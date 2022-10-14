https://ukraina.ru/20221014/1039700889.html
Эксперт объяснил, почему после российских ударов на Украине происходят веерные отключения
Эксперт объяснил, почему после российских ударов на Украине происходят веерные отключения - 14.10.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему после российских ударов на Украине происходят веерные отключения
Нанося удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, российские войска не затрагивали ГЭС, АЭС и связанные с последними подстанции на 750 киловатт. Об этом рассказал в интервью Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
2022-10-14T04:45
2022-10-14T04:45
2022-10-14T04:45
новости
спецоперация
удары
энергоснабжение
игорь юшков
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электроэнергия
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Выработка энергии на этих объектах остаётся постоянной, они не дают операторам “маневрировать”, указал эксперт.Именно по таким объектам и были нанесены удары, поэтому сейчас во время пиковых нагрузок на украинскую энергосистему резко сократились возможности дополнительной подпитки.Поэтому, чтобы не возникало аварий и общая энергосистема не разваливалась, теперь власти и оператор будут просто отключать некоторые районы во время пиковых нагрузок, объяснил Юшков.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221010/1039553082.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, удары, энергоснабжение, игорь юшков, аэс, тэс, гэс, электроэнергия
Новости, Спецоперация, удары, энергоснабжение, Игорь Юшков, АЭС, ТЭС, ГЭС, электроэнергия
Эксперт объяснил, почему после российских ударов на Украине происходят веерные отключения
Нанося удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, российские войска не затрагивали ГЭС, АЭС и связанные с последними подстанции на 750 киловатт. Об этом рассказал в интервью Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков