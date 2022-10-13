https://ukraina.ru/20221013/1039678374.html
Мобилизованные приступили к боевой подготовке в Челябинской области
Мобилизованные приступили к боевой подготовке в Челябинской области - 13.10.2022 Украина.ру
Мобилизованные приступили к боевой подготовке в Челябинской области
Мобилизованные граждане приступили к боевой подготовке на полигоне в Челябинской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа
2022-10-13T09:08
2022-10-13T09:08
2022-10-13T09:41
новости
мобилизация
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В ведомстве рассказали, что подготовка призывников проходит в составе танковых и мотострелковых подразделений. Мобилизованные также изучают материальную часть современных модификаций бронетранспортеров БТР-82 и танков Т-72. Практические занятия проводят военнослужащие ЦВО, имеющие опыт выполнения боевых задач в зоне СВО на Украине.Кроме того, с каждым военнослужащим ВС РФ проводятся занятия по огневой, медицинской и специальной подготовке, добавили в пресс-службе.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мобилизация
Мобилизованные приступили к боевой подготовке в Челябинской области
09:08 13.10.2022 (обновлено: 09:41 13.10.2022)
Мобилизованные граждане приступили к боевой подготовке на полигоне в Челябинской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа
В ведомстве рассказали, что подготовка призывников проходит в составе танковых и мотострелковых подразделений. Мобилизованные также изучают материальную часть современных модификаций бронетранспортеров БТР-82 и танков Т-72. Практические занятия проводят военнослужащие ЦВО, имеющие опыт выполнения боевых задач в зоне СВО на Украине.
Кроме того, с каждым военнослужащим ВС РФ проводятся занятия по огневой, медицинской и специальной подготовке, добавили в пресс-службе.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.