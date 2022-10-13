Польский эксперт рассказал, чему поляки могут научиться у шотландцев - 13.10.2022 Украина.ру
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Польский эксперт рассказал, чему поляки могут научиться у шотландцев
Польский эксперт рассказал, чему поляки могут научиться у шотландцев - 13.10.2022 Украина.ру
Польский эксперт рассказал, чему поляки могут научиться у шотландцев
Стремление польских политиков разместить у себя американское ядерное оружие противоречит общеевропейской традиции. Об этом в интервью Украина.ру рассказал польский публицист и политолог Конрад Рэнкас
2022-10-13T06:15
2022-10-13T06:15
новости
польша
шотландия
ядерное оружие
независимость
конрад рэнкас
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Он напомнил о том, что в течение последних 40 лет шотландские антивоенные круги выставляют у ворот британской военно-морской базы постоянно действующий пикет с требованием вывести американское ядерное оружие с территории Шотландии.Политолог рассказал, что требование вывода американского ядерного оружия с территории региона является одним из постулатов шотландского движения за независимость.Он добавил, что Польша, некоторые политические силы которой добиваются размещения у себя американского ядерного оружия, “идёт в обратном направлении, уменьшая свою независимость по собственному желанию”.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, польша, шотландия, ядерное оружие, независимость, конрад рэнкас
Новости, Польша, Шотландия, Ядерное оружие, независимость, Конрад Рэнкас

Польский эксперт рассказал, чему поляки могут научиться у шотландцев

06:15 13.10.2022
 
© РИА Новости . Роберт Перри / Перейти в фотобанкМарш за независимость Шотландии в Эдинбурге
Марш за независимость Шотландии в Эдинбурге - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости . Роберт Перри
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Стремление польских политиков разместить у себя американское ядерное оружие противоречит общеевропейской традиции. Об этом в интервью Украина.ру рассказал польский публицист и политолог Конрад Рэнкас
Он напомнил о том, что в течение последних 40 лет шотландские антивоенные круги выставляют у ворот британской военно-морской базы постоянно действующий пикет с требованием вывести американское ядерное оружие с территории Шотландии.
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Политолог рассказал, что требование вывода американского ядерного оружия с территории региона является одним из постулатов шотландского движения за независимость.

Шотландцы прекрасно понимают, что пока в их стране есть ракетные комплексы "Трайдент", пока там размещено больше военных США, чем в Уэльсе и Англии вместе взятых, и пока, наконец, Шотландия будет в НАТО, — до тех пор реальной независимости у неё не будет

Конрад Рэнкас
Конрад Рэнкас
Польский публицист и политолог
Он добавил, что Польша, некоторые политические силы которой добиваются размещения у себя американского ядерного оружия, “идёт в обратном направлении, уменьшая свою независимость по собственному желанию”.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиПольшаШотландияЯдерное оружиенезависимостьКонрад Рэнкас
 
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