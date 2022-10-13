https://ukraina.ru/20221013/1039693408.html

Боррель пригрозил России "мощным военным ответом" на ядерную атаку против Украины

Боррель пригрозил России "мощным военным ответом" на ядерную атаку против Украины - 13.10.2022 Украина.ру

Боррель пригрозил России "мощным военным ответом" на ядерную атаку против Украины

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, которые он озвучил 13 октября, выступая на открытии в Брюгге Европейской дипломатической академии, любая ядерная атака против Украины со стороны РФ вызовет не ядерный, но мощный военный ответ Запада

2022-10-13T12:36

2022-10-13T12:36

2022-10-13T12:36

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При этом он добавил, что такой ответ станет "уничтожительным" для российской армии.Ранее Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

https://ukraina.ru/20221012/1039628675.html

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новости, украина, ядерное оружие, жозеп боррель, россия, ответ