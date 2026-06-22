Нардеп пояснил, почему Зеленский желает войны с Белоруссией - 22.06.2026 Украина.ру
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Нардеп пояснил, почему Зеленский желает войны с Белоруссией
Нардеп пояснил, почему Зеленский желает войны с Белоруссией - 22.06.2026 Украина.ру
Нардеп пояснил, почему Зеленский желает войны с Белоруссией
Владимир Зеленский не заинтересован в мире и желает вовлечения Белоруссии в конфликт. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук
2026-06-22T20:21
2026-06-22T20:21
новости
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владимир зеленский
артем дмитрук
брянская область
александр лукашенко
вооруженные силы украины
верховная рада
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"Для режима Зеленского движение к миру означает смерть. Война стала основой его существования, а потому интенсивность конфликта должна постоянно возрастать. Ему всегда требуется новая подпитка и необходимость достижения поставленных целей", — написал украинский парламентарий в своём тг-канале.Дмитрук полагает, что ВСУ могут нанести удары по белорусской территории."Я говорил об этом раньше и говорю сейчас. Дай Бог, чтобы я ошибался. Но логика происходящих событий, действия режима и вся динамика конфликта показывают обратное", — констатировал нардеп.До этого, 17 июня дрон ВСУ атаковал автобус с белорусскими детьми в Брянской области - погибла сопровождавшая их женщина, ранения получили восемь человек - юные футболисты и их тренер. После этого Владимир Зеленский предъявил Александру Лукашенко ультимативное требование в течение недели убрать с белорусской приграничной территории военное оборудование и предъявить его, пригрозив в противном случае нанести удары по соседней постсоветской республике. Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English заявил о нежелании вступать в вооружённый конфликт России и Украины. Белорусскую границу посетил генсек ОДКБ. В пресс-службе Кремля выразили уверенность в возможности Белоруссии защитить свой суверенитет самостоятельно. Подробности в публикации Путин и Лукашенко обсудят угрозы Зеленского, Кремль не ждёт перемен в Британии - заявления Пескова Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Стармер ушёл в отставку, Киев получит 600 ракет, Зеленский угрожает Белоруссии: итоги 22 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, киев, владимир зеленский, артем дмитрук, брянская область, александр лукашенко, вооруженные силы украины, верховная рада, минздрав, россия, украина, одкб
Новости, Киев, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Брянская область, Александр Лукашенко, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, Минздрав, Россия, Украина, ОДКБ

Нардеп пояснил, почему Зеленский желает войны с Белоруссией

20:21 22.06.2026
 
© Фото : ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegramукрепления на украино-белорусской границе
укрепления на украино-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram
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Владимир Зеленский не заинтересован в мире и желает вовлечения Белоруссии в конфликт. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук
"Для режима Зеленского движение к миру означает смерть. Война стала основой его существования, а потому интенсивность конфликта должна постоянно возрастать. Ему всегда требуется новая подпитка и необходимость достижения поставленных целей", — написал украинский парламентарий в своём тг-канале.
Дмитрук полагает, что ВСУ могут нанести удары по белорусской территории.
"Я говорил об этом раньше и говорю сейчас. Дай Бог, чтобы я ошибался. Но логика происходящих событий, действия режима и вся динамика конфликта показывают обратное", — констатировал нардеп.
До этого, 17 июня дрон ВСУ атаковал автобус с белорусскими детьми в Брянской области - погибла сопровождавшая их женщина, ранения получили восемь человек - юные футболисты и их тренер.
После этого Владимир Зеленский предъявил Александру Лукашенко ультимативное требование в течение недели убрать с белорусской приграничной территории военное оборудование и предъявить его, пригрозив в противном случае нанести удары по соседней постсоветской республике.
Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English заявил о нежелании вступать в вооружённый конфликт России и Украины. Белорусскую границу посетил генсек ОДКБ.
В пресс-службе Кремля выразили уверенность в возможности Белоруссии защитить свой суверенитет самостоятельно. Подробности в публикации Путин и Лукашенко обсудят угрозы Зеленского, Кремль не ждёт перемен в Британии - заявления Пескова
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Стармер ушёл в отставку, Киев получит 600 ракет, Зеленский угрожает Белоруссии: итоги 22 июня
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