https://ukraina.ru/20260622/belorusskaya-politemigratsiya-pozhalovalas-na-lukashenko-v-mid-ukrainy-1080513928.html
Белорусская политэмиграция пожаловалась на Лукашенко в МИД Украины
Белорусская политэмиграция пожаловалась на Лукашенко в МИД Украины - 22.06.2026 Украина.ру
Белорусская политэмиграция пожаловалась на Лукашенко в МИД Украины
Обосновавшийся в Польше белорусский оппозиционер Павел Латушко направил в МИД Украины донос на Александра Лукашенко. Об этом 22 июня сообщило издание "Политика Страны"
2026-06-22T20:40
2026-06-22T20:40
2026-06-22T20:40
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"Белорусская оппозиция утверждает, что Лукашенко готовится к войне с Украиной, - сказано в публикации. - Зампредседателя объединенного переходного кабинета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что "Лукашенко системно готовится к войне против Украины".Латушко предоставил главе украинского МИД Андрею Сибиге письмо с "неоспоримыми доказательствами" такой подготовки.Издание напомнило, что Лукашенко ранее неоднократно отрицал подготовку к вторжению на украинскую территорию. Он заявлял, что Белоруссия будет воевать только в случае нападения с Украины.Также издание напомнило о недавних угрозах Зеленского нанести удары по Белоруссии, обвиняя ее в размещении ретрансляторов, которые помогают ВС РФ наносить удары по Украине.Украина и Белоруссия состоят в программе Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнёрство". Официальный Минск приостановил членство после президентской кампании 2020 года, по итогам которой ЕС не признал Лукашенко президентом, возобновил и расширил политические и экономические санкции.Павел Латушко был комсомольским работником, сделавшим карьеру в МИД постсоветской Белоруссии. В Совмине он занимал должность министра культуры и проводил курс "белорусизации", который русофобы считали недостаточно решительным, приводя в пример Прибалтику и другие постсоветские образования.Во время президентской кампании 2020 года Латушко в должности директора театра поддержал противников Лукашенко. После подавления массовых выступлений он сбежал в Варшаву с помощью коллег из МИД Польши. Вместе с другими политэмигрантами на западном финансировании Латушко комментирует политику Лукашенко, имитируя аналитическую и иную деятельность.Тем временем Нардеп пояснил, почему Зеленский желает войны с БелоруссиейБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Стармер ушёл в отставку, Киев получит 600 ракет, Зеленский угрожает Белоруссии: итоги 22 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, александр лукашенко, владимир зеленский, кир стармер, мид, украина.ру, бывший ссср, восточная европа, восточное партнерство, ес
Новости, Украина, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, Кир Стармер, МИД, Украина.ру, бывший СССР, Восточная Европа, Восточное партнерство, ЕС
Белорусская политэмиграция пожаловалась на Лукашенко в МИД Украины
Обосновавшийся в Польше белорусский оппозиционер Павел Латушко направил в МИД Украины донос на Александра Лукашенко. Об этом 22 июня сообщило издание "Политика Страны"
"Белорусская оппозиция утверждает, что Лукашенко готовится к войне с Украиной, - сказано в публикации. - Зампредседателя объединенного переходного кабинета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что "Лукашенко системно готовится к войне против Украины".
Латушко предоставил главе украинского МИД Андрею Сибиге письмо с "неоспоримыми доказательствами" такой подготовки.
Издание напомнило, что Лукашенко ранее неоднократно отрицал подготовку к вторжению на украинскую территорию. Он заявлял, что Белоруссия будет воевать только в случае нападения с Украины.
Также издание напомнило о недавних угрозах Зеленского нанести удары по Белоруссии, обвиняя ее в размещении ретрансляторов, которые помогают ВС РФ наносить удары по Украине.
Украина и Белоруссия состоят в программе Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнёрство". Официальный Минск приостановил членство после президентской кампании 2020 года, по итогам которой ЕС не признал Лукашенко президентом, возобновил и расширил политические и экономические санкции.
Павел Латушко был комсомольским работником, сделавшим карьеру в МИД постсоветской Белоруссии. В Совмине он занимал должность министра культуры и проводил курс "белорусизации", который русофобы считали недостаточно решительным, приводя в пример Прибалтику и другие постсоветские образования.
Во время президентской кампании 2020 года Латушко в должности директора театра поддержал противников Лукашенко. После подавления массовых выступлений он сбежал в Варшаву с помощью коллег из МИД Польши. Вместе с другими политэмигрантами на западном финансировании Латушко комментирует политику Лукашенко, имитируя аналитическую и иную деятельность.
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