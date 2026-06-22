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Нардеп пояснил, почему Зеленский желает войны с Белоруссией
Нардеп пояснил, почему Зеленский желает войны с Белоруссией - 22.06.2026 Украина.ру
Нардеп пояснил, почему Зеленский желает войны с Белоруссией
Владимир Зеленский не заинтересован в мире и желает вовлечения Белоруссии в конфликт. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук
2026-06-22T20:21
2026-06-22T20:21
2026-06-22T20:21
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"Для режима Зеленского движение к миру означает смерть. Война стала основой его существования, а потому интенсивность конфликта должна постоянно возрастать. Ему всегда требуется новая подпитка и необходимость достижения поставленных целей", — написал украинский парламентарий в своём тг-канале.Дмитрук полагает, что ВСУ могут нанести удары по белорусской территории."Я говорил об этом раньше и говорю сейчас. Дай Бог, чтобы я ошибался. Но логика происходящих событий, действия режима и вся динамика конфликта показывают обратное", — констатировал нардеп.До этого, 17 июня дрон ВСУ атаковал автобус с белорусскими детьми в Брянской области - погибла сопровождавшая их женщина, ранения получили восемь человек - юные футболисты и их тренер. После этого Владимир Зеленский предъявил Александру Лукашенко ультимативное требование в течение недели убрать с белорусской приграничной территории военное оборудование и предъявить его, пригрозив в противном случае нанести удары по соседней постсоветской республике. Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English заявил о нежелании вступать в вооружённый конфликт России и Украины. Белорусскую границу посетил генсек ОДКБ. В пресс-службе Кремля выразили уверенность в возможности Белоруссии защитить свой суверенитет самостоятельно. Подробности в публикации Путин и Лукашенко обсудят угрозы Зеленского, Кремль не ждёт перемен в Британии - заявления Пескова Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Стармер ушёл в отставку, Киев получит 600 ракет, Зеленский угрожает Белоруссии: итоги 22 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Киев, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Брянская область, Александр Лукашенко, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, Минздрав, Россия, Украина, ОДКБ
Нардеп пояснил, почему Зеленский желает войны с Белоруссией
Владимир Зеленский не заинтересован в мире и желает вовлечения Белоруссии в конфликт. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук
"Для режима Зеленского движение к миру означает смерть. Война стала основой его существования, а потому интенсивность конфликта должна постоянно возрастать. Ему всегда требуется новая подпитка и необходимость достижения поставленных целей", — написал украинский парламентарий в своём тг-канале.
Дмитрук полагает, что ВСУ могут нанести удары по белорусской территории.
"Я говорил об этом раньше и говорю сейчас. Дай Бог, чтобы я ошибался. Но логика происходящих событий, действия режима и вся динамика конфликта показывают обратное", — констатировал нардеп.
До этого, 17 июня дрон ВСУ атаковал автобус с белорусскими детьми в Брянской области - погибла сопровождавшая их женщина, ранения получили восемь человек - юные футболисты и их тренер.
После этого Владимир Зеленский предъявил Александру Лукашенко ультимативное требование в течение недели убрать с белорусской приграничной территории военное оборудование и предъявить его, пригрозив в противном случае нанести удары по соседней постсоветской республике.
Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English заявил о нежелании вступать в вооружённый конфликт России и Украины. Белорусскую границу посетил генсек ОДКБ.
В пресс-службе Кремля выразили уверенность в возможности Белоруссии защитить свой суверенитет самостоятельно. Подробности в публикации Путин и Лукашенко обсудят угрозы Зеленского, Кремль не ждёт перемен в Британии - заявления Пескова
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