https://ukraina.ru/20221013/1039660045.html

Польский эксперт рассказал, чему поляки могут научиться у шотландцев

Польский эксперт рассказал, чему поляки могут научиться у шотландцев - 13.10.2022 Украина.ру

Польский эксперт рассказал, чему поляки могут научиться у шотландцев

Стремление польских политиков разместить у себя американское ядерное оружие противоречит общеевропейской традиции. Об этом в интервью Украина.ру рассказал польский публицист и политолог Конрад Рэнкас

2022-10-13T06:15

2022-10-13T06:15

2022-10-13T06:15

новости

польша

шотландия

ядерное оружие

независимость

конрад рэнкас

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Он напомнил о том, что в течение последних 40 лет шотландские антивоенные круги выставляют у ворот британской военно-морской базы постоянно действующий пикет с требованием вывести американское ядерное оружие с территории Шотландии.Политолог рассказал, что требование вывода американского ядерного оружия с территории региона является одним из постулатов шотландского движения за независимость.Он добавил, что Польша, некоторые политические силы которой добиваются размещения у себя американского ядерного оружия, “идёт в обратном направлении, уменьшая свою независимость по собственному желанию”.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20191103/1025552991.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, польша, шотландия, ядерное оружие, независимость, конрад рэнкас