https://ukraina.ru/20241001/1057825136.html

Военный историк Михаил Мягков: России после Угледара предстоит схватка с ВСУ за важный транспортный узел

Военный историк Михаил Мягков: России после Угледара предстоит схватка с ВСУ за важный транспортный узел - 01.10.2024 Украина.ру

Военный историк Михаил Мягков: России после Угледара предстоит схватка с ВСУ за важный транспортный узел

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.

2024-10-01T18:07

2024-10-01T18:07

2024-10-01T18:07

эксклюзив

спецоперация

россия

угледар

вооруженные силы украины

генштаб

покровск/красноармейск

сво

великая отечественная война

транспорт

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Поступают сообщения о фактическом освобождении Угледара – мощного пункта украинской обороны, который сами российские военнослужащие называют "степным Монте-Кассино", вспоминая оборонительные позиции гитлеровцев на склонах горы под стенами монастыря, которые союзникам пришлось долго штурмовать для взятия Рима.Мы сейчас доламываем последние укрепления ВСУ в Донбассе, которые они возводили с 2014 года. Количество полос, траншей, дерево-земляных и бетонных укреплений, дотов, дзотов, минных полей и противотанковых рвов превышают все мыслимые и немыслимые пределы. Это гораздо больше, чем в Монте-Кассино или на "Линии Зигфрида". Украинскую оборону там можно сравнить только с "Линией Мажино", которая тоже строилась много лет. Но мы ее пробьем и будем двигаться дальше.Очень важным для нас является Покровское направление. Взятие этого города по важности будет сравнимо с освобождением Донецка и Мелитополя в годы Великой Отечественной войны, потому что там было крупное пересечение транспортных магистралей.Покровск – это четыре ветки железной дороги и рокадная дорога с севера на юг. Когда мы его освободим, мы перекроем значительное снабжение ВСУ на этом участке фронта. Противник потеряет важнейший узел обороны и транспортную магистраль, а потом будет вынужден отступать на большую глубину в Днепропетровскую область.Тут задача нашего Генштаба будет состоять в том, чтобы организовать преследование врага.То есть мы разрежем украинскую оборону на две части. Посыплется она или нет – это другой вопрос. Но в любом случае мы получим выход на оперативный простор в местности, где противник так долго не строил оборону. Да, у нас будут свои трудности. Но мы сможем проводить обходные маневры и окружать его. Или связывать его боями на одном участке, а на другом – быстро продвигаться.Все эти широкие возможности, которые дает нам сегодняшняя победа под Угледаром и будущая победа под Покровском, будут очень важны для любого командования, которое использует их максимально эффективно.

https://ukraina.ru/20240724/1056435793.html

https://ukraina.ru/20240930/1057788457.html

россия

угледар

покровск/красноармейск

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2024

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, россия, угледар, вооруженные силы украины, генштаб, покровск/красноармейск, сво, великая отечественная война, транспорт, железная дорога