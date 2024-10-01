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Ещё неизвестно кто хуже: на смену Столтенбергу в НАТО пришёл один из главных спонсоров Украины Марк Рютте

Ещё неизвестно кто хуже: на смену Столтенбергу в НАТО пришёл один из главных спонсоров Украины Марк Рютте - 01.10.2024 Украина.ру

Ещё неизвестно кто хуже: на смену Столтенбергу в НАТО пришёл один из главных спонсоров Украины Марк Рютте

Йенс Столтенберг ушёл из НАТО, дав напоследок наставление альянсу по Украине, но его преемник и так всё знает. Более того, бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте был руководителем одной из стран-флагманов вооружения Киева, так что он может ещё больше повысить градус напряжения.

2024-10-01T17:18

2024-10-01T17:18

2024-10-01T17:19

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1 октября Йенс Столтенберг официально покинул пост генерального секретаря НАТО. Вообще-то это должно было произойти раньше, но норвежцу пришлось продлить срок полномочий из-за проблем с поисками преемника, в конечном итоге не без труда все государства-члены альянса сошлись на кандидатуре бывшего премьер-министра Нидерландов Марке Рютте.Церемония передачи полномочий состоялась в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.Столтенберг сказал, что покидает пост генерального секретаря НАТО, который занимал десять лет (больше – только нидерландец Йозеф Лунс, 13 лет), со смешанными чувствами, но ему легче это сделать, осознавая, что на смену приходит такой руководитель, как Рютте."Мы много лет работали сообща, он прекрасно знает НАТО, хорошо известен во всём альянсе. У Марка есть прекрасный бэкграунд, чтобы стать отличным генеральным секретарём. Он 14 лет был премьер-министром, возглавлял четыре разных коалиции и правительства, то есть он знает, как добиваться компромиссов, достигать консенсуса. Это те качества, которые очень высоко ценятся здесь, в НАТО", - заявил он.Конфронтация в духе холодной войны вместо обещанного диалогаСтолтенберг находился у руля НАТО фактически на протяжении всего украинского кризиса: с 2014 года, начала острой фазы конфликта в Донбассе, до сегодняшнего дня, когда специальная военная операция РФ в самом разгаре.На первых порах работы уже бывший генеральный секретарь неоднократно утверждал, что с Россией можно сотрудничать, затем он говорил про двуединый подход к РФ - сдерживание и плодотворный диалог – добавляя, что даже если Альянсу не удастся наладить связи с Москвой, "в любом случае важно заниматься регулированием непростых отношений" с российской стороной.На деле же эти красивые слова не стоили и гроша ломанного.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в 2021 году заявил, что отношения России и НАТО были практически полностью остановлены после того, как Альянс выступил на стороне активистов Майдана во время госпереворота на Украине, однако Москва готова возобновить диалог, но он должен быть не пустословным. При этом НАТО, руководство которого так упорно твердило о необходимости налаживания контактов, на протяжении двух лет игнорировало предложения Генерального штаба ВС РФ об установлении дистанции сближения между самолётами и кораблями военно-морских флотов обеих сторон, а также при проведении военных учений, что способствовало бы снижению напряжённости между Москвой и военно-политическим блоком.Более того, в том же 2021-м, уже в конце года, Россия выступила с инициативой заключить договора с США и НАТО о взаимных гарантиях безопасности, предусматривающие нерасширение Альянса на восток, нейтральный статус Украины, неразмещение дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года. Однако НАТО отказалась даже обсуждать этот вопрос, и тогда у РФ не осталось иного выбора, кроме как начать СВО.Спустя три года, в конце сентября Столтенберг, выступая на семинаре Совета по международным отношениям в США, признал, что Америка и Россия в прошлом могли обсудить вопрос нерасширения альянса, но, как он утверждал, соглашения никогда не было. А это чистой воды враньё, поскольку существуют документальные подтверждения. 24 февраля 2022 года, в день начала СВО, МИД РФ представил видеозапись 1990 года, на которой министр иностранных дел ФРГ Ганс-Дитрих Геншер и госсекретарь США Джеймс Бейкер на камеру заявляют, что партнёрам из СССР даны заверения о нерасширения НАТО на восток, а также упоминаются беседы по этому же вопросу главы Госдепартамента и его советского коллеги Эдуарда Шеварднадзе. Кроме того, шестью днями ранее, 18 февраля, о наличии архивных документов, подтверждающих обещание Запада руководству Советского Союза не расширять НАТО на встрече представителей внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ в Бонне 6 марта 1991 года, написало немецкое здание Der Spiegel.Украина – провал Столтенберга, который он сотворил собственными рукамиПосле начала спецоперации Столтенберг заявил, что задача НАТО заключается в том, чтобы помогать Украине, но при этом не стать участником конфликта и избежать его распространения на государства-члены. С первой составляющей альянс справился более чем успешно: отправка вооружений для ВСУ, в том числе дальнобойных (многие модели впоследствии подбитыми красовались на Поклонной горе в Москве), обучение украинских военных, отправка в зону боевых действий западных советников и инструкторов, предоставление спутниковых данных для совершения атак. Что это, если ни прямое участие в конфликте? Россия действия НАТО именно так и расценивает.