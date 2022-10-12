Кадыров задался вопросом, куда исчезли с фронта "чеченоговорящие шайтаны" - 12.10.2022 Украина.ру
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Кадыров задался вопросом, куда исчезли с фронта "чеченоговорящие шайтаны"
Кадыров задался вопросом, куда исчезли с фронта "чеченоговорящие шайтаны" - 12.10.2022 Украина.ру
Кадыров задался вопросом, куда исчезли с фронта "чеченоговорящие шайтаны"
Глава Чечни Рамзан Кадыров саркастически обратился к чеченцам, воюющим на стороне ВСУ. По его словам, в интернете уже долгое время не появляются их видео. Об этом 12 октября он написал в своем Telegram-канале
2022-10-12T10:41
2022-10-12T10:41
новости
рамзан кадыров
чеченцы
вопрос
спецоперация
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В той же ироничной манере, Кадыров сообщил, что начальник отдела МВД РФ по Курчалоевскому району Рустам Агуев "не оставляет надежды помять их бока" и призвал чеченцев со стороны противника "быть похожими на мужчин и отозваться".Он также опубликовал видео, на котором неизвестные мужчины говорят на чеченском языке, в то время как на фоне работает РСЗО.
https://ukraina.ru/20221010/1039558232.html
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новости, рамзан кадыров, чеченцы, вопрос, спецоперация
Новости, Рамзан Кадыров, чеченцы, вопрос, Спецоперация

Кадыров задался вопросом, куда исчезли с фронта "чеченоговорящие шайтаны"

10:41 12.10.2022
 
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© РИА Новости . Алексей Никольский
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Глава Чечни Рамзан Кадыров саркастически обратился к чеченцам, воюющим на стороне ВСУ. По его словам, в интернете уже долгое время не появляются их видео. Об этом 12 октября он написал в своем Telegram-канале
Кстати, а ведь и правда, вы куда запропастились, чеченоговорящие шайтаны с нацистской стороны? Неужто видеокамеры у вас сломались или позировать больше сил нет? А может энергетический кризис на Украине сказался и заряжать аккумуляторы телефонов нечем? Хотя последний вариант отпадает. Удары по критической инфраструктуре Украины были в прошедший понедельник, а про вас ни слуху, ни духу уже давно. Ну ладно, понимаем. Не в первый раз ноги делаете. Опыт бежать сломя голову у вас отменный. Еще по Чеченской Республике помним.
В той же ироничной манере, Кадыров сообщил, что начальник отдела МВД РФ по Курчалоевскому району Рустам Агуев "не оставляет надежды помять их бока" и призвал чеченцев со стороны противника "быть похожими на мужчин и отозваться".
Он также опубликовал видео, на котором неизвестные мужчины говорят на чеченском языке, в то время как на фоне работает РСЗО.
Кадыров - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 12:13
Кадыров назвал Зеленского лохом и посоветовал бежатьГлава Чечни Рамзан Кадыров 10 октября в своем Telegram-канале прокомментировал удары по Украине
 
НовостиРамзан КадыровчеченцывопросСпецоперация
 
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