Донецкий суд заочно решил судьбу израильского наемника ВСУ
Фото: украинские СМИ. Денис Десятник
Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил 47-летнего гражданина Израиля Дениса Десятника к 10-ти годам строгого режима по факту наемничества. Сообщение об этом появилось на сайте Генеральной прокуратуры РФ 1 октября
"В суде установлено, что в период с марта 2022 года по июнь 2024 года Десятник принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. За указанные действия он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 1,9 млн рублей", - говорится в сообщении прокуратуры.
Фото: украинские СМИ. Денис Десятник
Фото: украинские СМИ. Денис Десятник
Ранее Верховный суд ДНР вынес заочный приговор и в отношении 26-летнего наемника Абдельфетаха Нурина, известного также как радикальный исламист Джихади Адам. Ему дали 14 лет тюрьмы.
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