https://ukraina.ru/20221013/1039672902.html
Польский политолог рассказал о “катастрофических” результатах британского влияния на страну
Польский политолог рассказал о “катастрофических” результатах британского влияния на страну - 13.10.2022 Украина.ру
Польский политолог рассказал о “катастрофических” результатах британского влияния на страну
Правящие круги Великобритании являются одной из важнейших фракций глобального баланса сил, и оказывают мощное негативное влияние на Украину и Польшу. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил польский публицист и политолог Конрад Рэнкас
2022-10-13T04:45
2022-10-13T04:45
2022-10-13T04:45
новости
польша
великобритания
конрад рэнкас
вторая мировая война
польское восстание
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Он заметил, что, несмотря на связь многих интересов британских правящих кругов с американским империализмом, они также сохраняют значительную самостоятельность и свободу, особенно в делах, связанных со странами ЕС, Украиной и Польшей.Рэнкас подверг критике правительство Польши за то, что оно, по его словам, поддаётся британскому влиянию несмотря на “катастрофический” для страны исторический опыт следования в фарватере Лондона.Он добавил, что и теперь Польша представляет из себя “лишь запал, который англичане готовы поджечь, когда им будет удобно”.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221007/1039474346.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, великобритания, конрад рэнкас, вторая мировая война, польское восстание
Новости, Польша, Великобритания, Конрад Рэнкас, Вторая мировая война, польское восстание
Польский политолог рассказал о “катастрофических” результатах британского влияния на страну
Правящие круги Великобритании являются одной из важнейших фракций глобального баланса сил, и оказывают мощное негативное влияние на Украину и Польшу. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил польский публицист и политолог Конрад Рэнкас
Он заметил, что, несмотря на связь многих интересов британских правящих кругов с американским империализмом, они также сохраняют значительную самостоятельность и свободу, особенно в делах, связанных со странами ЕС, Украиной и Польшей.
Рэнкас подверг критике правительство Польши за то, что оно, по его словам, поддаётся британскому влиянию несмотря на “катастрофический” для страны исторический опыт следования в фарватере Лондона.
Ведь именно так, приняв ложные и провокационные "британские гарантии" в 1939 году, мы позволили, чтобы Вторая мировая война началась с нашей страны. А на протяжении всего девятнадцатого века мы растрачивали нашу национальную силу, поднимая безнадёжные восстания против России, также по наущению и исключительно в интересах Лондона
Конрад Рэнкас
Польский публицист и политолог
Он добавил, что и теперь Польша представляет из себя “лишь запал, который англичане готовы поджечь, когда им будет удобно”.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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