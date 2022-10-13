https://ukraina.ru/20221013/1039678374.html

Мобилизованные приступили к боевой подготовке в Челябинской области

Мобилизованные приступили к боевой подготовке в Челябинской области - 13.10.2022 Украина.ру

Мобилизованные приступили к боевой подготовке в Челябинской области

Мобилизованные граждане приступили к боевой подготовке на полигоне в Челябинской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа

2022-10-13T09:08

2022-10-13T09:08

2022-10-13T09:41

новости

мобилизация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0d/1039682867_0:0:3213:1807_1920x0_80_0_0_241a58975c1143886953efb57f523ef6.jpg

В ведомстве рассказали, что подготовка призывников проходит в составе танковых и мотострелковых подразделений. Мобилизованные также изучают материальную часть современных модификаций бронетранспортеров БТР-82 и танков Т-72. Практические занятия проводят военнослужащие ЦВО, имеющие опыт выполнения боевых задач в зоне СВО на Украине.Кроме того, с каждым военнослужащим ВС РФ проводятся занятия по огневой, медицинской и специальной подготовке, добавили в пресс-службе.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.

https://ukraina.ru/20220926/1039080413.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мобилизация