https://ukraina.ru/20221012/1039628009.html

Конрад Рэнкас: Польша и Украина - лишь запал для ядерной войны мировой элиты против России

Конрад Рэнкас: Польша и Украина - лишь запал для ядерной войны мировой элиты против России - 12.10.2022 Украина.ру

Конрад Рэнкас: Польша и Украина - лишь запал для ядерной войны мировой элиты против России

Украина.ру, 12.10.2022

2022-10-12T07:22

2022-10-12T07:22

2022-10-12T07:24

эксклюзив

конрад рэнкас

польша

россия

украина

великобритания

интервью

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Польский политический аналитик считает, что размещение чужого ядерного оружия на своей территории, чего требуют власти Польши от США, является признаком полного отсутствия суверенитета и ведёт к эскалации.Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру.– Господин Рэнкас, с чем, по-Вашему, связано маниакальное желание властей Польши – сначала Ярослава Качиньского, а теперь и президента Анджея Дуды – добиться размещения американского ядерного оружия на территории своей страны?– Следует очень чётко различать два момента. Во-первых, только обладание ядерным оружием и возможность его применения является гарантией подлинного суверенитета конкретного государства. Например, Израиль, Северная Корея или Иран, а ранее Франция и Великобритания прекрасно это поняли. Но, во-вторых, это должно быть ядерное оружие, которым государство самостоятельно распоряжается, пусть даже в рамках союзнических обязательств.Поэтому согласие на размещение ЧУЖОГО ядерного оружия на своей территории является признаком полного ОТСУТСТВИЯ СУВЕРЕНИТЕТА. И именно так следует трактовать упрямство политиков типа Качиньского, Дуды или Кшиштофа Босака из "Конфедерации", чтобы продемонстрировать упадок независимости Польши.Более того, подобные действия польских политиков противоречат господствующей европейской тенденции. Я недавно вернулся из Фаслейна, это на западном побережье Шотландии. Вот уже 40 лет шотландские антивоенные круги выставляют там, у ворот британской военно-морской базы, постоянно действующий пикет с единственным требованием: вывести ядерное оружие с территории Шотландии.Это также один из очевидных постулатов шотландского движения за независимость (например, у партии "Альба", но не только у неё). Шотландцы прекрасно понимают, что пока в их стране есть ракетные комплексы "Трайдент", пока там размещено больше военных США, чем в Уэльсе и Англии вместе взятых, и пока, наконец, Шотландия будет в НАТО, – до тех пор реальной независимости у неё не будет.К сожалению, Польша (равно как и страны Прибалтики, а в последнее время Швеция и Финляндия) идёт в обратном направлении, уменьшая свою независимость по собственному желанию. Если бы ядерные мечты наших политиков сбылись – то Польша стала бы лишь дополнением к чужой "красной кнопке". И в конечном итоге – крупнейшим в мире рудником стекла из мазовецкого песка, подвергшегося термоядерной реакции...– Американские официальные лица прокомментировали информацию о просьбах Дуды весьма уклончиво – мол, этот вопрос не обсуждался. Значит ли это, что он может быть обсуждён в будущем, и будет принято положительное решение? Особенно учитывая практику, когда на Западе поначалу обещали не передавать тяжёлых вооружений Украине, а теперь они отправляются туда огромным потоком, в том числе через Польшу.– Ядерное оружие не игрушка для (политических) детей. Размещение ядерного оружия в Польше стало бы очередным нарушением обязательств США и НАТО по отношению к России, а в некотором смысле и Китаю, и потому вызовет адекватную реакцию со стороны евразийских держав. Это может быть, например, поддержка иранской ядерной программы или соответствующая помощь латиноамериканским государствам, выходящим из-под господства Вашингтона. Это глобальный риск, который должны учитывать западные стратеги.С другой стороны, мы также должны четко понимать, что никто не позволил бы Польше высовываться с такой инициативой, если бы она не была согласована хотя бы с одной из ведущих англо-саксонских геополитических фракций. Конечно, "Право и справедливость" (правящая в Польше партия – прим.) имеет тенденцию выдавать популистские лозунги для чисто внутреннего пользования, без учета международных последствий, однако, как я уже говорил, на самом деле решают глобальные интересы.