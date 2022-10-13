Боррель пригрозил России "мощным военным ответом" на ядерную атаку против Украины - 13.10.2022 Украина.ру
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Боррель пригрозил России "мощным военным ответом" на ядерную атаку против Украины
Боррель пригрозил России "мощным военным ответом" на ядерную атаку против Украины - 13.10.2022 Украина.ру
Боррель пригрозил России "мощным военным ответом" на ядерную атаку против Украины
По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, которые он озвучил 13 октября, выступая на открытии в Брюгге Европейской дипломатической академии, любая ядерная атака против Украины со стороны РФ вызовет не ядерный, но мощный военный ответ Запада
2022-10-13T12:36
2022-10-13T12:36
новости
украина
ядерное оружие
жозеп боррель
россия
ответ
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При этом он добавил, что такой ответ станет "уничтожительным" для российской армии.Ранее Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".
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новости, украина, ядерное оружие, жозеп боррель, россия, ответ
Новости, Украина, Ядерное оружие, Жозеп Боррель, Россия, ответ

Боррель пригрозил России "мощным военным ответом" на ядерную атаку против Украины

12:36 13.10.2022
 
© REUTERS / Stephane Mahe Жозеп Боррель
 Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© REUTERS / Stephane Mahe
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По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, которые он озвучил 13 октября, выступая на открытии в Брюгге Европейской дипломатической академии, любая ядерная атака против Украины со стороны РФ вызовет не ядерный, но мощный военный ответ Запада
Существует ядерная угроза. Путин говорит, что он не блефует. Он не может позволить блефовать. Должно быть ясно, что те, кто поддерживает Украину: ЕС, его государства-члены, США и НАТО, также не блефуют. Любая ядерная атака против Украины спровоцирует ответ, не ядерный ответ, но мощный ответ с военной стороны.
Саммит ЕС в Брюсселе
Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС
При этом он добавил, что такой ответ станет "уничтожительным" для российской армии.
Ранее Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения.
Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".
В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения.
В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".
Вчера, 07:44
Дайте нам ядерное оружие. Реакция украинских экспертов на обстрелы Украины 10 и 11 октября
 
НовостиУкраинаЯдерное оружиеЖозеп БоррельРоссияответ
 
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