Путин сделал заявление о конфликтах на постсоветском пространстве - 14.10.2022 Украина.ру
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Путин сделал заявление о конфликтах на постсоветском пространстве
Путин сделал заявление о конфликтах на постсоветском пространстве - 14.10.2022 Украина.ру
Путин сделал заявление о конфликтах на постсоветском пространстве
Нужно искать выход из сложившейся ситуации по максимуму, заявил 14 октября президент РФ Владимир Путин, комментируя последние конфликты в пространстве СНГ
2022-10-14T11:07
2022-10-14T11:07
новости
владимир путин
конфликт
снг
постсоветское пространство
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С распада Советского Союза в 1991 году на его бывшей территории официально произошло восемь вооруженных конфликтов, хотя, по сути, все они длятся на протяжении почти трех десятилетий и все сильнее разрушают связи промышленно-производственного цикла, выстроенного при СССР.Так, в марте 1992 года начался вооруженный конфликт в Приднестровье, несколько грузино-осетинских конфликтов вспыхивали еще с 1989 года, вплоть до самой острой его фазы в 2008 году, две Чеченских войны, Гражданская война в Таджикистане, Карабахский конфликт и, наконец, война в Донбассе и конфликт на Украине.
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новости, владимир путин, конфликт, снг, постсоветское пространство
Новости, Владимир Путин, конфликт, СНГ, постсоветское пространство

Путин сделал заявление о конфликтах на постсоветском пространстве

11:07 14.10.2022
 
 / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Казахстан
Визит президента РФ В. Путина в Казахстан
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Нужно искать выход из сложившейся ситуации по максимуму, заявил 14 октября президент РФ Владимир Путин, комментируя последние конфликты в пространстве СНГ
Надо стремиться к тому, чтобы искать выход из сложившейся ситуации по максимуму.
С распада Советского Союза в 1991 году на его бывшей территории официально произошло восемь вооруженных конфликтов, хотя, по сути, все они длятся на протяжении почти трех десятилетий и все сильнее разрушают связи промышленно-производственного цикла, выстроенного при СССР.
Так, в марте 1992 года начался вооруженный конфликт в Приднестровье, несколько грузино-осетинских конфликтов вспыхивали еще с 1989 года, вплоть до самой острой его фазы в 2008 году, две Чеченских войны, Гражданская война в Таджикистане, Карабахский конфликт и, наконец, война в Донбассе и конфликт на Украине.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
08:20
Кулеба в “неформальном” разговоре признал, что конфликт с Россией закончится дипломатией Вооружённый конфликт на Украине закончится переговорами, но киевский режим надеется при помощи Запада начать их с максимально выгодных позиций. Такое признание сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), опубликованном 13 октября
 
НовостиВладимир ПутинконфликтСНГпостсоветское пространство
 
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