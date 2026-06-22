https://ukraina.ru/20260622/za-shag-do-voyny-kuda-zavedet-nyneshniy-konflikt-varshavy-i-kieva-1080512352.html

За шаг до войны. Куда заведет нынешний конфликт Варшавы и Киева

За шаг до войны. Куда заведет нынешний конфликт Варшавы и Киева - 22.06.2026 Украина.ру

За шаг до войны. Куда заведет нынешний конфликт Варшавы и Киева

За последние дни мне довелось дать огромное количество комментариев по поводу нового витка конфликта между Варшавой и Киевом. Скандал развивается по нарастающей. На Украине уже дошло до лишения наград, возврата орденов и демонстративной отправки их по почте.

2026-06-22T20:33

2026-06-22T20:33

2026-06-22T20:34

польша

варшава

киев

владимир зеленский

кароль навроцкий

андрей мельник

оун

вооруженные силы украины

сс

мнения

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На первый взгляд может показаться, что речь идёт о какой-то ерунде. Но, как это часто бывает, за внешней стороной истории скрываются куда более глубокие процессы. Большинство комментаторов интерпретировали происходящее прежде всего как внутриполитический польский сюжет. Мол, Кароль Навроцкий использует удобный информационный повод для работы на собственный электорат, в первую очередь на правых, националистически настроенных и праворадикальных избирателей Польши. И в этом есть своя логика. Кстати, сам Зеленский, комментируя эту историю в одном из последних интервью, фактически делал акцент именно на этом. По его версии, речь идёт исключительно о внутренней польской политике, а Киев и киевский режим якобы не имеют к происходящему никакого отношения.И в определённом смысле большинство комментаторов действительно правы. Но проблема в том, что этим объяснение происходящего не исчерпывается. Вопрос намного глубже и гораздо более многослойный. Для начала стоит вспомнить предысторию самого конфликта. После относительного затухания противоречий, которые достигали пика в 2023–2024 годах во время скандалов вокруг украинского агроэкспорта, блокирования пограничных переходов и требований польских фермеров ограничить поставки украинской продукции на внутренний рынок Польши, казалось, что градус напряжённости начал снижаться. Тогда польские аграрии буквально били тревогу, требуя, чтобы украинская продукция шла исключительно транзитом и не оседала на польском рынке, обрушивая цены для местных производителей. В какой-то момент конфликт действительно начал затухать.Но 2026 год принёс новые поводы для противостояния. Одним из них стало перезахоронение на создаваемом мемориальном комплексе под Киевом Андрея Мельника одного из лидеров украинского националистического движения межвоенного периода, политического оппонента и конкурента Степана Бандеры. Именно с этого момента начался новый этап конфликта между Киевом и Варшавой, который сегодня мы наблюдаем уже в гораздо более острой и политизированной форме. На педаль газа тогда нажали практически все польские политики. Причём не только представители правого лагеря. Даже Дональд Туск, который по многим вопросам занимает гораздо более умеренные позиции, в теме отношения к ОУН, УПА*, дивизии СС "Галичина" и другим структурам украинского националистического движения времён Второй мировой войны оказался в общем польском консенсусе. А консенсус этот в Польше существует давно и остаётся практически безальтернативным. Для подавляющего большинства польских политиков и польского общества все эти организации и фигуры являются символами коллаборационизма, радикального национализма и преступлений против польского населения.Именно здесь проходит принципиальная разница между польским и украинским общественным восприятием этой темы. Если в Польше по этому вопросу существует почти полное согласие, то на Украине подобного консенсуса никогда не было и нет до сих пор. После истории с Мельником конфликт начал постепенно раскручиваться. А затем последовал ещё один эпизод, который окончательно сорвал предохранители. Речь идёт о решении Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ имя "героев УПА"*. Лично мне, как человеку с историческим образованием, всегда было интересно, в чём именно видят украинские националисты это самое героическое наследие сидевших по вшивым схронам бандитов УПА*. Не было там ничего кроме преступлений против человечности, диверсий и терактов.И реакция в Польше оказалась предсказуемой. Потому что польская сторона воспринимает подобные шаги не как вопросы внутренней исторической политики Украины, а как прямую демонстрацию отношения к тем страницам истории, которые для поляков остаются крайне болезненными. В результате досталось всем. Украинскому МИДу, Зеленскому, украинскому послу и в целом украинской власти. Высказался не только националист Кароль Навроцкий, но и вполне себе либеральный Дональд Туск (ну как либеральный, в отношении России он такой же ястреб, как и большинство польского политического класса). Лех Валенса демонстративно снял значок с украинским флагом. По всей Польше начали спускать украинские флаги. В самых разных городах и населённых пунктах зазвучали требования отменить присвоение подразделению имени героев УПА*.