https://ukraina.ru/20221014/1039690526.html

"Армагеддон начал шоу": Царев рассказал, как новый командующий в зоне СВО изменит ход операции

"Армагеддон начал шоу": Царев рассказал, как новый командующий в зоне СВО изменит ход операции - 14.10.2022 Украина.ру

"Армагеддон начал шоу": Царев рассказал, как новый командующий в зоне СВО изменит ход операции

Удар России по ряду крупных городов Украины, который произошел 10 октября был связан с терактом на Крымском мосту, а также с назначением нового командующего, заявил народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру

2022-10-14T04:15

2022-10-14T04:15

2022-10-14T04:15

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил 8 октября генерала армии Сергея Суровикина командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции.По его мнению, ситуация с Крымским мостом, долгое терпение Российской Федерации и назначение нового командующего – это "все сложилось и произошла эта акция".Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и других городах и областях.Президент Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221013/1039685914.html

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новости, россия, сво, украина