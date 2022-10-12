В Николаевской области слышны звуки взрывов - СМИ - 12.10.2022 Украина.ру
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В Николаевской области слышны звуки взрывов - СМИ
В Николаевской области слышны звуки взрывов - СМИ - 12.10.2022 Украина.ру
В Николаевской области слышны звуки взрывов - СМИ
В Николаеве и Николаевской области слышны звуки взрывов, сообщили украинские СМИ 12 октября
2022-10-12T09:19
2022-10-12T09:20
новости
украина
николаев
николаевская область
взрывы
спецоперация
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ТСН также передает, что в некоторых областях Украины 12 октября вновь объявили воздушную тревогу.Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и других городах и областях.Президент Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.Ранее министр энергетики Украины Германа Галущенко сообщил, что за последние два дня поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.
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новости, украина, николаев, николаевская область, взрывы, спецоперация
Новости, Украина, Николаев, Николаевская область, взрывы, Спецоперация

В Николаевской области слышны звуки взрывов - СМИ

09:19 12.10.2022 (обновлено: 09:20 12.10.2022)
 
© Public domainНиколаев
Николаев
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В Николаеве и Николаевской области слышны звуки взрывов, сообщили украинские СМИ 12 октября
"В Николаевской области и Николаеве слышны звуки взрывов", — говорится в публикации украинской "Телевизионной службы новостей".
ТСН также передает, что в некоторых областях Украины 12 октября вновь объявили воздушную тревогу.
Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и других городах и областях.
Президент Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.
Ранее министр энергетики Украины Германа Галущенко сообщил, что за последние два дня поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.
07:44
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НовостиУкраинаНиколаевНиколаевская областьвзрывыСпецоперация
 
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