Зеленский ответил вполне предсказуемо. По сути, предложил полякам идти куда подальше. После этого Зеленского лишили ордена белого Орла. В ответ Зеленский отправил этот орден в Польшу по почте. От своих польских наград отказались также Порошенко**, Кучма и Ющенко. Сибига сделал очередное громкое заявление и от чего-то там отказался. Украинский МИД разразился возмущёнными комментариями. Подключились блогеры, активисты и многочисленные политики второго эшелона. А затем вышло свежее интервью Зеленского. И там он уже не просто спорит с Навроцким, а фактически переходит к угрозам. Говорит, что Кароль это всего лишь имя, а не король. Намекает на венгерский сценарий и проводит прямые параллели с Орбаном. Логика читается довольно легко. Мол, у вас демократия, впереди выборы, а значит Брюссель, Париж и Берлин при необходимости помогут решить вопрос с неудобным польским политиком. И в целом вся эта история выглядит как уже привычный набор хамства и политического высокомерия от главы киевского националистического режима. Впрочем, в отношении соседей Киев действует подобным образом далеко не впервые.При этом большинство комментаторов были правы изначально. Основа происходящего действительно лежит во внутриполитической плоскости. И перезахоронение Мельника, и создание нового пантеона националистических деятелей, и история с присвоением имени героев УПА* для подразделения ВСУ являются прежде всего элементами внутренней политики. Для Зеленского и его окружения здесь всё достаточно прагматично. Настроения внутри страны ухудшаются. Бусификация вызывает всё большее раздражение. Недовольство растёт не только среди гражданских, но и среди военных. Всё чаще звучат претензии по поводу снабжения, обеспечения и условий службы, по поводу демобилизации. На этом фоне власти начинают активно раскручивать тему повышения денежного довольствия. Но и здесь есть важный нюанс. Речь идёт прежде всего об отдельных элитных подразделениях. В первую очередь о наиболее медийных частях, и наиболее организованных и идеологически спаянных частях. Азов* Билецкого, 12 бригада Прокопенко, Волки даВинчи. Их верхушка киевского режима боится и задабривает. Для основной же массы пушечного мяса эта история выглядит куда менее впечатляюще. Им по-прежнему будут рассказывать о грядущих улучшениях и будущих повышениях. А вот насколько эти обещания совпадут с реальностью, покажет только время.Ну и при этом нельзя забывать ещё об одном обстоятельстве. Да, для Навроцкого и польского политического класса эта история действительно важна с точки зрения собственного электората. В Польше существует устойчивый консенсус по поводу оценки деятельности ОУН и УПА*. Но точно так же эта история используется и внутри Украины. Потому что тому электорату, которого реально опасаются Зеленский и его окружение, тоже нужно постоянно подыгрывать. Речь идёт о людях с оружием, придерживающихся ультраправых, националистических и неонацистских взглядов. Их не так много, но именно они представляют для власти наибольшую потенциальную угрозу. Поэтому появляются решения о присвоении подразделениям имён героев УПА*. Поэтому из Европы перевозят останки и устраивают новые перезахоронения в создаваемом пантеоне националистических деятелей. Поэтому этим группам постоянно демонстрируют особое отношение и стараются символически поддерживать их лояльность.Так что, когда Зеленский говорит, что польская реакция является исключительно внутриполитической историей Варшавы, стоит помнить, что и присвоение имени героев УПА*, и история с перезахоронением Мельника тоже являются элементами внутренней украинской политики. В этом смысле трудно утверждать, что именно Варшава первой пошла на обострение.Но есть ещё один важный момент, о котором постоянно забывают. Большинство сразу вспоминают Волынскую трагедию и массовое насилие против польского населения. Однако гораздо реже вспоминают, что сама Организация украинских националистов* возникла в межвоенный период прежде всего как антипольское движение, действовавшее на территории тогдашнего польского государства. Именно на основании полонофобии формировалась её первоначальная идеология и практика действий. В её истории присутствуют диверсии, политическое насилие, убийство представителей власти и католических священников. Поэтому для значительной части польского общества конфликт вокруг исторической памяти начинается не с Волыни и даже не со Второй мировой войны.Но и украинцы, особенно жители западных регионов нынешней Украины имеют к Польше свой счет. Я сейчас даже не про Малороссию на Днепре, хотя и там историческая память о взаимоотношениях с Польшей весьма непростая. Речь прежде всего о Галичине и Волыни, о тех самых Всходних Кресах Польши Пилсудского, где отношение польской администрации и польских элит к местному русинскому, православному и униатскому населению было крайне высокомерным. Людей воспринимали как население второго сорта. С типичным польским гонором, с пренебрежением и презрением. Поэтому взаимная неприязнь и взаимные претензии там формировались не одно столетие. И об этом я могу говорить вполне уверенно. В том числе как человек, чьи бабушка и дедушка выходцы из Тернопольской области, с Галичины.