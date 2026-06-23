Пушилин рассказал о пострадавших в ДНР при атаке украинских беспилотников - 23.06.2026 Украина.ру
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Пушилин рассказал о пострадавших в ДНР при атаке украинских беспилотников
Пушилин рассказал о пострадавших в ДНР при атаке украинских беспилотников - 23.06.2026 Украина.ру
Пушилин рассказал о пострадавших в ДНР при атаке украинских беспилотников
Восемнадцать человек, в том числе подросток, пострадали в ДНР из-за атак ударных беспилотников вооружённых формирований киевского режима. Об этом глава региона Денис Пушилин в ночь на 23 июня сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-06-23T01:16
2026-06-23T01:20
украина.ру
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донецкая народная республика
днр
горловка
денис пушилин
сво
спецоперация
удары
бпла
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"18 мирных жителей Республики, в том числе подросток, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ... Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь", — написал Пушилин.В Калининском районе Горловки при атаке на автобус городского маршрута №2 пострадали 15 человек."Ранения средней степени тяжести получили парень-подросток 2008 года рождения, мужчины 1987, 1963 и 1952 г.р., женщины 2006, 2004, 2003, 2001, 1998, 1978, 1976, 1974, 1971, 1965 и 1965 г.р.", — уточнил глава региона.Кроме того, в Горловке ночью во время тушения пожара на открытой территории, вызванного атакой со стороны ВФУ, вследствие повторного удара по пожарной автоцистерне ранение получил сотрудник МЧС России. В Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени получили мужчины 1999 и 1987 г.р."Повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры, автобус городского маршрута №2, спецтехника МЧС России, грузовой автомобиль в Центрально-Городском и Калининском районах Горловки, а также в Ясиноватском муниципальном округе", — добавил Пушилин.Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки ВСУ на Воронеж погибли пять человек.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, донецкая народная республика, днр, горловка, денис пушилин, сво, спецоперация, удары, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины, военные преступления, мчс, украина
Украина.ру, Россия, Донецкая Народная Республика, ДНР, Горловка, Денис Пушилин, СВО, Спецоперация, удары, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Военные преступления, МЧС, Украина

Пушилин рассказал о пострадавших в ДНР при атаке украинских беспилотников

01:16 23.06.2026 (обновлено: 01:20 23.06.2026)
 
© РИА Новости . Дмитрий МакеевАвтомобиль скорой помощи и пожарная машина в Симферополе
Автомобиль скорой помощи и пожарная машина в Симферополе - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Восемнадцать человек, в том числе подросток, пострадали в ДНР из-за атак ударных беспилотников вооружённых формирований киевского режима. Об этом глава региона Денис Пушилин в ночь на 23 июня сообщил в канале на платформе "Макс"
"18 мирных жителей Республики, в том числе подросток, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ... Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь", — написал Пушилин.
В Калининском районе Горловки при атаке на автобус городского маршрута №2 пострадали 15 человек.
"Ранения средней степени тяжести получили парень-подросток 2008 года рождения, мужчины 1987, 1963 и 1952 г.р., женщины 2006, 2004, 2003, 2001, 1998, 1978, 1976, 1974, 1971, 1965 и 1965 г.р.", — уточнил глава региона.
Кроме того, в Горловке ночью во время тушения пожара на открытой территории, вызванного атакой со стороны ВФУ, вследствие повторного удара по пожарной автоцистерне ранение получил сотрудник МЧС России. В Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени получили мужчины 1999 и 1987 г.р.
"Повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры, автобус городского маршрута №2, спецтехника МЧС России, грузовой автомобиль в Центрально-Городском и Калининском районах Горловки, а также в Ясиноватском муниципальном округе", — добавил Пушилин.
Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки ВСУ на Воронеж погибли пять человек.
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