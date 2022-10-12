https://ukraina.ru/20221012/1039629437.html
WP: Байден попросил Зеленского не жаловаться на недостаточную помощь США
WP: Байден попросил Зеленского не жаловаться на недостаточную помощь США - 12.10.2022 Украина.ру
WP: Байден попросил Зеленского не жаловаться на недостаточную помощь США
Президент США Джо Байден попросил в личной беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским перестать публично высказывать недовольство о вооружении, которое поставляет Запад, пишет Washington Post со ссылкой на бывшего чиновника Белого дома
2022-10-12T08:11
2022-10-12T08:11
2022-10-12T08:11
новости
сша
владимир зеленский
джо байден
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В издании отметили, что Зеленский неоднократно и публично призывал США и другие страны Запада выделить Украине дополнительные вооружения, несмотря на то, что Байден и конгресс уже направляли в Киев беспрецедентные объемы помощи и современного оружия.В американских элитах формируется раскол из-за многомиллиардной помощи, отправляемой Украине, который может усилиться, если республиканцы займут палату представителей 8 ноября, рассказали в газете.Во время выступления на саммите G7, который проходит в онлайн-формате 11 октября, Зеленский призвал помочь создать "воздушный щит" для Украины и предоставить Киеву современные средства противовоздушной обороны (ПВО).
https://ukraina.ru/20221012/1039628675.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, владимир зеленский, джо байден
WP: Байден попросил Зеленского не жаловаться на недостаточную помощь США
Президент США Джо Байден попросил в личной беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским перестать публично высказывать недовольство о вооружении, которое поставляет Запад, пишет Washington Post со ссылкой на бывшего чиновника Белого дома
“Байден сказал украинскому лидеру в личной беседе, что ему будет трудно просить конгресс о деньгах, если Зеленский покажется неблагодарным и продолжит говорить, что этого недостаточно”, — говорится в статье.
В издании отметили, что Зеленский неоднократно и публично призывал США и другие страны Запада выделить Украине дополнительные вооружения, несмотря на то, что Байден и конгресс уже направляли в Киев беспрецедентные объемы помощи и современного оружия.
В американских элитах формируется раскол из-за многомиллиардной помощи, отправляемой Украине, который может усилиться, если республиканцы займут палату представителей 8 ноября, рассказали в газете.
Во время выступления на саммите G7, который проходит в онлайн-формате 11 октября, Зеленский призвал помочь создать "воздушный щит" для Украины и предоставить Киеву современные средства противовоздушной обороны (ПВО).