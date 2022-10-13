https://ukraina.ru/20221013/1039678790.html
"Мир становится многополярным": Путин заявил, что ключевую роль начинает играть Азия
"Мир становится многополярным": Путин заявил, что ключевую роль начинает играть Азия - 13.10.2022 Украина.ру
"Мир становится многополярным": Путин заявил, что ключевую роль начинает играть Азия
В глобальной политике и экономике происходят серьёзные изменения, мир становится многополярным, ключевую роль начинает играть Азия, заявил российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
2022-10-13T09:20
2022-10-13T09:20
2022-10-13T09:20
новости
владимир путин
азия
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Он подчеркнул, что страны Азиатского региона являются локомотивом мирового экономического роста, где динамично, с хорошей отдачей действуют интеграционные объединения."Во всех этих процессах активно участвует и Россия. Мы выступаем за развитие и процветание Азии и создание в этих целях широкого открытого пространства взаимовыгодного торгового и инвестиционного сотрудничества, за расширение и углубление кооперационных связей в различных отраслях экономики", - сказал президент РФ.Также он напомнил, что именно Россия стояла у истоков создания Делового совета при Совещании, по линии которого за прошедшие годы проведено множество успешных конференций и семинаров по всему спектру экономической тематики.
https://ukraina.ru/20221012/1039649672.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, азия
"Мир становится многополярным": Путин заявил, что ключевую роль начинает играть Азия
В глобальной политике и экономике происходят серьёзные изменения, мир становится многополярным, ключевую роль начинает играть Азия, заявил российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
"Сегодняшняя встреча проходит на фоне серьезных изменений в глобальной политике и экономике. Мир становится по-настоящему многополярным. И весьма заметную, если не ключевую роль в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что страны Азиатского региона являются локомотивом мирового экономического роста, где динамично, с хорошей отдачей действуют интеграционные объединения.
"Во всех этих процессах активно участвует и Россия. Мы выступаем за развитие и процветание Азии и создание в этих целях широкого открытого пространства взаимовыгодного торгового и инвестиционного сотрудничества, за расширение и углубление кооперационных связей в различных отраслях экономики", - сказал президент РФ.
Также он напомнил, что именно Россия стояла у истоков создания Делового совета при Совещании, по линии которого за прошедшие годы проведено множество успешных конференций и семинаров по всему спектру экономической тематики.