https://ukraina.ru/20260622/belorusskaya-politemigratsiya-pozhalovalas-na-lukashenko-v-mid-ukrainy-1080513928.html

Белорусская политэмиграция пожаловалась на Лукашенко в МИД Украины

Белорусская политэмиграция пожаловалась на Лукашенко в МИД Украины - 22.06.2026 Украина.ру

Белорусская политэмиграция пожаловалась на Лукашенко в МИД Украины

Обосновавшийся в Польше белорусский оппозиционер Павел Латушко направил в МИД Украины донос на Александра Лукашенко. Об этом 22 июня сообщило издание "Политика Страны"

2026-06-22T20:40

2026-06-22T20:40

2026-06-22T20:40

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"Белорусская оппозиция утверждает, что Лукашенко готовится к войне с Украиной, - сказано в публикации. - Зампредседателя объединенного переходного кабинета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что "Лукашенко системно готовится к войне против Украины".Латушко предоставил главе украинского МИД Андрею Сибиге письмо с "неоспоримыми доказательствами" такой подготовки.Издание напомнило, что Лукашенко ранее неоднократно отрицал подготовку к вторжению на украинскую территорию. Он заявлял, что Белоруссия будет воевать только в случае нападения с Украины.Также издание напомнило о недавних угрозах Зеленского нанести удары по Белоруссии, обвиняя ее в размещении ретрансляторов, которые помогают ВС РФ наносить удары по Украине.Украина и Белоруссия состоят в программе Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнёрство". Официальный Минск приостановил членство после президентской кампании 2020 года, по итогам которой ЕС не признал Лукашенко президентом, возобновил и расширил политические и экономические санкции.Павел Латушко был комсомольским работником, сделавшим карьеру в МИД постсоветской Белоруссии. В Совмине он занимал должность министра культуры и проводил курс "белорусизации", который русофобы считали недостаточно решительным, приводя в пример Прибалтику и другие постсоветские образования.Во время президентской кампании 2020 года Латушко в должности директора театра поддержал противников Лукашенко. После подавления массовых выступлений он сбежал в Варшаву с помощью коллег из МИД Польши. Вместе с другими политэмигрантами на западном финансировании Латушко комментирует политику Лукашенко, имитируя аналитическую и иную деятельность.Тем временем Нардеп пояснил, почему Зеленский желает войны с БелоруссиейБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Стармер ушёл в отставку, Киев получит 600 ракет, Зеленский угрожает Белоруссии: итоги 22 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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