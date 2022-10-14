https://ukraina.ru/20221014/1039729212.html

Путин сделал заявление о конфликтах на постсоветском пространстве

Путин сделал заявление о конфликтах на постсоветском пространстве - 14.10.2022 Украина.ру

Путин сделал заявление о конфликтах на постсоветском пространстве

Нужно искать выход из сложившейся ситуации по максимуму, заявил 14 октября президент РФ Владимир Путин, комментируя последние конфликты в пространстве СНГ

2022-10-14T11:07

2022-10-14T11:07

2022-10-14T11:07

новости

владимир путин

конфликт

снг

постсоветское пространство

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С распада Советского Союза в 1991 году на его бывшей территории официально произошло восемь вооруженных конфликтов, хотя, по сути, все они длятся на протяжении почти трех десятилетий и все сильнее разрушают связи промышленно-производственного цикла, выстроенного при СССР.Так, в марте 1992 года начался вооруженный конфликт в Приднестровье, несколько грузино-осетинских конфликтов вспыхивали еще с 1989 года, вплоть до самой острой его фазы в 2008 году, две Чеченских войны, Гражданская война в Таджикистане, Карабахский конфликт и, наконец, война в Донбассе и конфликт на Украине.

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новости, владимир путин, конфликт, снг, постсоветское пространство