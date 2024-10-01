Детей принудительно вывезут еще из 90 населенных пунктов Сумской области - 01.10.2024 Украина.ру
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Детей принудительно вывезут еще из 90 населенных пунктов Сумской области
Детей принудительно вывезут еще из 90 населенных пунктов Сумской области - 01.10.2024 Украина.ру
Детей принудительно вывезут еще из 90 населенных пунктов Сумской области
Принудительная эвакуация детей с родителями или опекунами расширена еще на 90 населенных пунктов Сумщины, в том числе на город Ворожба. Об этом сообщил Сумской районный совет во вторник, 1 октября, передает "Интерфакс-Украина"
2024-10-01T16:57
2024-10-01T16:57
новости
сумская область
курская область
вооруженные силы украины
эвакуация
сво
спецоперация
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Уточняется, что приказ "о проведении обязательной принудительной эвакуации детей с их родителями, лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями из отдельных населенных пунктов Сумского района Сумской области в условиях военного положения" подписали главы местной администрации и руководители оперативно-тактической группировки "Северск". В частности, покинуть свои дома обяжут жителей Белопольского и Ворожбянского городских территориальных общин, Краснопольского и Хотинского поселковых территориальных общин, Юнаковской, Миропольской и Николаевской сельских территориальных общин Сумского района - всего 88 населенных пунктов, в числе которых село Хотень и город Ворожба. Военные, полиция, спасатели и другие специалисты организуют централизованный, насильственный вывоз несовершеннолетних. Вооруженные силы Украины обстреливают Курскую область преимущественно из Сумщины. Сегодня Минобороны РФ сообщало, что оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками ВС России только за сутки были нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-ой бригады нацгвардии, а также 101-й и 103-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Беловоды, Бруски, Будивильное, Глухов, Клевань, Кучеровка, Мирлоги, Ободы, Павловка, Речки, Студенок и Ястребщина. В ведомстве подчеркнули, что операция по уничтожению украинской армии, атакующей российское приграничье, продолжается.Подробнее по теме - в материале "Украина вывозит всех из Глухова в Сумской области. О новом этапе курского сражения и планах ВСУ – Кутырь" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240902/1057194335.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сумская область, курская область, вооруженные силы украины, эвакуация, сво, спецоперация
Новости, Сумская область, Курская область, Вооруженные силы Украины, эвакуация, СВО, Спецоперация

Детей принудительно вывезут еще из 90 населенных пунктов Сумской области

16:57 01.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
Вооруженные Силы Украины - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
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Принудительная эвакуация детей с родителями или опекунами расширена еще на 90 населенных пунктов Сумщины, в том числе на город Ворожба. Об этом сообщил Сумской районный совет во вторник, 1 октября, передает "Интерфакс-Украина"
Уточняется, что приказ "о проведении обязательной принудительной эвакуации детей с их родителями, лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями из отдельных населенных пунктов Сумского района Сумской области в условиях военного положения" подписали главы местной администрации и руководители оперативно-тактической группировки "Северск".
В частности, покинуть свои дома обяжут жителей Белопольского и Ворожбянского городских территориальных общин, Краснопольского и Хотинского поселковых территориальных общин, Юнаковской, Миропольской и Николаевской сельских территориальных общин Сумского района - всего 88 населенных пунктов, в числе которых село Хотень и город Ворожба.
Военные, полиция, спасатели и другие специалисты организуют централизованный, насильственный вывоз несовершеннолетних.
Вооруженные силы Украины обстреливают Курскую область преимущественно из Сумщины. Сегодня Минобороны РФ сообщало, что оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками ВС России только за сутки были нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-ой бригады нацгвардии, а также 101-й и 103-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Беловоды, Бруски, Будивильное, Глухов, Клевань, Кучеровка, Мирлоги, Ободы, Павловка, Речки, Студенок и Ястребщина.
В ведомстве подчеркнули, что операция по уничтожению украинской армии, атакующей российское приграничье, продолжается.
Подробнее по теме - в материале "Украина вывозит всех из Глухова в Сумской области. О новом этапе курского сражения и планах ВСУ – Кутырь" на сайте Украина.ру.
Алехин. Карта СВО - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
2 сентября, 18:40
Полковник Алехин: Фронт ВСУ под Покровском трещит по швам, Россия накрывает Сумскую область и ХарьковВ целом у нас в Курской области по-прежнему нет сплошной линии фронта. Мы держим очаговую мобильную оборону. Мы остановили ВСУ, но теперь надо их оттуда выдавить. А для этого нужны ресурсы и подготовка. Эти вопросы сейчас решаются
 
НовостиСумская областьКурская областьВооруженные силы УкраиныэвакуацияСВОСпецоперация
 
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