Добровольцы из Запорожской области приступили к боевому слаживанию - 14.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221014/1039722634.html
Добровольцы из Запорожской области приступили к боевому слаживанию
Добровольцы из Запорожской области приступили к боевому слаживанию - 14.10.2022 Украина.ру
Добровольцы из Запорожской области приступили к боевому слаживанию
На полигоне в Запорожской области приступил к боевому слаживанию Добровольческий батальон имени Павла Судоплатова, сформированный из жителей региона. Об этом сообщает 14 октября корреспондент РИА Новости
2022-10-14T09:51
2022-10-14T10:14
новости
запорожская область
евгений балицкий
учения
контрразведка
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0e/1039725592_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_64dd6d810b56b383b3916658953dc333.jpg
Бойцы получили оружие, приняли воинскую присягу и после слаживания готовятся убыть на передовую линию для защиты своего региона от сил киевского режима.Батальон имени Судоплатова был создан в сентябре по инициативе главы Военно-гражданской администрации региона Евгения Балицкого. Его сын Александр также вступил в ряды добровольцев.Знаменитый советский контрразведчик Павел Судоплатов, уроженец Мелитополя, был известен, в частности, своим успешным противостоянием украинским националистам. Так, в 1938 году он лично ликвидировал лидера украинских националистов Евгения Коновальца. Он также непосредственно руководил деятельностью на оккупированной немецкими войсками Западной Украине партизанского отряда специального назначения Дмитрия МедведеваНа данный момент Запорожская область контролируется российскими войсками на 70%, при этом её областной центр занимают силы киевского режима. Военно-гражданская администрация региона базируется в Мелитополе.
https://ukraina.ru/20220305/1033454783.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0e/1039725592_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e6cbfc4ff758492e28274abb90e036c3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запорожская область, евгений балицкий, учения, контрразведка, спецоперация
Новости, Запорожская область, Евгений Балицкий, Учения, контрразведка, Спецоперация

Добровольцы из Запорожской области приступили к боевому слаживанию

09:51 14.10.2022 (обновлено: 10:14 14.10.2022)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗапорожский добровольческий батальон имени Судоплатова
Запорожский добровольческий батальон имени Судоплатова - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
На полигоне в Запорожской области приступил к боевому слаживанию Добровольческий батальон имени Павла Судоплатова, сформированный из жителей региона. Об этом сообщает 14 октября корреспондент РИА Новости
Бойцы получили оружие, приняли воинскую присягу и после слаживания готовятся убыть на передовую линию для защиты своего региона от сил киевского режима.

Ощущение хорошее, потому что мы наконец-то можем взять в руки оружие, заступиться за свою Родину, своих близких и не сидеть в стороне

Доброволец батальона имени Судоплатова
Батальон имени Судоплатова был создан в сентябре по инициативе главы Военно-гражданской администрации региона Евгения Балицкого. Его сын Александр также вступил в ряды добровольцев.
Знаменитый советский контрразведчик Павел Судоплатов, уроженец Мелитополя, был известен, в частности, своим успешным противостоянием украинским националистам.
Роман Шухевич
5 марта, 17:23
«Зрада» среди бандеровцев или удача Судоплатова? Как был ликвидирован командующий УПА* Шухевич5 марта 1950 года в перестрелке с оперативниками МГБ был убит Роман Шухевич - одна из крупнейших фигур в националистическом подполье. В отличие от Бандеры, который из-за заключения пропустил все значимые события и все больше превращался в чисто символическую фигуру, Шухевич стал ключевой фигурой в движении в 40-е годы
Так, в 1938 году он лично ликвидировал лидера украинских националистов Евгения Коновальца. Он также непосредственно руководил деятельностью на оккупированной немецкими войсками Западной Украине партизанского отряда специального назначения Дмитрия Медведева
На данный момент Запорожская область контролируется российскими войсками на 70%, при этом её областной центр занимают силы киевского режима. Военно-гражданская администрация региона базируется в Мелитополе.
 
НовостиЗапорожская областьЕвгений БалицкийУченияконтрразведкаСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:50Лукашенко назвал Украину предлогом в гибридной войне Запада против СНГ
10:44Станислав Притчин: кто он
10:39Автор ТГ "Южный Ветер": Если НАТО начнет прямую войну с Россией на Украине, спецоперация была напрасной
10:37Starlink: как Илон Маск ВСУ помогал
10:34"Следуем его рекомендациям": Маск ответил на оскорбления украинского дипломата
10:33В Гонконге рассказали, что ждёт Европу без России
10:27Пятеро фигурантов теракта на Крымском мосту арестованы - СМИ
10:25Илон Маск отказался платить за обслуживание спутников Starlink на Украине
10:18"Подходим ближе": глава МАГАТЭ рассказал о результатах консультаций с РФ и Украиной
10:11Образ войны и актуальная реальность. Об особенностях российской спецоперации на Украине
09:56Режим КТО в Белоруссии, опасения ВСУ, запорожское направление. Главное на Украине на утро 14 октября
09:51Добровольцы из Запорожской области приступили к боевому слаживанию
09:47В Харьковской области после ракетного удара поврежден инфраструктурный объект
09:24Житель Харьковской области заявил, что был ранен польскими наёмниками
09:20Харьков каждый день. Пустая картошка и "Защита" от мэра Терехова
09:12Почти половина стран ЕС в июне увеличила импорт товаров из России
08:40Американский журналист: Угрозы Борреля в адрес России вызвали недоумение в ЕС
08:37Ратибор ГБР: Фронт зимой будет стабильным, весной начнется наше наступление, летом наступит наша победа
08:20Кулеба в “неформальном” разговоре признал, что конфликт с Россией закончится дипломатией
08:19Киев против регионов. Как на Украине идет борьба за распределение западных средств
Лента новостейМолния