https://ukraina.ru/20221012/1039640124.html

В Польше заявили о случайном повреждении нефтепровода "Дружба"

В Польше заявили о случайном повреждении нефтепровода "Дружба" - 12.10.2022 Украина.ру

В Польше заявили о случайном повреждении нефтепровода "Дружба"

В Польше прорвало нефтепровод "Дружба", нефть разлилась по кукурузному полю. Власти рассматривают версию о случайном повреждении одной из двух ниток трубопровода, пишут 12 октября журналисты Reuters

2022-10-12T11:43

2022-10-12T11:43

2022-10-12T11:43

новости

польша

трубопровод

нефть

роснефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0c/1039638386_0:57:1225:746_1920x0_80_0_0_daa45169afc23c33b598b7d89a070a53.png

В Польше сообщили об утечке нефти из трубопровода "Дружба" в 70 километрах от Плоцка. Нефтепровод обслуживает польская компания PERN. Утечка могла быть вызвана случайным повреждением, предположения о диверсии не рассматривают, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер.Нефть разлилась по кукурузному полю, ее откачивают в цистерны. На месте происшествия работают сотрудники государственной пожарной службы. По их словам, утечка произошла из трубы диаметром 80 см при давлении 30 атмосфер. Чтобы найти место прорыва, нужно откачать образовавшийся на площади в 1 тыс. квадратных метров нефтяной бассейн, сообщают журналисты польского радио RMF FM. Повреждение произошло на одной из двух ниток трубопровода, по которой сырая нефть поступает в Германию. В PERN заявили об остановке перекачки сырья на одном трубопроводе. Причины инцидента пока неизвестны, заявили в PERN. По предварительным данным, прорыв планируют устранить к вечеру. Нефть поставляют по трубопроводу на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Плоцке, а затем на заводы в городах Шведт (PCK Raffinerie) и Лойна (Raffinerie Mitteldeutschland) в Германии. Нефтеперерабатывающий завод в Шведте поставляет топливо в Восточную Германию, принадлежит немецкой дочке "Роснефти". Мощность завода - 11,6 млн т в год, доля "Роснефти" в мощностях – 6,3 млн т в год. В сентябре Минэкономики ФРГ передало дочерние структуры "Роснефти" в доверительное управление Федеральному сетевому агентству, в том числе и НПЗ в Шведте. Таким образом власти ФРГ выполнили требования Польши, которая отказывалась поставлять нефть на PCK Raffinerie, пока он принадлежит "Роснефти" (54,17% акций).

https://ukraina.ru/20221012/1039635227.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, трубопровод, нефть, роснефть