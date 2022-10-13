https://ukraina.ru/20221013/1039675064.html

В США обеспокоились поездками американских знаменитостей на Украину

В США обеспокоились поездками американских знаменитостей на Украину - 13.10.2022 Украина.ру

В США обеспокоились поездками американских знаменитостей на Украину

Власти США воспримут любое причинение вреда американской знаменитости на Украине как повод вступить в прямой конфликт с Россией, пишет обозреватель Federalist Джордан Бойд

2022-10-13T07:45

2022-10-13T07:45

2022-10-13T07:45

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Она отметила, что если кому-то из них во время “увеселительной поездки по Восточной Европе” причинят вред, то Вашингтон использует это как оправдание для втягивания США в этот конфликт."Американские разжигатели войны, включая президента Джо Байдена, уже грозят эскалацией", — предупредила автор статьи.Она добавила, что большинство жителей США не хотят участвовать в событиях, которые быстро могут перерасти в третью мировую войну.С начала проведения спецоперации Украину посетили несколько американских знаменитостей. В начале августа с украинским лидером Владимиром Зеленским встречалась актриса Джессика Честейн. Ее визит возмутил американцев, посчитавших его "развлечением посреди боевых действий".

https://ukraina.ru/20221012/1039649672.html

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новости, сша, украина