Олег Иванов: кто он - 01.10.2024 Украина.ру
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Олег Иванов: кто он
Олег Иванов: кто он - 01.10.2024 Украина.ру
Олег Иванов: кто он
Профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России. Доктор политических наук
2024-10-01T17:11
2024-10-01T17:11
биография
обсе
россия
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Специализируется в сфере российско-американских отношений, внешней и оборонной политики США, а также европейской безопасности.Состоит в экспертном совете ВАК по политологии, является членом диссертационных советов Дипломатической академии МИД России, Института Европы РАН (Москва) и Дальневосточного федерального государственного университета (Владивосток). Руководит Дискуссионным клубом международника Bona Fide, ДА МИД России.Работал в секретариате ОБСЕ в Вене. Был международным наблюдателем ОБСЕ на парламентских и президентских выборах в нескольких странах.
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биография, обсе, россия
биография, ОБСЕ, Россия

Олег Иванов: кто он

17:11 01.10.2024
 
Олег Иванов
Олег Иванов
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Профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России. Доктор политических наук
Специализируется в сфере российско-американских отношений, внешней и оборонной политики США, а также европейской безопасности.
Состоит в экспертном совете ВАК по политологии, является членом диссертационных советов Дипломатической академии МИД России, Института Европы РАН (Москва) и Дальневосточного федерального государственного университета (Владивосток).
Руководит Дискуссионным клубом международника Bona Fide, ДА МИД России.
Работал в секретариате ОБСЕ в Вене. Был международным наблюдателем ОБСЕ на парламентских и президентских выборах в нескольких странах.
 
биографияОБСЕРоссия
 
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