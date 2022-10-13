Ограниченной войны не существует: Польский политолог раскритиковал концепцию спецоперации - 13.10.2022 Украина.ру
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Ограниченной войны не существует: Польский политолог раскритиковал концепцию спецоперации
Ограниченной войны не существует: Польский политолог раскритиковал концепцию спецоперации - 13.10.2022 Украина.ру
Ограниченной войны не существует: Польский политолог раскритиковал концепцию спецоперации
Последние российские удары по украинской инфраструктуре были “символическими”; России не следует сражаться “вполсилы”, если она хочет победить в конфликте на Украине. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил польский публицист и политолог Конрад Рэнкас
2022-10-13T04:00
2022-10-13T04:00
новости
спецоперация
конрад рэнкас
польша
мир
война
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Он считает, что удары по инфраструктуре, нанесённые накануне Россией по объектам инфраструктуры на Украине, не приведут к уменьшению потока вооружений, поступающих через Польшу в распоряжение киевского режима.По мнению Рэнкаса, “ограниченной войны не существует”, и военные действия в формате спецоперации не приведут к победе РоссииС полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220730/1037024533.html
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новости, спецоперация, конрад рэнкас, польша, мир, война
Новости, Спецоперация, Конрад Рэнкас, Польша, мир, война

Ограниченной войны не существует: Польский политолог раскритиковал концепцию спецоперации

04:00 13.10.2022
 
© vk.com / Конрад РенкасКонрад Ренкас
Конрад Ренкас - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© vk.com / Конрад Ренкас
Читать в
Последние российские удары по украинской инфраструктуре были “символическими”; России не следует сражаться “вполсилы”, если она хочет победить в конфликте на Украине. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил польский публицист и политолог Конрад Рэнкас
Он считает, что удары по инфраструктуре, нанесённые накануне Россией по объектам инфраструктуры на Украине, не приведут к уменьшению потока вооружений, поступающих через Польшу в распоряжение киевского режима.
Осмотр территории Азовстали российскими военными - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
30 июля, 09:35
Спецоперация или война
По мнению Рэнкаса, “ограниченной войны не существует”, и военные действия в формате спецоперации не приведут к победе России

Вы не построите новый международный порядок, если будете добры и будете сражаться вполсилы. Если у вас нет воли к борьбе — стоит сразу заключить мир. Но если вы хотите победить — вам придётся серьезно побороться.

Конрад Рэнкас
Польский публицист и политолог
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиСпецоперацияКонрад РэнкасПольшамирвойна
 
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