"Кто принесет больше закона – тот и люб": Ратибор ГБР о местном населении в Донбассе - 15.10.2022 Украина.ру

"Кто принесет больше закона – тот и люб": Ратибор ГБР о местном населении в Донбассе

Большинству местного населения в Донбассе без разницы, кто имеет власть, им главное, чтобы не было хаоса и военный конфликт завершился, заявил командир 20-го БАРСа "Гром" Союза добровольцев Донбасса Ратибор ГБР в интервью Украина.ру

2022-10-15T05:30

2022-10-15T05:30

2022-10-15T05:30

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Он также добавил, что есть "ярые свидомые", есть патриоты России, но большинство людей нормальные люди, "идеологически не зараженные, главное для них, чтобы война побыстрее закончилась".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221014/1039720764.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, население, россия, украина, донбасс