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Мигранты в России совершили 73 экстремистских преступления в 2024 году - СК РФ
Мигранты в России совершили 73 экстремистских преступления в 2024 году - СК РФ - 01.10.2024 Украина.ру
Мигранты в России совершили 73 экстремистских преступления в 2024 году - СК РФ
За восемь месяцев текущего года почти втрое выросло число преступлений, совершенных мигрантами, нелеально прибывшими в Россию. Такие данные подает Следственный комитет страны
2024-10-01T17:29
2024-10-01T17:29
2024-10-01T17:29
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С января по август иностранцы совершили 8059 злодеяний в России. Уточняется, что за аналогичный период прошлого года было совершено 2880. Всего мигранты более 26 тысяч раз нарушили закон, а доля тяжких преступлений увеличилась на 12 процентов, добавили в СК.Правоохранители также зафиксировали рост с 5868 до 9708 количества преступных посягательств со стороны трудовых мигрантов и с семи до 11 тысяч — со стороны иностранцев, получивших российское гражданство меньше десяти лет назад.Так, приезжие оправдывают свои экстремистские установки религиозными воззрениями, ткрыто демонстрируют негативное отношение к коренному населению, в том числе к участникам и ветеранам спецоперации, сотрудникам правоохранительных структур, напомнил глава Следкома Александр Бастрыкин."Займитесь этой проблемой серьезно! Проанализируйте ситуацию с миграционной преступностью, поймите причины, реагируйте на изменения, возбуждайте уголовные дела, не давайте возможности преступникам убежать за границу", — потребовал он.В марте прошлого года Генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что в 2023 году наблюдался резкий рост преступности среди мигрантов. Число совершенных ими в России преступлений выросло на 75%, до 21,8 тысяч.О том, как мошенники в Москве организовали канал незаконной миграции с помощью поддельных паспортов Украины и ДНР - в материале В Москве задержаны мошенники, которые продавали мигрантам поддельные украинские паспорта на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, москва, александр бастрыкин, ск рф, следственный комитет
Мигранты в России совершили 73 экстремистских преступления в 2024 году - СК РФ
За восемь месяцев текущего года почти втрое выросло число преступлений, совершенных мигрантами, нелеально прибывшими в Россию. Такие данные подает Следственный комитет страны
С января по август иностранцы совершили 8059 злодеяний в России. Уточняется, что за аналогичный период прошлого года было совершено 2880. Всего мигранты более 26 тысяч раз нарушили закон, а доля тяжких преступлений увеличилась на 12 процентов, добавили в СК.
"В этом году мигрантами совершено 73 деяния экстремистской направленности, в то время как годом ранее их число составляло 59 преступлений", - указали в комитете.
Правоохранители также зафиксировали рост с 5868 до 9708 количества преступных посягательств со стороны трудовых мигрантов и с семи до 11 тысяч — со стороны иностранцев, получивших российское гражданство меньше десяти лет назад.
Так, приезжие оправдывают свои экстремистские установки религиозными воззрениями, ткрыто демонстрируют негативное отношение к коренному населению, в том числе к участникам и ветеранам спецоперации, сотрудникам правоохранительных структур, напомнил глава Следкома Александр Бастрыкин.
"Займитесь этой проблемой серьезно! Проанализируйте ситуацию с миграционной преступностью, поймите причины, реагируйте на изменения, возбуждайте уголовные дела, не давайте возможности преступникам убежать за границу", — потребовал он.
В марте прошлого года Генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что в 2023 году наблюдался резкий рост преступности среди мигрантов. Число совершенных ими в России преступлений выросло на 75%, до 21,8 тысяч.
О том, как мошенники в Москве организовали канал незаконной миграции с помощью поддельных паспортов Украины и ДНР - в материале В Москве задержаны мошенники, которые продавали мигрантам поддельные украинские паспорта на сайте Украина.ру.