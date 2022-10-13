https://ukraina.ru/20221013/1039672902.html

Польский политолог рассказал о “катастрофических” результатах британского влияния на страну

Польский политолог рассказал о “катастрофических” результатах британского влияния на страну - 13.10.2022 Украина.ру

Польский политолог рассказал о “катастрофических” результатах британского влияния на страну

Правящие круги Великобритании являются одной из важнейших фракций глобального баланса сил, и оказывают мощное негативное влияние на Украину и Польшу. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил польский публицист и политолог Конрад Рэнкас

2022-10-13T04:45

2022-10-13T04:45

2022-10-13T04:45

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польша

великобритания

конрад рэнкас

вторая мировая война

польское восстание

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Он заметил, что, несмотря на связь многих интересов британских правящих кругов с американским империализмом, они также сохраняют значительную самостоятельность и свободу, особенно в делах, связанных со странами ЕС, Украиной и Польшей.Рэнкас подверг критике правительство Польши за то, что оно, по его словам, поддаётся британскому влиянию несмотря на “катастрофический” для страны исторический опыт следования в фарватере Лондона.Он добавил, что и теперь Польша представляет из себя “лишь запал, который англичане готовы поджечь, когда им будет удобно”.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221007/1039474346.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, великобритания, конрад рэнкас, вторая мировая война, польское восстание