Польский политолог рассказал о “катастрофических” результатах британского влияния на страну - 13.10.2022 Украина.ру
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Польский политолог рассказал о “катастрофических” результатах британского влияния на страну
Польский политолог рассказал о “катастрофических” результатах британского влияния на страну - 13.10.2022 Украина.ру
Польский политолог рассказал о “катастрофических” результатах британского влияния на страну
Правящие круги Великобритании являются одной из важнейших фракций глобального баланса сил, и оказывают мощное негативное влияние на Украину и Польшу. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил польский публицист и политолог Конрад Рэнкас
2022-10-13T04:45
2022-10-13T04:45
новости
польша
великобритания
конрад рэнкас
вторая мировая война
польское восстание
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Он заметил, что, несмотря на связь многих интересов британских правящих кругов с американским империализмом, они также сохраняют значительную самостоятельность и свободу, особенно в делах, связанных со странами ЕС, Украиной и Польшей.Рэнкас подверг критике правительство Польши за то, что оно, по его словам, поддаётся британскому влиянию несмотря на “катастрофический” для страны исторический опыт следования в фарватере Лондона.Он добавил, что и теперь Польша представляет из себя “лишь запал, который англичане готовы поджечь, когда им будет удобно”.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221007/1039474346.html
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новости, польша, великобритания, конрад рэнкас, вторая мировая война, польское восстание
Новости, Польша, Великобритания, Конрад Рэнкас, Вторая мировая война, польское восстание

Польский политолог рассказал о “катастрофических” результатах британского влияния на страну

04:45 13.10.2022
 
© РИА Новости . Алекс Макнотон / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости . Алекс Макнотон
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Правящие круги Великобритании являются одной из важнейших фракций глобального баланса сил, и оказывают мощное негативное влияние на Украину и Польшу. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил польский публицист и политолог Конрад Рэнкас
Он заметил, что, несмотря на связь многих интересов британских правящих кругов с американским империализмом, они также сохраняют значительную самостоятельность и свободу, особенно в делах, связанных со странами ЕС, Украиной и Польшей.
Города мира. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 10:56
Хомский: выступая за продолжение войны, США и Великобритания находятся в изоляцииВыступая за войну, целью которой является максимальное ослабление России, правительства США и их "лакея" Великобритании находятся в международной изоляции. Об этом заявил на днях, выступая в программе новостей Democracy Now!, американский лингвист, историк и философ Ноам Хомский
Рэнкас подверг критике правительство Польши за то, что оно, по его словам, поддаётся британскому влиянию несмотря на “катастрофический” для страны исторический опыт следования в фарватере Лондона.

Ведь именно так, приняв ложные и провокационные "британские гарантии" в 1939 году, мы позволили, чтобы Вторая мировая война началась с нашей страны. А на протяжении всего девятнадцатого века мы растрачивали нашу национальную силу, поднимая безнадёжные восстания против России, также по наущению и исключительно в интересах Лондона

Конрад Рэнкас
Конрад Рэнкас
Польский публицист и политолог
Он добавил, что и теперь Польша представляет из себя “лишь запал, который англичане готовы поджечь, когда им будет удобно”.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиПольшаВеликобританияКонрад РэнкасВторая мировая войнапольское восстание
 
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