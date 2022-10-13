https://ukraina.ru/20221013/1039651150.html
Царев: у РФ громадное количество объектов инфраструктуры, которые могут быть подвергнуты атаке ВСУ
Царев: у РФ громадное количество объектов инфраструктуры, которые могут быть подвергнуты атаке ВСУ - 13.10.2022 Украина.ру
Царев: у РФ громадное количество объектов инфраструктуры, которые могут быть подвергнуты атаке ВСУ
У России громадное количество объектов инфраструктуры, которые могут быть подвергнуты атаке ВСУ, их все защитить невозможно, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
2022-10-13T07:45
2022-10-13T07:45
2022-10-13T07:45
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Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК.По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Представитель экстренных служб позднее сообщил РИА Новости, что, по уточненной информации, при теракте на Крымском мосту погибли четыре человека.По его мнению, ограничений у Украины не будет, "способов ведения войны, способов доставить нам неприятности — громадное количество".В любом месте может произойти диверсия, заключил Царев.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221012/1039648192.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, украина, россия
Царев: у РФ громадное количество объектов инфраструктуры, которые могут быть подвергнуты атаке ВСУ
У России громадное количество объектов инфраструктуры, которые могут быть подвергнуты атаке ВСУ, их все защитить невозможно, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК.
По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Представитель экстренных служб позднее сообщил РИА Новости, что, по уточненной информации, при теракте на Крымском мосту погибли четыре человека.
Мы должны привыкнуть к тому, что эта война — это не будет только по новостям и по телевизору. Она придет в каждый дом. К этому надо быть психологически готовыми. У Российской Федерации громадное количество объектов инфраструктуры, которые могут быть подвергнуты атаке. Их все защитить невозможно.
Олег Царев
народный депутат Украины четырех созывов
По его мнению, ограничений у Украины не будет, "способов ведения войны, способов доставить нам неприятности — громадное количество".
В любом месте может произойти диверсия, заключил Царев.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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