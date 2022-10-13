https://ukraina.ru/20221013/1039673057.html

Ограниченной войны не существует: Польский политолог раскритиковал концепцию спецоперации

Ограниченной войны не существует: Польский политолог раскритиковал концепцию спецоперации - 13.10.2022 Украина.ру

Ограниченной войны не существует: Польский политолог раскритиковал концепцию спецоперации

Последние российские удары по украинской инфраструктуре были “символическими”; России не следует сражаться “вполсилы”, если она хочет победить в конфликте на Украине. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил польский публицист и политолог Конрад Рэнкас

2022-10-13T04:00

2022-10-13T04:00

2022-10-13T04:00

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спецоперация

конрад рэнкас

польша

мир

война

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Он считает, что удары по инфраструктуре, нанесённые накануне Россией по объектам инфраструктуры на Украине, не приведут к уменьшению потока вооружений, поступающих через Польшу в распоряжение киевского режима.По мнению Рэнкаса, “ограниченной войны не существует”, и военные действия в формате спецоперации не приведут к победе РоссииС полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220730/1037024533.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, конрад рэнкас, польша, мир, война