Разумеется, переносить оценки прошлых веков на современных поляков было бы неправильно. Времена изменились, государства изменились, люди изменились. Но сам исторический фундамент взаимных претензий никуда не исчез. И именно поэтому любые споры вокруг исторической памяти между Варшавой и Киевом так быстро приобретают эмоциональный и политический характер. Потому что за ними стоят не только события XX века, но и гораздо более глубокий исторический пласт. Ну а теперь о причинах происходящего здесь и сейчас. Весь этот большой исторический экскурс нужен был для того, чтобы показать: да, внутриполитический контекст важен, да, электоральный фактор имеет значение, да, историческая память и взаимные обиды никуда не исчезли. Но существуют и вполне конкретные политические и экономические причины нынешнего конфликта.Начать стоит с главного. На способность киевского режима продолжать войну против России происходящее никак не повлияет. Здесь существует жёсткий евроатлантический консенсус. Варшава, Киев, Брюссель, Берлин, Париж и другие столицы по этому вопросу продолжают находиться в одном строю. Цель у них остаётся прежней — нанести России военно-политическое поражение. Подчёркиваю, речь идёт не о военном поражении как таковом. Победить ядерную державу военным путём невозможно. Речь идёт о надеждах на внутреннюю дестабилизацию, смену власти, политический кризис, раскол элит, волнения и другие сценарии, о которых на Западе рассуждают уже не первый год. В этом смысле между Варшавой и Киевом принципиальных противоречий нет.Но есть другой вопрос, который для любой украинской власти после 2014 года имеет не меньшее значение. Это так называемая евроинтеграция. И вот здесь Киев оказывается для Варшавы уже не союзником, а весьма нежелательным конкурентом. Формально Польша много лет позиционировала себя как главный адвокат Украины в Европе, как её проводник в европейские структуры. И действительно, долгое время польские элиты воспринимали Украину как источник рабочей силы, как рынок для польских товаров и как территорию расширения собственного экономического влияния. Однако после 2022 года ситуация начала постепенно меняться. Не сразу, не одномоментно, но весьма последовательно. Чем больше росли амбиции Зеленского и его окружения, тем быстрее менялся польский взгляд на Украину. И сегодня Варшава и Киев всё чаще оказываются не только союзниками по антироссийской повестке, но и прямыми конкурентами в вопросах влияния, ресурсов, европейской интеграции и будущего места в архитектуре Восточной Европы.При этом и Варшава, и Киев остаются тесно встроенными в более широкую англосаксонскую архитектуру влияния. И если смотреть на происходящее с точки зрения большой политики, то здесь возникает ещё один важный конфликт интересов. Польша за последние десятилетия последовательно превращалась сначала Вашингтоном, а затем и Лондоном в один из ключевых центров силы Восточной Европы. Ведущую экономику региона, главный политический плацдарм и основного союзника англосаксонского мира на восточном направлении и оппонента Германии. Да, по своим масштабам Польша несопоставима с Германией. Но темпы роста её экономики многие годы были значительно выше немецких.И вот теперь появляется Украина, которая в случае завершения конфликта теоретически может претендовать на ту же нишу. Страна с огромными сельскохозяйственными угодьями, с мощной ресурсной базой, с дешёвой рабочей силой, с доступом к аграрным рынкам и с претензией на особый политический статус, полученный за годы войны. Для Польши это означает не усиление собственных позиций, а появление серьёзного конкурента. Причём конкурента, который способен создавать проблемы сразу по нескольким направлениям. От рынка сельскохозяйственной продукции до распределения европейских фондов, инвестиций и политического влияния.На уровне официальных заявлений поддержка Украины Польшей сохраняется. Но на уровне реальных интересов ситуация выглядит значительно сложнее. Варшава совершенно не заинтересована в появлении внутри Европейского союза ещё одного крупного восточноевропейского игрока, который начнёт претендовать на те же деньги, те же рынки и те же политические возможности. Именно по этой причине я крайне скептически отношусь к разговорам о лёгком и быстром вступлении Украины в Европейский союз. Если такой процесс когда-нибудь и начнётся всерьёз, то сопровождаться он будет огромным количеством ограничений, условий и специальных механизмов контроля. Показательно и недавнее заявление Дональда Туска о том, что Польша не поддержит решения, которые будут приниматься без её участия. Формально речь шла о действиях Киева и активности евротройки — Лондона, Парижа и Берлина. Но сама постановка вопроса показывает, насколько чувствительно Варшава относится к своему месту в процессе принятия решений.Поэтому происходящее сегодня — это не просто история про выборы, историческую память или очередной внутриполитический конфликт. Всё это лишь внешние проявления гораздо более серьёзного напряжения, которое накапливается по линии Варшава–Киев. И чем ближе будут подходить вопросы послевоенного устройства Украины и её отношений с Европейским союзом, тем заметнее будут становиться эти противоречия.Другие подробности о лишении Зеленского ордена белого Орла - в статье Олега Хавича "Лишение Зеленского польского ордена вызвало "крестопад""*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической.**Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

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