Тот, кто подсказал Варшаве именно сейчас внести предложение о превращении Польши в ядерный полигон, должен хорошо осознавать, что такая идея ведёт к эскалации. Ибо если в условиях "холодной войны" ядерный страх был лучшей гарантией баланса сил, а значит и мира, то сегодня угроза ядерной войны не только не является невообразимой, но даже кажется приемлемой для части мировых элит.Публичное обсуждение влияния "ограниченной ядерной войны" на предполагаемую тенденцию глобального потепления, как это сделал американский Newsweek 10 октября, показывает реальный масштаб угрозы. Угрозы, конечно, не элитам или мировой системе, а именно периферийным странам, таким как Украина и Польша, выбранным в качестве "приемлемых потерь".– Обсуждая возможное появление ядерного оружия на территории Польши, обычно ограничиваются американской программой Nuclear Sharing. Однако среди стран НАТО это оружие есть также у Франции и Великобритании. Конечно, вряд ли Париж пойдёт на такую авантюру, но не может ли Лондон разместить свои ядерные заряды в Польше – по своей инициативе или по команде из США?– Никто в мире больше не считает Лондон (точнее, Сити) игроком второго сорта. Британские элиты представляют собой одну из важнейших фракций глобального баланса сил, и, несмотря на связь многих интересов этих элит с американским империализмом, они также сохраняют значительную самостоятельность и свободу, особенно в (анти)европейской и польско-украинской части.Военное и финансовое присутствие Великобритании на Украине ясно указывает на то, что именно британцы несут ответственность за этот участок мирового фронта, сводя свои старые счеты с Россией времён "Большой игры" девятнадцатого века. Польша же, несмотря на самый катастрофический опыт английского влияния, в очередной раз явно поддается именно ему.Ведь именно так, приняв ложные и провокационные "британские гарантии" в 1939 году, мы позволили, чтобы Вторая мировая война началась с нашей страны. А на протяжении всего девятнадцатого века мы растрачивали нашу национальную силу, поднимая безнадёжные восстания против России, также по наущению и исключительно в интересах Лондона. Да и теперь мы лишь запал, который англичане готовы поджечь, когда им будет удобно.– До последнего времени на Западе, и в Польше в частности, были уверены, что Россия – по разным причинам – не будет отвечать на провокации и теракты со стороны киевских властей. Приведут ли массированные удары по инфраструктуре Украины к изменению отношения Запада к вооружённому конфликту на Украине? Повлияет ли произошедшее на работу хаба по поставкам вооружений в Жешуве?– А почему это должно повлиять? Россия реагирует, по сути, символически, а оружие, боеприпасы и тяжелая техника как поступали на Украину через Польшу, так и поступают дальше, без каких-либо серьёзных препятствий со стороны российских сил. Но если Москву не смущает, что киевским войскам есть чем стрелять по русским солдатам, то почему это должно быть проблемой для поляков или англосаксов?Ограниченной войны не существует, и принятие концепции само-ограничивающей операции по денацификации на практике исключает возможность победы России. Даже Бисмарк, который в 1866 году воевал с Австрией только для того, чтобы предложить ей союз и дружбу, сначала победил при Садовой. Победил, а не приказал прусским солдатам стрелять в воздух, чтобы не обидеть бедных австрийцев – хотя тех тогда все считали немцами.Англо-французский союз вырос из столетий войн и вторжений, американо-британский союз – из крови революций и убийственного геополитического соперничества. Вы не построите новый международный порядок, если будете добры и будете сражаться вполсилы. Если у вас нет воли к борьбе – стоит сразу заключить мир. Но если вы хотите победить – вам придется серьезно побороться.Сталин не гнал Гитлера только к довоенным границам СССР. Он не сказал Рокоссовскому на Буге: "Ну, Кастусь, хватит, это уже не наше, мы прекращаем денацификацию! Проведите какой-то референдум и возвращайтесь домой. И не смей там бомбить кого-то на той стороне, потому что у нас будет плохая пресса на Западе, и в московских кафешках обидятся!" Вот только Сталина больше нет...

https://ukraina.ru/20210119/1030289046.html

https://ukraina.ru/20221012/1039627598.html

https://ukraina.ru/20221012/1039611125.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, конрад рэнкас, польша, россия, украина, великобритания, интервью