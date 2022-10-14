Путин сделал заявление о конфликтах на постсоветском пространстве
Нужно искать выход из сложившейся ситуации по максимуму, заявил 14 октября президент РФ Владимир Путин, комментируя последние конфликты в пространстве СНГ
Надо стремиться к тому, чтобы искать выход из сложившейся ситуации по максимуму.
С распада Советского Союза в 1991 году на его бывшей территории официально произошло восемь вооруженных конфликтов, хотя, по сути, все они длятся на протяжении почти трех десятилетий и все сильнее разрушают связи промышленно-производственного цикла, выстроенного при СССР.
Так, в марте 1992 года начался вооруженный конфликт в Приднестровье, несколько грузино-осетинских конфликтов вспыхивали еще с 1989 года, вплоть до самой острой его фазы в 2008 году, две Чеченских войны, Гражданская война в Таджикистане, Карабахский конфликт и, наконец, война в Донбассе и конфликт на Украине.
08:20Кулеба в “неформальном” разговоре признал, что конфликт с Россией закончится дипломатией Вооружённый конфликт на Украине закончится переговорами, но киевский режим надеется при помощи Запада начать их с максимально выгодных позиций. Такое признание сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), опубликованном 13 октября