https://ukraina.ru/20241001/1057815641.html

Олег Иванов: кто он

Олег Иванов: кто он - 01.10.2024 Украина.ру

Олег Иванов: кто он

Профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России. Доктор политических наук

2024-10-01T17:11

2024-10-01T17:11

2024-10-01T17:11

биография

обсе

россия

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Специализируется в сфере российско-американских отношений, внешней и оборонной политики США, а также европейской безопасности.Состоит в экспертном совете ВАК по политологии, является членом диссертационных советов Дипломатической академии МИД России, Института Европы РАН (Москва) и Дальневосточного федерального государственного университета (Владивосток). Руководит Дискуссионным клубом международника Bona Fide, ДА МИД России.Работал в секретариате ОБСЕ в Вене. Был международным наблюдателем ОБСЕ на парламентских и президентских выборах в нескольких странах.

россия

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

биография, обсе, россия