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В Польше заявили о случайном повреждении нефтепровода "Дружба"
В Польше заявили о случайном повреждении нефтепровода "Дружба" - 12.10.2022 Украина.ру
В Польше заявили о случайном повреждении нефтепровода "Дружба"
В Польше прорвало нефтепровод "Дружба", нефть разлилась по кукурузному полю. Власти рассматривают версию о случайном повреждении одной из двух ниток трубопровода, пишут 12 октября журналисты Reuters
2022-10-12T11:43
2022-10-12T11:43
2022-10-12T11:43
новости
польша
трубопровод
нефть
роснефть
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В Польше сообщили об утечке нефти из трубопровода "Дружба" в 70 километрах от Плоцка. Нефтепровод обслуживает польская компания PERN. Утечка могла быть вызвана случайным повреждением, предположения о диверсии не рассматривают, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер.Нефть разлилась по кукурузному полю, ее откачивают в цистерны. На месте происшествия работают сотрудники государственной пожарной службы. По их словам, утечка произошла из трубы диаметром 80 см при давлении 30 атмосфер. Чтобы найти место прорыва, нужно откачать образовавшийся на площади в 1 тыс. квадратных метров нефтяной бассейн, сообщают журналисты польского радио RMF FM. Повреждение произошло на одной из двух ниток трубопровода, по которой сырая нефть поступает в Германию. В PERN заявили об остановке перекачки сырья на одном трубопроводе. Причины инцидента пока неизвестны, заявили в PERN. По предварительным данным, прорыв планируют устранить к вечеру. Нефть поставляют по трубопроводу на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Плоцке, а затем на заводы в городах Шведт (PCK Raffinerie) и Лойна (Raffinerie Mitteldeutschland) в Германии. Нефтеперерабатывающий завод в Шведте поставляет топливо в Восточную Германию, принадлежит немецкой дочке "Роснефти". Мощность завода - 11,6 млн т в год, доля "Роснефти" в мощностях – 6,3 млн т в год. В сентябре Минэкономики ФРГ передало дочерние структуры "Роснефти" в доверительное управление Федеральному сетевому агентству, в том числе и НПЗ в Шведте. Таким образом власти ФРГ выполнили требования Польши, которая отказывалась поставлять нефть на PCK Raffinerie, пока он принадлежит "Роснефти" (54,17% акций).
https://ukraina.ru/20221012/1039635227.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, трубопровод, нефть, роснефть
В Польше заявили о случайном повреждении нефтепровода "Дружба"
В Польше прорвало нефтепровод "Дружба", нефть разлилась по кукурузному полю. Власти рассматривают версию о случайном повреждении одной из двух ниток трубопровода, пишут 12 октября журналисты Reuters
В Польше сообщили об утечке нефти из трубопровода "Дружба" в 70 километрах от Плоцка. Нефтепровод обслуживает польская компания PERN. Утечка могла быть вызвана случайным повреждением, предположения о диверсии не рассматривают, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер.
"Здесь мы можем говорить о случайном повреждении", - заявил Бергер.
Нефть разлилась по кукурузному полю, ее откачивают в цистерны. На месте происшествия работают сотрудники государственной пожарной службы. По их словам, утечка произошла из трубы диаметром 80 см при давлении 30 атмосфер. Чтобы найти место прорыва, нужно откачать образовавшийся на площади в 1 тыс. квадратных метров нефтяной бассейн, сообщают журналисты польского радио RMF FM.
Повреждение произошло на одной из двух ниток трубопровода, по которой сырая нефть поступает в Германию. В PERN заявили об остановке перекачки сырья на одном трубопроводе. Причины инцидента пока неизвестны, заявили в PERN. По предварительным данным, прорыв планируют устранить к вечеру.
Нефть поставляют по трубопроводу на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Плоцке, а затем на заводы в городах Шведт (PCK Raffinerie) и Лойна (Raffinerie Mitteldeutschland) в Германии.
Нефтеперерабатывающий завод в Шведте поставляет топливо в Восточную Германию, принадлежит немецкой дочке "Роснефти". Мощность завода - 11,6 млн т в год, доля "Роснефти" в мощностях – 6,3 млн т в год.
В сентябре Минэкономики ФРГ передало дочерние структуры "Роснефти" в доверительное управление Федеральному сетевому агентству, в том числе и НПЗ в Шведте. Таким образом власти ФРГ выполнили требования Польши, которая отказывалась поставлять нефть на PCK Raffinerie, пока он принадлежит "Роснефти" (54,17% акций).