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"Депортировал" в подмосковный санаторий: СБУ обвинила Пушилина в "краже" донецких детей
"Депортировал" в подмосковный санаторий: СБУ обвинила Пушилина в "краже" донецких детей - 01.10.2024 Украина.ру
"Депортировал" в подмосковный санаторий: СБУ обвинила Пушилина в "краже" донецких детей
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила главу Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина в "депортации" детей-сирот из Донбасса в оздоровительный пансионат в Московской области "Поляны"
2024-10-01T18:01
2024-10-01T18:01
2024-10-01T18:01
новости
донецкая народная республика
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денис пушилин
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обвинения
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похищение
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В сообщении украинского силового ведомства отмечается, что дети-сироты и несовершеннолетние воспитанники детских социальных центров в ДНР были направлены в пансионат "Поляны" в Московской области для оздоровления. Этот факт в СБУ расценили как "насильственную депортацию" "как минимум 31-го ребенка".Указано также, что Пушилину вменили статью "Нарушение законов и обычаев войны". По ней предусмотрено наказание до пожизненного тюремного заключения.Тема "кражи" детей давно используется Киевом в целях демонизации Москвы и поддержания антироссийской истерии. В качестве причин "похищения" выдвигаются лозунги один абсурднее другого.В их числе - якобы желание России устроить геноцид и "уничтожить украинцев, как нацию".Тема "кражи" детей то возникает в информационном пространстве, то утихает, в зависимости от политической конъюнктуры. Например, весной этого года Киев "потерял" 161 ребенка. Позже они "нашлись" в Германии целыми и невредимыми и даже не догадывались, что их кто-то украл.Подробнее в материале автора издания Украина.ру Павла Котова "Похищенные" украинские дети нашлись в Германии. Киевский режим разоблачил сам себя.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, донецкая народная республика, московская область, киев, денис пушилин, сбу, обвинения, дети, похищение
Новости, Донецкая Народная Республика, Московская область, Киев, Денис Пушилин, СБУ, обвинения, дети, похищение
"Депортировал" в подмосковный санаторий: СБУ обвинила Пушилина в "краже" донецких детей
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила главу Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина в "депортации" детей-сирот из Донбасса в оздоровительный пансионат в Московской области "Поляны"