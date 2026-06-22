Белорусская политэмиграция пожаловалась на Лукашенко в МИД Украины - 22.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260622/belorusskaya-politemigratsiya-pozhalovalas-na-lukashenko-v-mid-ukrainy-1080513928.html
Белорусская политэмиграция пожаловалась на Лукашенко в МИД Украины
Белорусская политэмиграция пожаловалась на Лукашенко в МИД Украины - 22.06.2026 Украина.ру
Белорусская политэмиграция пожаловалась на Лукашенко в МИД Украины
Обосновавшийся в Польше белорусский оппозиционер Павел Латушко направил в МИД Украины донос на Александра Лукашенко. Об этом 22 июня сообщило издание "Политика Страны"
2026-06-22T20:40
2026-06-22T20:40
новости
украина
россия
александр лукашенко
владимир зеленский
кир стармер
мид
украина.ру
бывший ссср
восточная европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102859/14/1028591485_0:0:1489:837_1920x0_80_0_0_bad68333cabd665819e601ca63837d14.jpg
"Белорусская оппозиция утверждает, что Лукашенко готовится к войне с Украиной, - сказано в публикации. - Зампредседателя объединенного переходного кабинета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что "Лукашенко системно готовится к войне против Украины".Латушко предоставил главе украинского МИД Андрею Сибиге письмо с "неоспоримыми доказательствами" такой подготовки.Издание напомнило, что Лукашенко ранее неоднократно отрицал подготовку к вторжению на украинскую территорию. Он заявлял, что Белоруссия будет воевать только в случае нападения с Украины.Также издание напомнило о недавних угрозах Зеленского нанести удары по Белоруссии, обвиняя ее в размещении ретрансляторов, которые помогают ВС РФ наносить удары по Украине.Украина и Белоруссия состоят в программе Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнёрство". Официальный Минск приостановил членство после президентской кампании 2020 года, по итогам которой ЕС не признал Лукашенко президентом, возобновил и расширил политические и экономические санкции.Павел Латушко был комсомольским работником, сделавшим карьеру в МИД постсоветской Белоруссии. В Совмине он занимал должность министра культуры и проводил курс "белорусизации", который русофобы считали недостаточно решительным, приводя в пример Прибалтику и другие постсоветские образования.Во время президентской кампании 2020 года Латушко в должности директора театра поддержал противников Лукашенко. После подавления массовых выступлений он сбежал в Варшаву с помощью коллег из МИД Польши. Вместе с другими политэмигрантами на западном финансировании Латушко комментирует политику Лукашенко, имитируя аналитическую и иную деятельность.Тем временем Нардеп пояснил, почему Зеленский желает войны с БелоруссиейБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Стармер ушёл в отставку, Киев получит 600 ракет, Зеленский угрожает Белоруссии: итоги 22 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
бывший ссср
восточная европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102859/14/1028591485_134:0:1250:837_1920x0_80_0_0_2244a7c530468a3e394df06766e95027.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, александр лукашенко, владимир зеленский, кир стармер, мид, украина.ру, бывший ссср, восточная европа, восточное партнерство, ес
Новости, Украина, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, Кир Стармер, МИД, Украина.ру, бывший СССР, Восточная Европа, Восточное партнерство, ЕС

Белорусская политэмиграция пожаловалась на Лукашенко в МИД Украины

20:40 22.06.2026
 
© Кадр из видео/TUT.BY. Политика / Перейти в фотобанкПавел Латушко
Павел Латушко
© Кадр из видео/TUT.BY. Политика
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Обосновавшийся в Польше белорусский оппозиционер Павел Латушко направил в МИД Украины донос на Александра Лукашенко. Об этом 22 июня сообщило издание "Политика Страны"
"Белорусская оппозиция утверждает, что Лукашенко готовится к войне с Украиной, - сказано в публикации. - Зампредседателя объединенного переходного кабинета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что "Лукашенко системно готовится к войне против Украины".

Латушко предоставил главе украинского МИД Андрею Сибиге письмо с "неоспоримыми доказательствами" такой подготовки.

Издание напомнило, что Лукашенко ранее неоднократно отрицал подготовку к вторжению на украинскую территорию. Он заявлял, что Белоруссия будет воевать только в случае нападения с Украины.
Также издание напомнило о недавних угрозах Зеленского нанести удары по Белоруссии, обвиняя ее в размещении ретрансляторов, которые помогают ВС РФ наносить удары по Украине.
Украина и Белоруссия состоят в программе Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнёрство". Официальный Минск приостановил членство после президентской кампании 2020 года, по итогам которой ЕС не признал Лукашенко президентом, возобновил и расширил политические и экономические санкции.
Павел Латушко был комсомольским работником, сделавшим карьеру в МИД постсоветской Белоруссии. В Совмине он занимал должность министра культуры и проводил курс "белорусизации", который русофобы считали недостаточно решительным, приводя в пример Прибалтику и другие постсоветские образования.
Во время президентской кампании 2020 года Латушко в должности директора театра поддержал противников Лукашенко. После подавления массовых выступлений он сбежал в Варшаву с помощью коллег из МИД Польши. Вместе с другими политэмигрантами на западном финансировании Латушко комментирует политику Лукашенко, имитируя аналитическую и иную деятельность.
Тем временем Нардеп пояснил, почему Зеленский желает войны с Белоруссией
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Стармер ушёл в отставку, Киев получит 600 ракет, Зеленский угрожает Белоруссии: итоги 22 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийКир СтармерМИДУкраина.рубывший СССРВосточная ЕвропаВосточное партнерствоЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
02:14Сводка событий 22 июня "одной строкой" от канала "Украина.ру"
01:45ВС РФ восстанавливают позиции в Степногорске — итоговая сводка Readovka за 22 июня
01:16Пушилин рассказал о пострадавших в ДНР при атаке украинских беспилотников
00:50Харьковское направление СВО: последние новости
00:23Силы ПВО за день сбили над регионами России 141 украинский БПЛА
21:09ФСБ поймала украинских агентов в Подмосковье, Крымский мост открыт. Новости СВО
20:52Когда началась гражданская война на Украине и мог ли Янукович её остановить - Виноградов и Скачко
20:40Белорусская политэмиграция пожаловалась на Лукашенко в МИД Украины
20:33За шаг до войны. Куда заведет нынешний конфликт Варшавы и Киева
20:21Нардеп пояснил, почему Зеленский желает войны с Белоруссией
20:00Румыния усилит патрулирование приграничных районов из-за дронов ВСУ
19:47Губернатор рассказал о погибших от ракетной атаки ВСУ на Воронеж
19:38Польша не допустит Украину в ЕС с Бандерой и УПА*
19:19Зеленский оболгал Навроцкого - пресс-секретарь польского президента
19:19Заминка или "британский капкан"? Сергей Ермаков о последствиях отставки Стармера для Киева, НАТО и России
19:00США лицензируют продажу чужой нефти, взрыв на заводе СПГ в Катаре. Новости к 19.00
18:50Евросовет рассказал, что для него важнее переговоров с Россией
18:45Пока одни переписывают историю, другие зажигают Свечи памяти по всему миру
18:4022 июня 2026 года, вечерний эфир
18:27Итоги 22.06.26: атака на Воронеж, отставка Стармера и возможный мир на Ближнем Востоке
Лента новостейМолния