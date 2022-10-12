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Украинские диверсанты предприняли вылазку на ЗАЭС, но все пошло не по их плану

Украинские диверсанты предприняли вылазку на ЗАЭС, но все пошло не по их плану - 12.10.2022 Украина.ру

Украинские диверсанты предприняли вылазку на ЗАЭС, но все пошло не по их плану

На территорию Запорожской атомной электростанции попытались проникнуть 30 украинских диверсантов, об этом 12 октября сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий

2022-10-12T12:19

2022-10-12T12:19

2022-10-12T12:19

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Также в своем Telegram-канале Балицкий написал, что основная задача запорожских властей – обеспечить Энергодар и регион теплом, посредство атомной электростанции.В свою очередь глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил в среду, что ЗАЭС полностью отключена от внешнего энергоснабжения второй раз за пять дней. Глава администрации Энергодара Александр Волга заявил, что Украина прекратила подачу электричества на станцию.В украинском "Энергоатоме" также прокомментировали ситуацию: подача электроэнергии на ЗАЭС остановлена из-за обстрела подстанции "Днепровской" в Днепропетровской области 10 октября.

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новости, энергодар, запорожская область, запорожская аэс, диверсанты, спецоперация