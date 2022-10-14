Эксперт объяснил, почему после российских ударов на Украине происходят веерные отключения - 14.10.2022 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему после российских ударов на Украине происходят веерные отключения
Эксперт объяснил, почему после российских ударов на Украине происходят веерные отключения - 14.10.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему после российских ударов на Украине происходят веерные отключения
Нанося удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, российские войска не затрагивали ГЭС, АЭС и связанные с последними подстанции на 750 киловатт. Об этом рассказал в интервью Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
2022-10-14T04:45
2022-10-14T04:45
новости
спецоперация
удары
энергоснабжение
игорь юшков
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электроэнергия
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Выработка энергии на этих объектах остаётся постоянной, они не дают операторам “маневрировать”, указал эксперт.Именно по таким объектам и были нанесены удары, поэтому сейчас во время пиковых нагрузок на украинскую энергосистему резко сократились возможности дополнительной подпитки.Поэтому, чтобы не возникало аварий и общая энергосистема не разваливалась, теперь власти и оператор будут просто отключать некоторые районы во время пиковых нагрузок, объяснил Юшков.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, спецоперация, удары, энергоснабжение, игорь юшков, аэс, тэс, гэс, электроэнергия
Новости, Спецоперация, удары, энергоснабжение, Игорь Юшков, АЭС, ТЭС, ГЭС, электроэнергия

Эксперт объяснил, почему после российских ударов на Украине происходят веерные отключения

04:45 14.10.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПуски ракет и снарядов по украинским объектам военного управления и энергетики
Пуски ракет и снарядов по украинским объектам военного управления и энергетики
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Нанося удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, российские войска не затрагивали ГЭС, АЭС и связанные с последними подстанции на 750 киловатт. Об этом рассказал в интервью Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
Выработка энергии на этих объектах остаётся постоянной, они не дают операторам “маневрировать”, указал эксперт.

Когда с утра все встали, проснулись, включили чайники, скачок потребления происходит — этот дополнительный объём потребления гасится за счет тепловых станций, угольных и газовых

Игорь Юшков
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ
Именно по таким объектам и были нанесены удары, поэтому сейчас во время пиковых нагрузок на украинскую энергосистему резко сократились возможности дополнительной подпитки.
Взрывы в Киеве 10 октября 2022 года
10 октября, 10:28
Кличко сообщил об ударах по объектам критической инфраструктурыКиевские власти сообщили о взрывах в украинской столице. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил сообщения об ударах по объектам критической инфраструктуры. Об этом он написал 10 октября в телеграм-канале
Поэтому, чтобы не возникало аварий и общая энергосистема не разваливалась, теперь власти и оператор будут просто отключать некоторые районы во время пиковых нагрузок, объяснил Юшков.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиСпецоперацияударыэнергоснабжениеИгорь ЮшковАЭСТЭСГЭСэлектроэнергия
 
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