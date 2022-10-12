https://ukraina.ru/20221012/1039644739.html

Игорь Юшков о первых итогах ракетных ударов России

Игорь Юшков о первых итогах ракетных ударов России - 12.10.2022 Украина.ру

Игорь Юшков о первых итогах ракетных ударов России

Украина.ру, 12.10.2022

2022-10-12T16:19

2022-10-12T16:19

2022-10-12T16:19

интервью

игорь юшков

украина

электроэнергия

аэс

экономика

политика

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Еще недавно Украина была энергодефицитной страной, закупала много электричества у Белоруссии и России. Но после того как украинская промышленность остановилась, у киевского режима появился избыток электроэнергии, ее стали продавать в Европу. Теперь экспорт прекращен, отметил эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Игорь, сегодня жители Киева и области снизили потребление электроэнергии на 26,5%, в Киеве и области вводят почасовое отключение электроэнергии, пока что не более, чем на четыре часа. Насколько я понимаю, мы способны устроить полное отключение, и достаточно быстро. Удастся ли удержать баланс электроэнергии внутри Украины?— Тут действительно надо смотреть итоги (ракетных ударов. — Ред.), и (понимать. — Ред.) будут ли дальше продолжаться удары по энергетической инфраструктуре. По всей видимости, это сделать можно. Другой вопрос, что пока мы действительно видим довольно избирательные удары по энергоинфраструктуре Украины.С одной стороны, мы видим четкую цель: прекратить экспорт украинской электроэнергии в Европу. Это основной результат, который был по итогам первого дня ударов. Они (киевский режим. — Ред.) прекратили экспорт электроэнергии и запросили, наоборот, экстренную помощь перетоков из стран Евросоюза.Это позволяет прекратить экспортный доход Украины от продажи электроэнергии. До этого тут довольно большие суммы были, Европе электричества не хватало, поэтому цены высокие. Даже при сравнительно небольших объемах экспорта зарабатывается довольно много.Теперь же и европейские страны лишаются этой подпитки. В основном переток шел в Польшу, в Румынию и Словакию, отдельные сделки заключались и с Венгрией, но в основном — первые три страны. Для них это тоже проблема, потому что да, может быть, поставки с Украины были не такими большими, но, когда их нет, у вас усугубляется дефицит и цены еще больше растут на все остальные источники.Плюс то, что вы запасали на зиму, на время отопительного сезона, уголь и газ, — это все приходится в большей степени тратить уже сейчас, чтобы выработать теперь недостающие объемы электроэнергии.А далее, если мы смотрим по целям, то в основном удары наносились по газовым и угольным электростанциям, и по подстанциям, по сетевому хозяйству, которые позволяют именно с этих ТЭЦ выводить электроэнергию в общую энергосистему. Это создает как раз такие условия, что приходится регулировать в ручном режиме и кого-то отключать от поставок электричества украинской энергосистемы.Потому остается базис некий в виде атомных электростанций и гидроэлектростанций, и вот удара по ним мы, естественно, не видим. Даже по подстанциям, там 750 киловатт, нет ударов — чтобы атомные энергоблоки работали нормально. Может быть, пока это из соображений безопасности делается.Но что в итоге приходится делать оператору? Ему приходится держать выработку электроэнергии на этих крупных станциях атомных, это остается на одном и том же уровне — они не маневрируют.Когда с утра все встали, проснулись, включили чайники, скачок потребления происходит — этот дополнительный объем потребления гасится за счет тепловых станций, угольных и газовых. По ним сейчас идет удар.Атомные станции — выработка электроэнергии у них все время одинаковая должна быть. И получается, что, когда теперь нет подпитки от тепловых станций, когда с утра все включили чайники, — этот пик погасить некому. Поэтому, чтобы не возникало аварий и общая энергосистема не разваливалась, теперь власти и оператор будут просто отключать. Вам в семь утра, условно говоря, мы электричества не дадим — этот район с восьми до девяти будет запитываться, а этот район — с таких-то до таких-то часов. Приходится регулировать подачу электроэнергии в ручном режиме. Вот, наверное, основной итог пока первых ударов по энергетической инфраструктуре.— Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что экспорт электроэнергии из Украины помогал Европе уменьшить потребление российских энергоресурсов, получается, круг замкнулся… Станем ли мы свидетелями появления стран, желающих выйти из зоны Евросоюза?— Наверное, все-таки, о развале Евросоюза пока речь не идет. Но тут действительно довольно интересный момент, что Украина всегда использовала этот аргумент. Они говорят: мы энергопрофицитная страна, давайте, вы нам качайте деньги, поставляйте оборудование, в том числе для ремонта подстанций и всего остального, а мы вам будем поставлять электроэнергию.