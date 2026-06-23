https://ukraina.ru/20260623/pushilin-rasskazal-o-postradavshikh-v-dnr-pri-atake-ukrainskikh-bespilotnikov-1080516535.html

Пушилин рассказал о пострадавших в ДНР при атаке украинских беспилотников

Пушилин рассказал о пострадавших в ДНР при атаке украинских беспилотников - 23.06.2026 Украина.ру

Пушилин рассказал о пострадавших в ДНР при атаке украинских беспилотников

Восемнадцать человек, в том числе подросток, пострадали в ДНР из-за атак ударных беспилотников вооружённых формирований киевского режима. Об этом глава региона Денис Пушилин в ночь на 23 июня сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-06-23T01:16

2026-06-23T01:16

2026-06-23T01:20

украина.ру

россия

донецкая народная республика

днр

горловка

денис пушилин

сво

спецоперация

удары

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"18 мирных жителей Республики, в том числе подросток, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ... Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь", — написал Пушилин.В Калининском районе Горловки при атаке на автобус городского маршрута №2 пострадали 15 человек."Ранения средней степени тяжести получили парень-подросток 2008 года рождения, мужчины 1987, 1963 и 1952 г.р., женщины 2006, 2004, 2003, 2001, 1998, 1978, 1976, 1974, 1971, 1965 и 1965 г.р.", — уточнил глава региона.Кроме того, в Горловке ночью во время тушения пожара на открытой территории, вызванного атакой со стороны ВФУ, вследствие повторного удара по пожарной автоцистерне ранение получил сотрудник МЧС России. В Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени получили мужчины 1999 и 1987 г.р."Повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры, автобус городского маршрута №2, спецтехника МЧС России, грузовой автомобиль в Центрально-Городском и Калининском районах Горловки, а также в Ясиноватском муниципальном округе", — добавил Пушилин.Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки ВСУ на Воронеж погибли пять человек.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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