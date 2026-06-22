https://ukraina.ru/20260622/kogda-nachalas-grazhdanskaya-voyna-na-ukraine-i-mog-li-yanukovich-e-ostanovit---vinogradov-i-skachko-1080514298.html

Когда началась гражданская война на Украине и мог ли Янукович её остановить - Виноградов и Скачко

Когда началась гражданская война на Украине и мог ли Янукович её остановить - Виноградов и Скачко - 22.06.2026 Украина.ру

Когда началась гражданская война на Украине и мог ли Янукович её остановить - Виноградов и Скачко

По мнению участников ток-шоу "Большой скачок" бывший президент Украины Виктор Янукович своей слабостью и нерешительностью спровоцировал развязывание гражданской Украина.ру, 22.06.2026

2026-06-22T20:52

2026-06-22T20:52

2026-06-22T20:52

видео

украина

виктор янукович

захар виноградов

владимир скачко

украина.ру

бывший ссср

постсоветское пространство

госпереворот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/16/1080514169_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_910323ecc910dfeb994b6502c19a2d61.jpg

По мнению участников ток-шоу "Большой скачок" бывший президент Украины Виктор Янукович своей слабостью и нерешительностью спровоцировал развязывание гражданской войны, которая продолжается на Украине и по сей день. Об этом рассказывают журналисты, являющиеся очевидцами этих событий: шеф-редактор мультимедийного издания Украина.ру Захар Виноградов и обозреватель нашего издания Владимир Скачко.*В интервью упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: ukraina.ru

украина

бывший ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина, виктор янукович, захар виноградов, владимир скачко, украина.ру, бывший ссср, постсоветское пространство, госпереворот, видео