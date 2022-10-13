https://ukraina.ru/20221013/1039673057.html
Ограниченной войны не существует: Польский политолог раскритиковал концепцию спецоперации
Ограниченной войны не существует: Польский политолог раскритиковал концепцию спецоперации - 13.10.2022 Украина.ру
Ограниченной войны не существует: Польский политолог раскритиковал концепцию спецоперации
Последние российские удары по украинской инфраструктуре были “символическими”; России не следует сражаться “вполсилы”, если она хочет победить в конфликте на Украине. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил польский публицист и политолог Конрад Рэнкас
2022-10-13T04:00
2022-10-13T04:00
2022-10-13T04:00
новости
спецоперация
конрад рэнкас
польша
мир
война
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Он считает, что удары по инфраструктуре, нанесённые накануне Россией по объектам инфраструктуры на Украине, не приведут к уменьшению потока вооружений, поступающих через Польшу в распоряжение киевского режима.По мнению Рэнкаса, “ограниченной войны не существует”, и военные действия в формате спецоперации не приведут к победе РоссииС полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220730/1037024533.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, конрад рэнкас, польша, мир, война
Новости, Спецоперация, Конрад Рэнкас, Польша, мир, война
Ограниченной войны не существует: Польский политолог раскритиковал концепцию спецоперации
Последние российские удары по украинской инфраструктуре были “символическими”; России не следует сражаться “вполсилы”, если она хочет победить в конфликте на Украине. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил польский публицист и политолог Конрад Рэнкас
Он считает, что удары по инфраструктуре, нанесённые накануне Россией по объектам инфраструктуры на Украине, не приведут к уменьшению потока вооружений, поступающих через Польшу в распоряжение киевского режима.
По мнению Рэнкаса, “ограниченной войны не существует”, и военные действия в формате спецоперации не приведут к победе России
Вы не построите новый международный порядок, если будете добры и будете сражаться вполсилы. Если у вас нет воли к борьбе — стоит сразу заключить мир. Но если вы хотите победить — вам придётся серьезно побороться.
Конрад Рэнкас
Польский публицист и политолог
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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