Идея Путина о хабе в Турции может удовлетворить часть потребностей Европы — эксперт - 13.10.2022 Украина.ру
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Идея Путина о хабе в Турции может удовлетворить часть потребностей Европы — эксперт
Идея Путина о хабе в Турции может удовлетворить часть потребностей Европы — эксперт - 13.10.2022 Украина.ру
Идея Путина о хабе в Турции может удовлетворить часть потребностей Европы — эксперт
Идея президента РФ Владимира Путина о перемещении транзита газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и создании газового хаба в Турции в случае реализации может удовлетворить часть потребностей Европы в газе. Таким мнением поделился 12 октября ректор Университета Нишанташи профессор Шенай Ялчын, передает газета Milliyet
2022-10-13T07:34
2022-10-13T07:34
новости
турция
газ
владимир путин
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Он назвал Турцию - одной из стран, которая проводит "наиболее сбалансированную политику" в отношениях со всеми странами. Она занимает спокойную позицию в отношениях с Россией, Украиной и ЕС."Как и в зерновом секторе, в качестве центра регулирования было предложено выбрать Турцию. Турция покажет, что она является хорошим менеджером в будущем. Таким образом, можно будет обеспечить Европу необходимым газом. Путин не хочет строить новый газопровод. В Турцию идут два трубопровода: "Голубой поток" и "Турецкий поток", часть газа из которых поставляется в Европу. Возможно, увеличив мощности, можно будет удовлетворить часть потребностей Европы в газе", - сказал эксперт.Ранее Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмёз, комментируя это предложение, заявил, что оно технически возможно и должно быть обстоятельно изучено.
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новости, турция, газ, владимир путин
Новости, Турция, газ, Владимир Путин

Идея Путина о хабе в Турции может удовлетворить часть потребностей Европы — эксперт

07:34 13.10.2022
 
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук
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Идея президента РФ Владимира Путина о перемещении транзита газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и создании газового хаба в Турции в случае реализации может удовлетворить часть потребностей Европы в газе. Таким мнением поделился 12 октября ректор Университета Нишанташи профессор Шенай Ялчын, передает газета Milliyet
Он назвал Турцию - одной из стран, которая проводит "наиболее сбалансированную политику" в отношениях со всеми странами. Она занимает спокойную позицию в отношениях с Россией, Украиной и ЕС.
"Как и в зерновом секторе, в качестве центра регулирования было предложено выбрать Турцию. Турция покажет, что она является хорошим менеджером в будущем. Таким образом, можно будет обеспечить Европу необходимым газом. Путин не хочет строить новый газопровод. В Турцию идут два трубопровода: "Голубой поток" и "Турецкий поток", часть газа из которых поставляется в Европу. Возможно, увеличив мощности, можно будет удовлетворить часть потребностей Европы в газе", - сказал эксперт.
Ранее Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию.
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмёз, комментируя это предложение, заявил, что оно технически возможно и должно быть обстоятельно изучено.
 
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