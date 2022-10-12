Украинский диверсант готовил теракт с ПЗРК "Игла" в Подмосковье - 12.10.2022 Украина.ру
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Украинский диверсант готовил теракт с ПЗРК "Игла" в Подмосковье
Украинский диверсант готовил теракт с ПЗРК "Игла" в Подмосковье - 12.10.2022 Украина.ру
Украинский диверсант готовил теракт с ПЗРК "Игла" в Подмосковье
В Подмосковье сотрудники ФСБ задержали украинского диверсанта с переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) "Игла". Об этом говорится в распространенных 12 октября Центром общественных связей ФСБ России материалах
2022-10-12T10:13
2022-10-12T10:13
новости
фсб
диверсанты
теракт
московская область
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В Московской области сотрудники ФСБ задержали 50-летнего гражданина Украины по подозрению в подготовке теракта. Мужчина приехал в Россию через Эстонию из Киева. В тайнике в багажнике автомобиля он привез два переносных зенитных ракетных комплекса "Игла". Задержанный действовал по заданию СБУ. Ракетные комплексы, средства связи с кураторами на Украине изъяли. По статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенные организованной группой" возбудили уголовное дело. Подозреваемый раскаялся и сотрудничает со следствием. Ранее в этот же день в ФСБ сообщили о задержании другого украинского диверсанта, в Брянской области. Он также добирался в РФ через Эстонию.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, фсб, диверсанты, теракт, московская область
Новости, ФСБ, диверсанты, теракт, Московская область

Украинский диверсант готовил теракт с ПЗРК "Игла" в Подмосковье

10:13 12.10.2022
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ предотвратила теракт в Московском регионе
ФСБ РФ предотвратила теракт в Московском регионе
© ФСБ РФ
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В Подмосковье сотрудники ФСБ задержали украинского диверсанта с переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) "Игла". Об этом говорится в распространенных 12 октября Центром общественных связей ФСБ России материалах
В Московской области сотрудники ФСБ задержали 50-летнего гражданина Украины по подозрению в подготовке теракта. Мужчина приехал в Россию через Эстонию из Киева. В тайнике в багажнике автомобиля он привез два переносных зенитных ракетных комплекса "Игла".
Задержанный действовал по заданию СБУ. Ракетные комплексы, средства связи с кураторами на Украине изъяли. По статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенные организованной группой" возбудили уголовное дело.
Подозреваемый раскаялся и сотрудничает со следствием.
Ранее в этот же день в ФСБ сообщили о задержании другого украинского диверсанта, в Брянской области. Он также добирался в РФ через Эстонию.
ФСБ РФ предотвратила теракт в одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске
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Сотрудники ФСБ задержали украинского диверсанта в БрянскеВ Брянске сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, который пытался заложить самодельное взрывное устройство на складе транспортной компании. Об этом 11 октября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России
 
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