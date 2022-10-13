https://ukraina.ru/20221013/1039660045.html
Польский эксперт рассказал, чему поляки могут научиться у шотландцев
Польский эксперт рассказал, чему поляки могут научиться у шотландцев - 13.10.2022 Украина.ру
Польский эксперт рассказал, чему поляки могут научиться у шотландцев
Стремление польских политиков разместить у себя американское ядерное оружие противоречит общеевропейской традиции. Об этом в интервью Украина.ру рассказал польский публицист и политолог Конрад Рэнкас
2022-10-13T06:15
2022-10-13T06:15
2022-10-13T06:15
новости
польша
шотландия
ядерное оружие
независимость
конрад рэнкас
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Он напомнил о том, что в течение последних 40 лет шотландские антивоенные круги выставляют у ворот британской военно-морской базы постоянно действующий пикет с требованием вывести американское ядерное оружие с территории Шотландии.Политолог рассказал, что требование вывода американского ядерного оружия с территории региона является одним из постулатов шотландского движения за независимость.Он добавил, что Польша, некоторые политические силы которой добиваются размещения у себя американского ядерного оружия, “идёт в обратном направлении, уменьшая свою независимость по собственному желанию”.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20191103/1025552991.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, шотландия, ядерное оружие, независимость, конрад рэнкас
Новости, Польша, Шотландия, Ядерное оружие, независимость, Конрад Рэнкас
Польский эксперт рассказал, чему поляки могут научиться у шотландцев
Стремление польских политиков разместить у себя американское ядерное оружие противоречит общеевропейской традиции. Об этом в интервью Украина.ру рассказал польский публицист и политолог Конрад Рэнкас
Он напомнил о том, что в течение последних 40 лет шотландские антивоенные круги выставляют у ворот британской военно-морской базы постоянно действующий пикет с требованием вывести американское ядерное оружие с территории Шотландии.
Политолог рассказал, что требование вывода американского ядерного оружия с территории региона является одним из постулатов шотландского движения за независимость.
Шотландцы прекрасно понимают, что пока в их стране есть ракетные комплексы "Трайдент", пока там размещено больше военных США, чем в Уэльсе и Англии вместе взятых, и пока, наконец, Шотландия будет в НАТО, — до тех пор реальной независимости у неё не будет
Конрад Рэнкас
Польский публицист и политолог
Он добавил, что Польша, некоторые политические силы которой добиваются размещения у себя американского ядерного оружия, “идёт в обратном направлении, уменьшая свою независимость по собственному желанию”.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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