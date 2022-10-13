https://ukraina.ru/20221013/1039678790.html

"Мир становится многополярным": Путин заявил, что ключевую роль начинает играть Азия

"Мир становится многополярным": Путин заявил, что ключевую роль начинает играть Азия - 13.10.2022 Украина.ру

"Мир становится многополярным": Путин заявил, что ключевую роль начинает играть Азия

В глобальной политике и экономике происходят серьёзные изменения, мир становится многополярным, ключевую роль начинает играть Азия, заявил российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)

2022-10-13T09:20

2022-10-13T09:20

2022-10-13T09:20

новости

владимир путин

азия

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Он подчеркнул, что страны Азиатского региона являются локомотивом мирового экономического роста, где динамично, с хорошей отдачей действуют интеграционные объединения."Во всех этих процессах активно участвует и Россия. Мы выступаем за развитие и процветание Азии и создание в этих целях широкого открытого пространства взаимовыгодного торгового и инвестиционного сотрудничества, за расширение и углубление кооперационных связей в различных отраслях экономики", - сказал президент РФ.Также он напомнил, что именно Россия стояла у истоков создания Делового совета при Совещании, по линии которого за прошедшие годы проведено множество успешных конференций и семинаров по всему спектру экономической тематики.

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новости, владимир путин, азия