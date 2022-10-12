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Украинский диверсант готовил теракт с ПЗРК "Игла" в Подмосковье

Украинский диверсант готовил теракт с ПЗРК "Игла" в Подмосковье - 12.10.2022 Украина.ру

Украинский диверсант готовил теракт с ПЗРК "Игла" в Подмосковье

В Подмосковье сотрудники ФСБ задержали украинского диверсанта с переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) "Игла". Об этом говорится в распространенных 12 октября Центром общественных связей ФСБ России материалах

2022-10-12T10:13

2022-10-12T10:13

2022-10-12T10:13

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В Московской области сотрудники ФСБ задержали 50-летнего гражданина Украины по подозрению в подготовке теракта. Мужчина приехал в Россию через Эстонию из Киева. В тайнике в багажнике автомобиля он привез два переносных зенитных ракетных комплекса "Игла". Задержанный действовал по заданию СБУ. Ракетные комплексы, средства связи с кураторами на Украине изъяли. По статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенные организованной группой" возбудили уголовное дело. Подозреваемый раскаялся и сотрудничает со следствием. Ранее в этот же день в ФСБ сообщили о задержании другого украинского диверсанта, в Брянской области. Он также добирался в РФ через Эстонию.

https://ukraina.ru/20221012/1039634671.html

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новости, фсб, диверсанты, теракт, московская область