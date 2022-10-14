https://ukraina.ru/20221014/1039700889.html

Эксперт объяснил, почему после российских ударов на Украине происходят веерные отключения

Эксперт объяснил, почему после российских ударов на Украине происходят веерные отключения - 14.10.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему после российских ударов на Украине происходят веерные отключения

Нанося удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, российские войска не затрагивали ГЭС, АЭС и связанные с последними подстанции на 750 киловатт. Об этом рассказал в интервью Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

2022-10-14T04:45

2022-10-14T04:45

2022-10-14T04:45

новости

спецоперация

удары

энергоснабжение

игорь юшков

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Выработка энергии на этих объектах остаётся постоянной, они не дают операторам “маневрировать”, указал эксперт.Именно по таким объектам и были нанесены удары, поэтому сейчас во время пиковых нагрузок на украинскую энергосистему резко сократились возможности дополнительной подпитки.Поэтому, чтобы не возникало аварий и общая энергосистема не разваливалась, теперь власти и оператор будут просто отключать некоторые районы во время пиковых нагрузок, объяснил Юшков.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221010/1039553082.html

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новости, спецоперация, удары, энергоснабжение, игорь юшков, аэс, тэс, гэс, электроэнергия