https://ukraina.ru/20221013/1039651150.html

Царев: у РФ громадное количество объектов инфраструктуры, которые могут быть подвергнуты атаке ВСУ

Царев: у РФ громадное количество объектов инфраструктуры, которые могут быть подвергнуты атаке ВСУ - 13.10.2022 Украина.ру

Царев: у РФ громадное количество объектов инфраструктуры, которые могут быть подвергнуты атаке ВСУ

У России громадное количество объектов инфраструктуры, которые могут быть подвергнуты атаке ВСУ, их все защитить невозможно, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру

2022-10-13T07:45

2022-10-13T07:45

2022-10-13T07:45

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Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК.По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Представитель экстренных служб позднее сообщил РИА Новости, что, по уточненной информации, при теракте на Крымском мосту погибли четыре человека.По его мнению, ограничений у Украины не будет, "способов ведения войны, способов доставить нам неприятности — громадное количество".В любом месте может произойти диверсия, заключил Царев.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221012/1039648192.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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