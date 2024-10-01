Военный историк Михаил Мягков: России после Угледара предстоит схватка с ВСУ за важный транспортный узел - 01.10.2024 Украина.ру
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Военный историк Михаил Мягков: России после Угледара предстоит схватка с ВСУ за важный транспортный узел
Военный историк Михаил Мягков: России после Угледара предстоит схватка с ВСУ за важный транспортный узел - 01.10.2024 Украина.ру
Военный историк Михаил Мягков: России после Угледара предстоит схватка с ВСУ за важный транспортный узел
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
2024-10-01T18:07
2024-10-01T18:07
эксклюзив
спецоперация
россия
угледар
вооруженные силы украины
генштаб
покровск/красноармейск
сво
великая отечественная война
транспорт
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Поступают сообщения о фактическом освобождении Угледара – мощного пункта украинской обороны, который сами российские военнослужащие называют "степным Монте-Кассино", вспоминая оборонительные позиции гитлеровцев на склонах горы под стенами монастыря, которые союзникам пришлось долго штурмовать для взятия Рима.Мы сейчас доламываем последние укрепления ВСУ в Донбассе, которые они возводили с 2014 года. Количество полос, траншей, дерево-земляных и бетонных укреплений, дотов, дзотов, минных полей и противотанковых рвов превышают все мыслимые и немыслимые пределы. Это гораздо больше, чем в Монте-Кассино или на "Линии Зигфрида". Украинскую оборону там можно сравнить только с "Линией Мажино", которая тоже строилась много лет. Но мы ее пробьем и будем двигаться дальше.Очень важным для нас является Покровское направление. Взятие этого города по важности будет сравнимо с освобождением Донецка и Мелитополя в годы Великой Отечественной войны, потому что там было крупное пересечение транспортных магистралей.Покровск – это четыре ветки железной дороги и рокадная дорога с севера на юг. Когда мы его освободим, мы перекроем значительное снабжение ВСУ на этом участке фронта. Противник потеряет важнейший узел обороны и транспортную магистраль, а потом будет вынужден отступать на большую глубину в Днепропетровскую область.Тут задача нашего Генштаба будет состоять в том, чтобы организовать преследование врага.То есть мы разрежем украинскую оборону на две части. Посыплется она или нет – это другой вопрос. Но в любом случае мы получим выход на оперативный простор в местности, где противник так долго не строил оборону. Да, у нас будут свои трудности. Но мы сможем проводить обходные маневры и окружать его. Или связывать его боями на одном участке, а на другом – быстро продвигаться.Все эти широкие возможности, которые дает нам сегодняшняя победа под Угледаром и будущая победа под Покровском, будут очень важны для любого командования, которое использует их максимально эффективно.
https://ukraina.ru/20240724/1056435793.html
https://ukraina.ru/20240930/1057788457.html
россия
угледар
покровск/красноармейск
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, россия, угледар, вооруженные силы украины, генштаб, покровск/красноармейск, сво, великая отечественная война, транспорт, железная дорога
Эксклюзив, Спецоперация, Россия, Угледар, Вооруженные силы Украины, Генштаб, Покровск/Красноармейск, СВО, Великая Отечественная война, транспорт, железная дорога

Военный историк Михаил Мягков: России после Угледара предстоит схватка с ВСУ за важный транспортный узел

18:07 01.10.2024
 
© Украина.руМихаил Мягков (СВО)
Михаил Мягков (СВО) - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Украина.ру
Читать в
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Поступают сообщения о фактическом освобождении Угледара – мощного пункта украинской обороны, который сами российские военнослужащие называют "степным Монте-Кассино", вспоминая оборонительные позиции гитлеровцев на склонах горы под стенами монастыря, которые союзникам пришлось долго штурмовать для взятия Рима.
Михаил Мягков интервью - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
24 июля, 05:37
Михаил Мягков о том, как "черная чума" и опыт Великой Отечественной помогают России в спецоперации Когда в Великую Отечественную войну в прорыв входили крупные механизированные соединения, их ничто не могло остановить. Понятно, что война изменилась. Но общий принцип "впереди броня" никуда не исчез. Для крупного прорыва наших танковых соединений в СВО нужно создать условия, которые мы создаем в тактической и оперативной зоне противника
Мы сейчас доламываем последние укрепления ВСУ в Донбассе, которые они возводили с 2014 года. Количество полос, траншей, дерево-земляных и бетонных укреплений, дотов, дзотов, минных полей и противотанковых рвов превышают все мыслимые и немыслимые пределы. Это гораздо больше, чем в Монте-Кассино или на "Линии Зигфрида". Украинскую оборону там можно сравнить только с "Линией Мажино", которая тоже строилась много лет. Но мы ее пробьем и будем двигаться дальше.
Очень важным для нас является Покровское направление. Взятие этого города по важности будет сравнимо с освобождением Донецка и Мелитополя в годы Великой Отечественной войны, потому что там было крупное пересечение транспортных магистралей.
Покровск – это четыре ветки железной дороги и рокадная дорога с севера на юг. Когда мы его освободим, мы перекроем значительное снабжение ВСУ на этом участке фронта. Противник потеряет важнейший узел обороны и транспортную магистраль, а потом будет вынужден отступать на большую глубину в Днепропетровскую область.
Тут задача нашего Генштаба будет состоять в том, чтобы организовать преследование врага.
То есть мы разрежем украинскую оборону на две части. Посыплется она или нет – это другой вопрос. Но в любом случае мы получим выход на оперативный простор в местности, где противник так долго не строил оборону. Да, у нас будут свои трудности. Но мы сможем проводить обходные маневры и окружать его. Или связывать его боями на одном участке, а на другом – быстро продвигаться.
Все эти широкие возможности, которые дает нам сегодняшняя победа под Угледаром и будущая победа под Покровском, будут очень важны для любого командования, которое использует их максимально эффективно.
Карта СВО
Карта ДНР
Курская и Сумская области
Харьковская и Белгородская области
Алексей Живов (СВО) - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Вчера, 16:36
Военный обозреватель Алексей Живов: Россия продолжит давить ВСУ в Донбассе, опасаясь атаки на КалининградЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель и военный волонтер Алексей Живов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
ЭксклюзивСпецоперацияРоссияУгледарВооруженные силы УкраиныГенштабПокровск/КрасноармейскСВОВеликая Отечественная войнатранспортжелезная дорога
 
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