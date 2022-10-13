https://ukraina.ru/20221013/1039674378.html

Идея Путина о хабе в Турции может удовлетворить часть потребностей Европы — эксперт

Идея Путина о хабе в Турции может удовлетворить часть потребностей Европы — эксперт - 13.10.2022 Украина.ру

Идея Путина о хабе в Турции может удовлетворить часть потребностей Европы — эксперт

Идея президента РФ Владимира Путина о перемещении транзита газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и создании газового хаба в Турции в случае реализации может удовлетворить часть потребностей Европы в газе. Таким мнением поделился 12 октября ректор Университета Нишанташи профессор Шенай Ялчын, передает газета Milliyet

2022-10-13T07:34

2022-10-13T07:34

2022-10-13T07:34

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Он назвал Турцию - одной из стран, которая проводит "наиболее сбалансированную политику" в отношениях со всеми странами. Она занимает спокойную позицию в отношениях с Россией, Украиной и ЕС."Как и в зерновом секторе, в качестве центра регулирования было предложено выбрать Турцию. Турция покажет, что она является хорошим менеджером в будущем. Таким образом, можно будет обеспечить Европу необходимым газом. Путин не хочет строить новый газопровод. В Турцию идут два трубопровода: "Голубой поток" и "Турецкий поток", часть газа из которых поставляется в Европу. Возможно, увеличив мощности, можно будет удовлетворить часть потребностей Европы в газе", - сказал эксперт.Ранее Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмёз, комментируя это предложение, заявил, что оно технически возможно и должно быть обстоятельно изучено.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, турция, газ, владимир путин