Донецкий суд заочно решил судьбу израильского наемника ВСУ - 01.10.2024 Украина.ру
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Донецкий суд заочно решил судьбу израильского наемника ВСУ
Донецкий суд заочно решил судьбу израильского наемника ВСУ - 01.10.2024 Украина.ру
Донецкий суд заочно решил судьбу израильского наемника ВСУ
Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил 47-летнего гражданина Израиля Дениса Десятника к 10-ти годам строгого режима по факту наемничества. Сообщение об этом появилось на сайте Генеральной прокуратуры РФ 1 октября
2024-10-01T16:51
2024-10-01T16:51
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донецкая народная республика
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следственный комитет
иностранные наемники
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Ранее Верховный суд ДНР вынес заочный приговор и в отношении 26-летнего наемника Абдельфетаха Нурина, известного также как радикальный исламист Джихади Адам. Ему дали 14 лет тюрьмы.Суд над американским пенсионером Стефаном Хаббардом продолжается. Его также обвиняют в наемничестве. Сам 72-летний американец в ходе одного из заседаний уже признал свою вину.Ранее издание The Sunday Times предупредило европейцев, желающих вступить в ряды ВСУ, что это наемничество крайне опасно для жизни. В качестве подтверждения этого заключения журналисты газеты привели статистику, согласно которой более 50% пехотинцев получают ранения или гибнут в течение нескольких дней после попадания на фронт.По последний данным Минобороны РФ, в ходе СВО было уничтожено не менее шести тысяч "диких гусей" из разных стран, а на днях Следственный комитет России привлек к уголовной ответственности 785 иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ.Еще по теме: "Мы будем устранять тебя": наемник-новозеландец объявил войну российским военкорам.
https://ukraina.ru/20240925/1057674145.html
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новости, россия, донецкая народная республика, израиль, вооруженные силы украины, верховный суд, следственный комитет, иностранные наемники
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Израиль, Вооруженные силы Украины, Верховный Суд, Следственный комитет, иностранные наемники

Донецкий суд заочно решил судьбу израильского наемника ВСУ

16:51 01.10.2024
 
Фото: украинские СМИ. Денис Десятник
Фото: украинские СМИ. Денис Десятник
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Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил 47-летнего гражданина Израиля Дениса Десятника к 10-ти годам строгого режима по факту наемничества. Сообщение об этом появилось на сайте Генеральной прокуратуры РФ 1 октября
"В суде установлено, что в период с марта 2022 года по июнь 2024 года Десятник принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. За указанные действия он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 1,9 млн рублей", - говорится в сообщении прокуратуры.
Фото: украинские СМИ. Денис Десятник
Фото: украинские СМИ. Денис Десятник
Фото: украинские СМИ. Денис Десятник
Ранее Верховный суд ДНР вынес заочный приговор и в отношении 26-летнего наемника Абдельфетаха Нурина, известного также как радикальный исламист Джихади Адам. Ему дали 14 лет тюрьмы.
25 сентября, 14:00
В Донецке осудили украинского джихадиста, которого разыскивает ЛондонВерховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил 26-летнего наемника Абдельфетаха Нурина, известного также как радикального исламиста Джихади Адама, к 14 годам тюрьмы. Информация об этом появилась на сайте Генеральной прокуратуры РФ 25 сентября
Суд над американским пенсионером Стефаном Хаббардом продолжается. Его также обвиняют в наемничестве. Сам 72-летний американец в ходе одного из заседаний уже признал свою вину.
Стефан Джеймс Хаббард (Фото: boris_rozhin / Telegram)
Вчера, 11:30
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Ранее издание The Sunday Times предупредило европейцев, желающих вступить в ряды ВСУ, что это наемничество крайне опасно для жизни. В качестве подтверждения этого заключения журналисты газеты привели статистику, согласно которой более 50% пехотинцев получают ранения или гибнут в течение нескольких дней после попадания на фронт.
Иностранный наемник
Вчера, 10:53
Ирландский министр обороны предупредил своих граждан о смерти на УкраинеИздание The Sunday Times предупредило европейцев, желающих вступить в ряды ВСУ, что это наемничество крайне опасно для жизни. В качестве подтверждения этого заключения журналисты газеты привели статистику, согласно которой более 50% пехотинцев получают ранения или гибнут в течение нескольких дней после попадания на фронт
По последний данным Минобороны РФ, в ходе СВО было уничтожено не менее шести тысяч "диких гусей" из разных стран, а на днях Следственный комитет России привлек к уголовной ответственности 785 иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ.
Еще по теме: "Мы будем устранять тебя": наемник-новозеландец объявил войну российским военкорам.
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаИзраильВооруженные силы УкраиныВерховный СудСледственный комитетиностранные наемники
 
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