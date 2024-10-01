https://ukraina.ru/20241001/1057819121.html

Детей принудительно вывезут еще из 90 населенных пунктов Сумской области

Детей принудительно вывезут еще из 90 населенных пунктов Сумской области - 01.10.2024 Украина.ру

Детей принудительно вывезут еще из 90 населенных пунктов Сумской области

Принудительная эвакуация детей с родителями или опекунами расширена еще на 90 населенных пунктов Сумщины, в том числе на город Ворожба. Об этом сообщил Сумской районный совет во вторник, 1 октября, передает "Интерфакс-Украина"

2024-10-01T16:57

2024-10-01T16:57

2024-10-01T16:57

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Уточняется, что приказ "о проведении обязательной принудительной эвакуации детей с их родителями, лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями из отдельных населенных пунктов Сумского района Сумской области в условиях военного положения" подписали главы местной администрации и руководители оперативно-тактической группировки "Северск". В частности, покинуть свои дома обяжут жителей Белопольского и Ворожбянского городских территориальных общин, Краснопольского и Хотинского поселковых территориальных общин, Юнаковской, Миропольской и Николаевской сельских территориальных общин Сумского района - всего 88 населенных пунктов, в числе которых село Хотень и город Ворожба. Военные, полиция, спасатели и другие специалисты организуют централизованный, насильственный вывоз несовершеннолетних. Вооруженные силы Украины обстреливают Курскую область преимущественно из Сумщины. Сегодня Минобороны РФ сообщало, что оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками ВС России только за сутки были нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-ой бригады нацгвардии, а также 101-й и 103-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Беловоды, Бруски, Будивильное, Глухов, Клевань, Кучеровка, Мирлоги, Ободы, Павловка, Речки, Студенок и Ястребщина. В ведомстве подчеркнули, что операция по уничтожению украинской армии, атакующей российское приграничье, продолжается.Подробнее по теме - в материале "Украина вывозит всех из Глухова в Сумской области. О новом этапе курского сражения и планах ВСУ – Кутырь" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240902/1057194335.html

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новости, сумская область, курская область, вооруженные силы украины, эвакуация, сво, спецоперация