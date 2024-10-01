https://ukraina.ru/20241001/1057824131.html

"Депортировал" в подмосковный санаторий: СБУ обвинила Пушилина в "краже" донецких детей

"Депортировал" в подмосковный санаторий: СБУ обвинила Пушилина в "краже" донецких детей - 01.10.2024 Украина.ру

"Депортировал" в подмосковный санаторий: СБУ обвинила Пушилина в "краже" донецких детей

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила главу Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина в "депортации" детей-сирот из Донбасса в оздоровительный пансионат в Московской области "Поляны"

2024-10-01T18:01

2024-10-01T18:01

2024-10-01T18:01

новости

донецкая народная республика

московская область

киев

денис пушилин

сбу

обвинения

дети

похищение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046803339_0:206:2508:1617_1920x0_80_0_0_a7a8e03e734044d4214f3e6246cff063.jpg

В сообщении украинского силового ведомства отмечается, что дети-сироты и несовершеннолетние воспитанники детских социальных центров в ДНР были направлены в пансионат "Поляны" в Московской области для оздоровления. Этот факт в СБУ расценили как "насильственную депортацию" "как минимум 31-го ребенка".Указано также, что Пушилину вменили статью "Нарушение законов и обычаев войны". По ней предусмотрено наказание до пожизненного тюремного заключения.Тема "кражи" детей давно используется Киевом в целях демонизации Москвы и поддержания антироссийской истерии. В качестве причин "похищения" выдвигаются лозунги один абсурднее другого.В их числе - якобы желание России устроить геноцид и "уничтожить украинцев, как нацию".Тема "кражи" детей то возникает в информационном пространстве, то утихает, в зависимости от политической конъюнктуры. Например, весной этого года Киев "потерял" 161 ребенка. Позже они "нашлись" в Германии целыми и невредимыми и даже не догадывались, что их кто-то украл.Подробнее в материале автора издания Украина.ру Павла Котова "Похищенные" украинские дети нашлись в Германии. Киевский режим разоблачил сам себя.

донецкая народная республика

московская область

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донецкая народная республика, московская область, киев, денис пушилин, сбу, обвинения, дети, похищение