Байден заявил, что не верит в возможность применения Путиным ядерного оружия - 12.10.2022 Украина.ру
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Байден заявил, что не верит в возможность применения Путиным ядерного оружия
Байден заявил, что не верит в возможность применения Путиным ядерного оружия - 12.10.2022 Украина.ру
Байден заявил, что не верит в возможность применения Путиным ядерного оружия
Глава США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CNN, что не верит в вероятность применения президентом России Владимиром Путиным ядерного оружия
2022-10-12T08:19
2022-10-12T08:19
новости
джо байден
владимир путин
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Однако, по его словам, возможность такого сценария в Вашингтоне обсуждают. Но раскрывать, какими могут быть последствия для России в случае применения ядерного оружия, Байден не стал."Дискуссии на эту тему имели место, но я не намерен поступать безответственно… и рассказывать о том, что мы будем или не будем делать", - сказал он.Ранее Байден заявлял, что впервые после холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война. Он напомнил, что последний раз с "перспективой Армагеддона" Земля сталкивалась в 1962 году.30 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что про ядерную эскалацию в мире говорят только те люди, которые ведут себя безответственно.
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новости, джо байден, владимир путин
Новости, Джо Байден, Владимир Путин

Байден заявил, что не верит в возможность применения Путиным ядерного оружия

08:19 12.10.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины
Выступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Глава США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CNN, что не верит в вероятность применения президентом России Владимиром Путиным ядерного оружия
"Я не думаю, что он это сделает", - сказал Байден.
Однако, по его словам, возможность такого сценария в Вашингтоне обсуждают. Но раскрывать, какими могут быть последствия для России в случае применения ядерного оружия, Байден не стал.
"Дискуссии на эту тему имели место, но я не намерен поступать безответственно… и рассказывать о том, что мы будем или не будем делать", - сказал он.
Ранее Байден заявлял, что впервые после холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война. Он напомнил, что последний раз с "перспективой Армагеддона" Земля сталкивалась в 1962 году.
30 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что про ядерную эскалацию в мире говорят только те люди, которые ведут себя безответственно.
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Дайте нам ядерное оружие. Реакция украинских экспертов на обстрелы Украины 10 и 11 октября
 
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