https://ukraina.ru/20221013/1039675064.html
В США обеспокоились поездками американских знаменитостей на Украину
В США обеспокоились поездками американских знаменитостей на Украину - 13.10.2022 Украина.ру
В США обеспокоились поездками американских знаменитостей на Украину
Власти США воспримут любое причинение вреда американской знаменитости на Украине как повод вступить в прямой конфликт с Россией, пишет обозреватель Federalist Джордан Бойд
2022-10-13T07:45
2022-10-13T07:45
2022-10-13T07:45
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Она отметила, что если кому-то из них во время “увеселительной поездки по Восточной Европе” причинят вред, то Вашингтон использует это как оправдание для втягивания США в этот конфликт."Американские разжигатели войны, включая президента Джо Байдена, уже грозят эскалацией", — предупредила автор статьи.Она добавила, что большинство жителей США не хотят участвовать в событиях, которые быстро могут перерасти в третью мировую войну.С начала проведения спецоперации Украину посетили несколько американских знаменитостей. В начале августа с украинским лидером Владимиром Зеленским встречалась актриса Джессика Честейн. Ее визит возмутил американцев, посчитавших его "развлечением посреди боевых действий".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина
В США обеспокоились поездками американских знаменитостей на Украину
Власти США воспримут любое причинение вреда американской знаменитости на Украине как повод вступить в прямой конфликт с Россией, пишет обозреватель Federalist Джордан Бойд
“Таким знаменитостям как Бен Стиллер, Анджелина Джоли, Шон Пенн, Лев Шрайбер, Джессика Честейн нечего делать в Восточной Европе в разгар конфликта, балансирующего на грани ядерной войны”, — заявила Бойд.
Она отметила, что если кому-то из них во время “увеселительной поездки по Восточной Европе” причинят вред, то Вашингтон использует это как оправдание для втягивания США в этот конфликт.
"Американские разжигатели войны, включая президента Джо Байдена, уже грозят эскалацией", — предупредила автор статьи.
Она добавила, что большинство жителей США не хотят участвовать в событиях, которые быстро могут перерасти в третью мировую войну.
С начала проведения спецоперации Украину посетили несколько американских знаменитостей. В начале августа с украинским лидером Владимиром Зеленским встречалась актриса Джессика Честейн. Ее визит возмутил американцев, посчитавших его "развлечением посреди боевых действий".