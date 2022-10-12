https://ukraina.ru/20221012/1039632390.html

В Николаевской области слышны звуки взрывов - СМИ

В Николаевской области слышны звуки взрывов - СМИ - 12.10.2022 Украина.ру

В Николаевской области слышны звуки взрывов - СМИ

В Николаеве и Николаевской области слышны звуки взрывов, сообщили украинские СМИ 12 октября

2022-10-12T09:19

2022-10-12T09:19

2022-10-12T09:20

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ТСН также передает, что в некоторых областях Украины 12 октября вновь объявили воздушную тревогу.Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и других городах и областях.Президент Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.Ранее министр энергетики Украины Германа Галущенко сообщил, что за последние два дня поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.

https://ukraina.ru/20221012/1039628675.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, николаев, николаевская область, взрывы, спецоперация