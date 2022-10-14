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Добровольцы из Запорожской области приступили к боевому слаживанию

Добровольцы из Запорожской области приступили к боевому слаживанию - 14.10.2022 Украина.ру

Добровольцы из Запорожской области приступили к боевому слаживанию

На полигоне в Запорожской области приступил к боевому слаживанию Добровольческий батальон имени Павла Судоплатова, сформированный из жителей региона. Об этом сообщает 14 октября корреспондент РИА Новости

2022-10-14T09:51

2022-10-14T09:51

2022-10-14T10:14

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запорожская область

евгений балицкий

учения

контрразведка

спецоперация

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Бойцы получили оружие, приняли воинскую присягу и после слаживания готовятся убыть на передовую линию для защиты своего региона от сил киевского режима.Батальон имени Судоплатова был создан в сентябре по инициативе главы Военно-гражданской администрации региона Евгения Балицкого. Его сын Александр также вступил в ряды добровольцев.Знаменитый советский контрразведчик Павел Судоплатов, уроженец Мелитополя, был известен, в частности, своим успешным противостоянием украинским националистам. Так, в 1938 году он лично ликвидировал лидера украинских националистов Евгения Коновальца. Он также непосредственно руководил деятельностью на оккупированной немецкими войсками Западной Украине партизанского отряда специального назначения Дмитрия МедведеваНа данный момент Запорожская область контролируется российскими войсками на 70%, при этом её областной центр занимают силы киевского режима. Военно-гражданская администрация региона базируется в Мелитополе.

https://ukraina.ru/20220305/1033454783.html

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новости, запорожская область, евгений балицкий, учения, контрразведка, спецоперация