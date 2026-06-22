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Когда началась гражданская война на Украине и мог ли Янукович её остановить - Виноградов и Скачко
Когда началась гражданская война на Украине и мог ли Янукович её остановить - Виноградов и Скачко - 22.06.2026 Украина.ру
Когда началась гражданская война на Украине и мог ли Янукович её остановить - Виноградов и Скачко
По мнению участников ток-шоу "Большой скачок" бывший президент Украины Виктор Янукович своей слабостью и нерешительностью спровоцировал развязывание гражданской Украина.ру, 22.06.2026
2026-06-22T20:52
2026-06-22T20:52
2026-06-22T20:52
видео
украина
виктор янукович
захар виноградов
владимир скачко
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бывший ссср
постсоветское пространство
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По мнению участников ток-шоу "Большой скачок" бывший президент Украины Виктор Янукович своей слабостью и нерешительностью спровоцировал развязывание гражданской войны, которая продолжается на Украине и по сей день. Об этом рассказывают журналисты, являющиеся очевидцами этих событий: шеф-редактор мультимедийного издания Украина.ру Захар Виноградов и обозреватель нашего издания Владимир Скачко.*В интервью упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: ukraina.ru
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