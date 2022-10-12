Кадыров задался вопросом, куда исчезли с фронта "чеченоговорящие шайтаны"
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в ОАЭ
Глава Чечни Рамзан Кадыров саркастически обратился к чеченцам, воюющим на стороне ВСУ. По его словам, в интернете уже долгое время не появляются их видео. Об этом 12 октября он написал в своем Telegram-канале
Кстати, а ведь и правда, вы куда запропастились, чеченоговорящие шайтаны с нацистской стороны? Неужто видеокамеры у вас сломались или позировать больше сил нет? А может энергетический кризис на Украине сказался и заряжать аккумуляторы телефонов нечем? Хотя последний вариант отпадает. Удары по критической инфраструктуре Украины были в прошедший понедельник, а про вас ни слуху, ни духу уже давно. Ну ладно, понимаем. Не в первый раз ноги делаете. Опыт бежать сломя голову у вас отменный. Еще по Чеченской Республике помним.
В той же ироничной манере, Кадыров сообщил, что начальник отдела МВД РФ по Курчалоевскому району Рустам Агуев "не оставляет надежды помять их бока" и призвал чеченцев со стороны противника "быть похожими на мужчин и отозваться".
Он также опубликовал видео, на котором неизвестные мужчины говорят на чеченском языке, в то время как на фоне работает РСЗО.