Более того, с приближением даты отставки Столтенберг становился всё решительнее в своих высказываниях: оправдал вторжение ВСУ в Курскую область, выдавая это за "законную самооборону" Украины, а ещё призывал дать-таки наконец Киеву разрешение бить западным оружием вглубь территории РФ, хотя даже США не спешат снимать ограничения, опасаясь ответных шагом Москвы (впрочем, по информации источников, американский президент Джо Байден может дать разрешение после ноябрьских выборов).Относительно России бывший генеральный секретарь альянса вообще позволял себе слишком многое, зачастую выходя за рамки своих полномочий. Как в случае с якобы имеющимся у Киева правом атаковать военные цели на российской территории, так и с призывом не воспринимать всерьёз слова президента РФ Владимира Путина о последствиях такого шага.В интервью телекомпании CNN, которое Столтенберг дал незадолго до сложения полномочий, его попросили назвать свои главные провалы на посту генерального секретаря НАТО. Конфликт на Украине и вывод войск из Афганистана, ответил он.Но сожалеет Столтенберг отнюдь не о том, что не удалось не допустить начало вооружённого противостояния, хотя шансы были, а о том, что Альянс предоставил Киеву недостаточно оружия после 2014 года, о чём норвежский политик сказал уже изданию Politico. И в своих прощальных выступлениях бывший генсек НАТО призвал соратников продолжить поддержку Украины и убедить 45-го президента США Дональда Трампа в случае возвращения к власти сделать то же самое.Столтенберг считает, что государства Альянса должны поддерживать украинскую "формулу мира", а не альтернативные предложения других стран."Украинская мирная инициатива – это инициатива, которая гарантирует, что у нас есть процесс, который может привести к длительному миру. И, конечно, именно украинцы, в конце концов, должны решать, какие условия приемлемы. Они являются жертвой полномасштабного вторжения", – заявил он.А в интервью агентству Reuters поделился своим видением мирного урегулирования конфликта: "Когда какая-либо линия будет согласована, будь то международно признанная граница или другая линия прекращения огня, мы должны быть абсолютно уверены, что на ней война закончится".Необходимость гарантий безопасности Столтенберг объяснил угрозой со стороны России, а поскольку изменить мнение президента Путина об Украине невозможно, западные страны должны предоставить ей такие гарантии безопасности, что цена возобновления боевых действий будет слишком высокой.Иными словами, Столтенберг призывает поставить Россию в крайне невыгодное положение.Рютте даст жаруУже сейчас можно смело говорить, что дело Столтенберга будет продолжено. В числе своих приоритетов на посту генерального секретаря НАТО Рютте назвал Украину, призвав сделать всё, чтобы она сохранилась как независимое демократическое государство, и повышение расходов на оборону."Мой следующий приоритет – это наращивание помощи Украине, приближение её к НАТО. Так как достичь стабильной безопасности в Европе без сильной и независимой Украины невозможно. Мы должны реализовать пакет помощи, обещанный на саммите в Вашингтоне. Это касается создания командования, финансовой помощи и необратимого движения Украины к членству в НАТО, потому что место Украины - в НАТО", - заявил он.Принять в ряды Североатлантического альянса когда-нибудь в будущем Украине обещают ещё с 2008 года, но до сих пор так и не приняли.- написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.По вопросу дальнобойных ударов по России новоиспечённый руководитель ни чуть не уступает предшественнику."Украина имеет право защищать себя, как гласит международное право, такая защита не заканчивается на границах. Это означает и право поражать легитимные цели на территории агрессора, - заявил Рютте, добавив. - Решение о снятии ограничений принимают отдельные союзники".Стоит напомнить, что Нидерланды в бытность Рютте премьер-министром вошли в число крупнейших спонсоров Украины, поставили артиллерию, беспилотники и боеприпасы, а также активно содействовали началу поставок истребителей F-16.Российская сторона прекрасно осознаёт, как будет действовать НАТО при новом руководителе, и не питает никаких иллюзий."Господин Рютте нам хорошо известен, ни один час они вместе с президентом Путиным провели за столом переговоров. В своё время были надежды на выстраивание добрых прагматичных отношений. Впоследствии, мы знаем, Нидерланды заняли позицию достаточно непримиримую, позицию на полное исключение каких-либо контактов с нашей страной, поэтому мы не думаем, что в политике альянса произойдёт что-то существенно новое", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.О том, почему НАТО и ЕС заинтересованы в продолжении войны на Украине и в чем при чина неготовности НАТО к войне с Россией - в интервью Дмитрия Данилова: У НАТО нет кадров для войны с Россией, а Иран замер на опасном перекрестке

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россия, украина, нато, йенс столтенберг, рютте, владимир путин, спецоперация, эксклюзив