Но в основном этот тезис появился именно с началом СВО, потому что промышленность на Украине фактически остановилась. Если раньше, на начало нынешнего года, Украина была энергодефицитной страной, закупала много электричества у Белоруссии и России, то после того, как промышленность остановилась, у них появился избыток электроэнергии, они стали ее продавать в Европу. И говорили: дайте нам денег, мы у себя тут будем все модернизировать, еще больше к вам Европу будем поставлять электроэнергии, главное, несите свои денежки. Сейчас, по сути, абсолютно такой же тезис: дайте нам денег на ремонт, поставляйте нам оборудование, ведь мы были надежной опорой для вашей энергосистемы, с помощью нашей электроэнергии у вас не было дефицита. Всячески запугивают европейцев, что будет все плохо, пугают как раз, что «у вас возрастает зависимость от российских поставок» и т. д., чтобы пришло дополнительное финансирование на ремонт теперь уже объектов генерации и сетевого хозяйства. Это определенная уловка, чтобы получить дополнительную помощь со стороны европейцев.— Недавнее решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи. Какие у США могут быть на это ответы, какие действия они могут предпринять?— Здесь, конечно, мы видим определенный конфликт между Саудовской Аравией и США, потому что США не учитывают интересы Саудовской Аравии, например, когда предыдущий скачок цен на нефть был, а США активно пытались вывести Иран из-под санкций. Отношения между Ираном и Саудовской Аравией напряженные, мягко скажем. И когда Саудовская Аравия спрашивала: «А почему вы не учитываете наши интересы, что мы против этого», то Соединенные Штаты их абсолютно игнорировали.Или когда США поднимали ставку рефинансирования, ФРС поднимала, а это приводит к снижению стоимости фьючерсов этой бумажной нефти. Денежная масса уменьшается на рынке, не на что покупать фьючерсы, соответственно, спрос падает и они падают в цене. Американцы же тоже не советовались с Саудовской Аравией. Поэтому и Саудовская Аравия не поспешила, в свою очередь, учитывать интересы США.При этом они пытались объяснить, почему в ОПЕК+ принимают такое решение. Чтобы сыграть на опережение, потому что это повышение ставки ФРС приводит к снижению цены на нефть. И чтобы она не падала ниже 90 долларов за баррель, ОПЕК+ принимает решение сократить квоты на добычу.А США это воспринимают не как некий рыночный инструмент, они говорят: ах, это враждебные действия. И очень характерный был пример на пресс-конференции после того, как приняли это решение, со стороны Reuters журналист попытался задать вопрос министру энергетики Саудовской Аравии, а тот сказал, что «я не буду с вами разговаривать»...До этой пресс-конференции он 25 минут отвечал на вопросы Reuters. И те вообще не опубликовали это интервью, где он объяснял, почему с экономической точки зрения принято такое решение, что так и так, на рынке будет падать цена, мы хотим ее просто поддержать, а не задрать наверх. И они вообще не опубликовали ничего, вместо этого сами придумали заметку о том, что Саудовская Аравия и Россия в сговор вступили с целью поднять цену на нефть до 100 долларов за баррель.Это очень характерно. Когда США видят, что что-то не укладывается в их логику, в их восприятие картины мироздания, какие-то события, они их полностью игнорируют, говорят, что ваши все объяснения — это полная чушь, мы вас учитывать не будем, ваше мнение, мы выдвигаем свою единственно правильную версию. Вот, пожалуйста: вы просто сговорились с русскими.Такое отношение не нравится Саудовской Аравии и их политическим элитам. Есть, конечно, и добавления, вот, пожалуйста, поехал саудовский принц на похороны королевы Великобритании — и что? Его не пустили ни на какие приемы — он уехал просто оттуда. Поэтому, конечно, не нравится им, когда их воспринимают как некую кладовку, куда можно позвонить, сказать, слушайте, давайте добывайте больше… Как к неким кочегарам относятся.Есть у них (у Саудовской Аравии. — Ред.) свои национальные интересы, и в этом плане да, сейчас они расходятся с Соединенными Штатами. США зачем-то начинает усугублять этот конфликт, заявляя, что сейчас мы примем санкции, по сути, против ОПЕК как такового, примем некий законопроект, который предполагает запрет на любые картельные сговоры, любые организации на нефтяном рынке. А еще и санкции введем против Саудовской Аравии и заберем у них все наши военные базы и т. д. И так накажем.Конфликт может и дальше развиваться. Явно этот конфликт именно демократов с Саудовской Аравией, потому у республиканцев дела были лучше.И почему такая истеричная реакция со стороны США? Потому что эффект от снижения квот на добычу ОПЕК+ будет как раз в момент, когда в США будут проходить выборы в Конгресс. Поэтому им (демократам. — Ред.) так не нравится, потому что топливо подорожает. И избиратели проголосуют за республиканцев.

https://ukraina.ru/20210726/1031922025.html

https://ukraina.ru/20221010/1039569659.html

https://ukraina.ru/20221010/1039544038.html

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2022

Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, игорь юшков, украина, электроэнергия, аэс, экономика, политика