Кадыров задался вопросом, куда исчезли с фронта "чеченоговорящие шайтаны"

Кстати, а ведь и правда, вы куда запропастились, чеченоговорящие шайтаны с нацистской стороны? Неужто видеокамеры у вас сломались или позировать больше сил нет? А может энергетический кризис на Украине сказался и заряжать аккумуляторы телефонов нечем? Хотя последний вариант отпадает. Удары по критической инфраструктуре Украины были в прошедший понедельник, а про вас ни слуху, ни духу уже давно. Ну ладно, понимаем. Не в первый раз ноги делаете. Опыт бежать сломя голову у вас отменный. Еще по Чеченской Республике помним.