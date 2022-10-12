https://ukraina.ru/20221012/1039629975.html

Байден заявил, что не верит в возможность применения Путиным ядерного оружия

Байден заявил, что не верит в возможность применения Путиным ядерного оружия - 12.10.2022 Украина.ру

Байден заявил, что не верит в возможность применения Путиным ядерного оружия

Глава США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CNN, что не верит в вероятность применения президентом России Владимиром Путиным ядерного оружия

2022-10-12T08:19

2022-10-12T08:19

2022-10-12T08:19

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джо байден

владимир путин

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Однако, по его словам, возможность такого сценария в Вашингтоне обсуждают. Но раскрывать, какими могут быть последствия для России в случае применения ядерного оружия, Байден не стал."Дискуссии на эту тему имели место, но я не намерен поступать безответственно… и рассказывать о том, что мы будем или не будем делать", - сказал он.Ранее Байден заявлял, что впервые после холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война. Он напомнил, что последний раз с "перспективой Армагеддона" Земля сталкивалась в 1962 году.30 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что про ядерную эскалацию в мире говорят только те люди, которые ведут себя безответственно.

https://ukraina.ru/20221012/1039628675.html

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2022

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новости, джо байден, владимир путин