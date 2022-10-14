"Армагеддон начал шоу": Царев рассказал, как новый командующий в зоне СВО изменит ход операции - 14.10.2022 Украина.ру
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"Армагеддон начал шоу": Царев рассказал, как новый командующий в зоне СВО изменит ход операции
"Армагеддон начал шоу": Царев рассказал, как новый командующий в зоне СВО изменит ход операции - 14.10.2022 Украина.ру
"Армагеддон начал шоу": Царев рассказал, как новый командующий в зоне СВО изменит ход операции
Удар России по ряду крупных городов Украины, который произошел 10 октября был связан с терактом на Крымском мосту, а также с назначением нового командующего, заявил народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
2022-10-14T04:15
2022-10-14T04:15
новости
россия
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украина
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил 8 октября генерала армии Сергея Суровикина командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции.По его мнению, ситуация с Крымским мостом, долгое терпение Российской Федерации и назначение нового командующего – это "все сложилось и произошла эта акция".Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и других городах и областях.Президент Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, россия, сво, украина
Новости, Россия, СВО, Украина

"Армагеддон начал шоу": Царев рассказал, как новый командующий в зоне СВО изменит ход операции

04:15 14.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с военнослужащими, участвовавшими в операции в Сирии
Президент РФ В. Путин встретился с военнослужащими, участвовавшими в операции в Сирии - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Удар России по ряду крупных городов Украины, который произошел 10 октября был связан с терактом на Крымском мосту, а также с назначением нового командующего, заявил народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил 8 октября генерала армии Сергея Суровикина командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции.
У нашего нового командующего есть прозвище у военных — "Армагеддон". Он любил такие "шоу" в Сирии, достаточно активное ведение компаний военных с обстрелами, с использованием ракет. Это мы наблюдаем и сейчас.
Олег Царев интервью
Олег Царев
народный депутат Украины четырех созывов
По его мнению, ситуация с Крымским мостом, долгое терпение Российской Федерации и назначение нового командующего – это "все сложилось и произошла эта акция".
Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и других городах и областях.
Президент Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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