https://ukraina.ru/20221012/1039632390.html
В Николаевской области слышны звуки взрывов - СМИ
В Николаевской области слышны звуки взрывов - СМИ - 12.10.2022 Украина.ру
В Николаевской области слышны звуки взрывов - СМИ
В Николаеве и Николаевской области слышны звуки взрывов, сообщили украинские СМИ 12 октября
2022-10-12T09:19
2022-10-12T09:19
2022-10-12T09:20
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ТСН также передает, что в некоторых областях Украины 12 октября вновь объявили воздушную тревогу.Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и других городах и областях.Президент Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.Ранее министр энергетики Украины Германа Галущенко сообщил, что за последние два дня поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.
https://ukraina.ru/20221012/1039628675.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, николаев, николаевская область, взрывы, спецоперация
Новости, Украина, Николаев, Николаевская область, взрывы, Спецоперация
В Николаевской области слышны звуки взрывов - СМИ
09:19 12.10.2022 (обновлено: 09:20 12.10.2022)
В Николаеве и Николаевской области слышны звуки взрывов, сообщили украинские СМИ 12 октября
"В Николаевской области и Николаеве слышны звуки взрывов", — говорится в публикации украинской "Телевизионной службы новостей".
ТСН также передает, что в некоторых областях Украины 12 октября вновь объявили воздушную тревогу.
Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и других городах и областях.
Президент Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.
Ранее министр энергетики Украины Германа Галущенко сообщил, что за последние два дня поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.