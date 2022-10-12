https://ukraina.ru/20221012/1039632066.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - 12.10.2022 Украина.ру

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявлена воздушная тревога, заявила администрация города

2022-10-12T09:03

2022-10-12T09:03

2022-10-12T09:03

новости

киев

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Ранее о взрывах сообщали в Николаевской области Украины, а также в ряде украинских областей была объявлена воздушная тревога.Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и других городах и областях.Президент Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.

https://ukraina.ru/20221012/1039631425.html

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2022

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Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев