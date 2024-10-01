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Донецкий суд заочно решил судьбу израильского наемника ВСУ

Донецкий суд заочно решил судьбу израильского наемника ВСУ - 01.10.2024 Украина.ру

Донецкий суд заочно решил судьбу израильского наемника ВСУ

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил 47-летнего гражданина Израиля Дениса Десятника к 10-ти годам строгого режима по факту наемничества. Сообщение об этом появилось на сайте Генеральной прокуратуры РФ 1 октября

2024-10-01T16:51

2024-10-01T16:51

2024-10-01T16:51

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Ранее Верховный суд ДНР вынес заочный приговор и в отношении 26-летнего наемника Абдельфетаха Нурина, известного также как радикальный исламист Джихади Адам. Ему дали 14 лет тюрьмы.Суд над американским пенсионером Стефаном Хаббардом продолжается. Его также обвиняют в наемничестве. Сам 72-летний американец в ходе одного из заседаний уже признал свою вину.Ранее издание The Sunday Times предупредило европейцев, желающих вступить в ряды ВСУ, что это наемничество крайне опасно для жизни. В качестве подтверждения этого заключения журналисты газеты привели статистику, согласно которой более 50% пехотинцев получают ранения или гибнут в течение нескольких дней после попадания на фронт.По последний данным Минобороны РФ, в ходе СВО было уничтожено не менее шести тысяч "диких гусей" из разных стран, а на днях Следственный комитет России привлек к уголовной ответственности 785 иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ.Еще по теме: "Мы будем устранять тебя": наемник-новозеландец объявил войну российским военкорам.

https://ukraina.ru/20240925/1057674145.html

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новости, россия, донецкая народная республика, израиль, вооруженные силы украины, верховный суд, следственный комитет, иностранные наемники