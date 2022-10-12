Украинские диверсанты предприняли вылазку на ЗАЭС, но все пошло не по их плану
На территорию Запорожской атомной электростанции попытались проникнуть 30 украинских диверсантов, об этом 12 октября сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий
Они попытались попасть на Запорожскую АЭС на лодках, но были ликвидированы. Плавсредства потоплены.
Также в своем Telegram-канале Балицкий написал, что основная задача запорожских властей – обеспечить Энергодар и регион теплом, посредство атомной электростанции.
В свою очередь глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил в среду, что ЗАЭС полностью отключена от внешнего энергоснабжения второй раз за пять дней. Глава администрации Энергодара Александр Волга заявил, что Украина прекратила подачу электричества на станцию.
В украинском "Энергоатоме" также прокомментировали ситуацию: подача электроэнергии на ЗАЭС остановлена из-за обстрела подстанции "Днепровской" в Днепропетровской области 10 октября.
06:00Экс-сотрудник СБУ прокомментировал выдворение на Украину бывшего директора ЗАЭСВысылка на Украину бывшего гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова могла быть результатом неких “закулисных договорённостей”. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, руководитель Центра расследований "УкрЛикс" Василий Прозоров